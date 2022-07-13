Белый дом отреагировал на обращение Спартц относительно Украины: "Мы ответим конгрессвумен должным образом"
В Белом доме пообещали ответить на обращение конгрессвумен-республиканки Виктории Спартц, в котором она просит президента Джо Байдена предоставить Конгрессу информацию об Андрее Ермаке, а также выражает обеспокоенность надзором за поставками оружия Украину.
"Мы ответим конгрессвумен должным образом, я не буду забегать заранее переписку по этому поводу. То, что мы делаем и на чем сосредоточены, это общение с украинцами на всех уровнях, уровнях помощников, и вплоть до президента Зеленского, чтобы убедиться, что мы понимаем их потребности. А также на возможности, которые им нужны в этой войне, которая сейчас сосредоточена, в основном, на Донбассе. И убедиться, что мы им отвечаем", — рассказал в комментарии "Голосу Америки" координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что президент уверен, что США делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины.
"Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует надлежащая ответственность за материалы, получаемые Украиной. Но мы должны помнить: как только оснащение оказывается в руках украинских вооруженных сил — это собственность Украины. Кроме этого, "Мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оснащения на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", — ответил Джон Кирби.
Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.
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