Белый дом отреагировал на обращение Спартц относительно Украины: "Мы ответим конгрессвумен должным образом"

В Белом доме пообещали ответить на обращение конгрессвумен-республиканки Виктории Спартц, в котором она просит президента Джо Байдена предоставить Конгрессу информацию об Андрее Ермаке, а также выражает обеспокоенность надзором за поставками оружия Украину.

"Мы ответим конгрессвумен должным образом, я не буду забегать заранее переписку по этому поводу. То, что мы делаем и на чем сосредоточены, это общение с украинцами на всех уровнях, уровнях помощников, и вплоть до президента Зеленского, чтобы убедиться, что мы понимаем их потребности. А также на возможности, которые им нужны в этой войне, которая сейчас сосредоточена, в основном, на Донбассе. И убедиться, что мы им отвечаем", — рассказал в комментарии "Голосу Америки" координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что президент уверен, что США делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины.

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"Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует надлежащая ответственность за материалы, получаемые Украиной. Но мы должны помнить: как только оснащение оказывается в руках украинских вооруженных сил — это собственность Украины. Кроме этого, "Мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оснащения на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", — ответил Джон Кирби.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.