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Новости Война
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Белый дом отреагировал на обращение Спартц относительно Украины: "Мы ответим конгрессвумен должным образом"

спартц

В Белом доме пообещали ответить на обращение конгрессвумен-республиканки Виктории Спартц, в котором она просит президента Джо Байдена предоставить Конгрессу информацию об Андрее Ермаке, а также выражает обеспокоенность надзором за поставками оружия Украину.

"Мы ответим конгрессвумен должным образом, я не буду забегать заранее переписку по этому поводу. То, что мы делаем и на чем сосредоточены, это общение с украинцами на всех уровнях, уровнях помощников, и вплоть до президента Зеленского, чтобы убедиться, что мы понимаем их потребности. А также на возможности, которые им нужны в этой войне, которая сейчас сосредоточена, в основном, на Донбассе. И убедиться, что мы им отвечаем", — рассказал в комментарии "Голосу Америки" координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что президент уверен, что США делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины.

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"Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует надлежащая ответственность за материалы, получаемые Украиной. Но мы должны помнить: как только оснащение оказывается в руках украинских вооруженных сил — это собственность Украины. Кроме этого, "Мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оснащения на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", — ответил Джон Кирби.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

оружие (10203) США (26511) Кирби Джон (452) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+89
Вікторії Спартц-респект...
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13.07.2022 21:18
+69
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13.07.2022 21:29
+51
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13.07.2022 21:26
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Ця дика війна диких кацапів завадила назрілим вимогам народу відставки влади й новим виборам. Зараз таке неможливо й вони будуть робити, що захочуть.
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13.07.2022 22:43 Ответить
Знаєте, у мене таке враження, що більшість коментаторів на Цензорі - це просто вороги України. Чи вони не розуміють, що якщо ми на даний час не згуртуємося навколо президента (ну наданий час у нас президент Зеленський, іншого в нас немає), то ми програємо цю війну?
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13.07.2022 22:53 Ответить
А якщо ми згуртуємось навколо зрадника , ми виграємо війну? Аналізуючи 3 роки правління Зеленського я впевнений що він або сам зрадник , або настільки дурний ,що робить так як йому радить інший зрадник!
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13.07.2022 23:20 Ответить
Вам не здається - це так і є. Тут ДРГ працюють так, що аж гай шумить.

Ми програємо цю війну не тому, що не згуртуємося навколо Зе, а тому що навколо Зе казапські кроти.
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14.07.2022 00:08 Ответить
Як можна згуртуватися навколо того , кому не віриш ? Він навіть не хоче розвіяти сумніви. То ж люди думають , що в самий відповідальний момент він може зрадити .
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14.07.2022 00:44 Ответить
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14.07.2022 00:47 Ответить
Надоело одно и тоже...ваше "не на часі "" оказалось зелёной тягучей брехней ,причем во всех ракурсах ...в войну,вменяемые люди,не объединяются вокруг агентов врага .
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14.07.2022 06:40 Ответить
Я не знаю, чи єрмак агент фсб, але те що він слуга коломойші, то це точно. Ще до війни були дослідження програми "схеми".
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13.07.2022 23:08 Ответить
Якщо вся українська держава стане на захист колективної секретарки на Банковій в особі Єрмака і постане питання так, що ми всі загинемо але врятуємо цього чоловіка тоді це відіб'ється на результаті наступних президентських виборів в Україні. - Юрій Швець.
https://www.youtube.com/watch?v=giYg85slQoc
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13.07.2022 23:52 Ответить
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14.07.2022 00:00 Ответить
Понятно, что американцы ребята прагматичные и работают со всяким сбродом по всему миру, потому их удивить сложно. Но мы смогли. Похоже, американцам видосики уже не заходят.
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14.07.2022 00:07 Ответить
А кого не введёт в шок то,что армия воюет вопреки продажному правительству ..
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14.07.2022 06:45 Ответить
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14.07.2022 00:45 Ответить
Ми чудово знаємо хто така Каптур і впливу у неї навіть на своїх нуль.
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14.07.2022 06:10 Ответить
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14.07.2022 06:15 Ответить
Уже было и не прокатило )
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14.07.2022 06:47 Ответить
Старенька восени 2021 року одержала орден княгині Ольги ІІІ ступеню. Це її, певно, розчулило. Буває.
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14.07.2022 08:01 Ответить
І хто не будь чув те що дозволяють собі наші зелені ублюдки, образи чи звинувачення в її бік. Тільки наші дебіли як Боневтік і його шобла накинулись на неї, але якщо зелені дебіли думають що їм це зійде, дуже помиляються і вони і їхні прихильники по усій Україні понесуть відповідальність.
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14.07.2022 06:08 Ответить
Если бы Штаты справедливо и беспристрастно разобрались в деятельность Зе команды, то шеф- Кломойский в Штатах получил бы лет 500 тюрьмы и сдал бы Зелю и его шоблу - часть из них получила бы пожизненное за предательство: госизмену и коррупцию , ну а сам Зе получил бы несколько пожизненных - честно заработал.
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14.07.2022 08:55 Ответить
Не вам. в мережаній лівреї
Доносчики і фарисеї
За правду пресвятую стать.
І за свободу. Розпинать.
А не любить ви вчились брата!
О роде суетний. проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
Зновим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
Не сотні нас, а міліони ......
( Юродивий. Т.Г. Шевченко)
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14.07.2022 09:12 Ответить
тут она права
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14.07.2022 09:28 Ответить
Америка не вірить зе,ЗОВСІМ....українці теж .Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям !).
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14.07.2022 09:28 Ответить
Будемо чекати відповіді Байдена.Маємо надію,що це станеться,як можливо скоріше.
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14.07.2022 09:33 Ответить
пора либо зеле, либо дерьмаку доставать какой-нибудь подарок в виде авторучки...
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14.07.2022 09:55 Ответить
Спартц повністю підтримую....... Безмозгла робила усе щоби заховати підступну злочинну діяльність Єрмака на користь ворога...... не вийшло Комісія яку очолювада вона навішала локшини , та заблокувала її роботу. Але оскільки ми йдемо до Евросоюзу то неминучо стають питання а чи мають право корупціонери та м"яко кажучі "прибічники" ворога знаходитись біля президента мати доступ до державної таємниці. зливати державну таємницю ворогові - вагнергейт. І тут знову Єрмак!!!!! чому? що він знає про президента таке, що той не може його звільнити...операція "Буратіно." Оманський зашквар!!!! пАТРУШЕВ!!!
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14.07.2022 11:22 Ответить
Сердечна подяка пані Вікторії Спартц. Справжня вільна козачка в Конгресі США. Як би тут не вистрибували із штанів адвокати і зацікавлені особи з ОПи, вона робить ту роботу, яку в Україні просто неможливо проводити з двох причин : військовий стан та провладна монобільшість в українському парламенті. В українців не залишилось засобів впливу на владу. І суди, і прокуратура, і ЗМІ, і ВР і навіть Президент- все в руках ставленика агресора Єрмака. Треба розуміти, що Зеленський за жодних обставин його не звільнить. Можливо, для заспокоєння громадського обурення пожертвує Татаровим чи Демченком. І все. Думаю, підуть разом по закінченню каденції шостого.
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14.07.2022 12:24 Ответить
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