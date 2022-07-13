Столтенберг - евродепутатам: Вы должны наращивать помощь Украине, это в интересах вашей безопасности

Цена для НАТО и ЕС за поддержку Украины измеряется деньгами, а украинцы платят за европейскую безопасность жизнью, поэтому ЕС следует нарастить помощь Украине, чтобы в будущем не пришлось платить гораздо более высокую цену.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время слушаний в Комитете Европейского парламента по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже если кому-то безразлична моральная сторона вопроса поддержки народа Украины, вы должны заботиться об интересах собственной безопасности. Вы должны платить. Платить за поддержку, за гуманитарную помощь, за последствия экономических санкций. Потому что альтернативой является плата гораздо более высокой цены позже", - сказал Столтенберг.

Он призвал помнить, что "цену, которую мы платим как ЕС и НАТО, можно измерить деньгами. Цена, которую они (украинцы - ред.) платят, измеряется жизнями, которые теряют каждый день".

"Итак, вы должны перестать жаловаться и наращивать свою помощь. Точка!" – эти слова Столтенберга депутаты Европарламента встретили аплодисментами.

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"Это имеет свою цену. Санкции имеют свою цену, важна цена военной и экономической поддержки. Но цена неподдержки может быть гораздо выше. Отчасти потому, что это моральный вопрос. Речь идет о суверенном независимом государстве с населением более 40 миллионов человек, живущих в Европе и жестоко атакованных гораздо более мощной россией. Если мы не будем реагировать на это после того, что мы видели в Буче и в других местах, в моем понимании, это не соответствовало бы достойному поведению соседей и друзей Украины", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул: если не действовать и позволить россии продолжать эту жестокость, позволить, чтобы она еще и получала вознаграждение за такую ​​жестокость – в этом случае цена для Европы будет гораздо выше.

"Это в наших интересах – помочь Украине. Вы должны понимать: если Украина проиграет (войну), это создаст опасность для нас. Это сделает Европу даже более уязвимой для российской агрессии. Уроки событий в Грузии в 2008 году, аннексии Крыма в 2014 году, подрывных действий на Донбассе в 2014 году, наконец, полномасштабное жестокое вторжение (в Украину) президента путина в феврале - все это говорит о том, что они (рф) просто используют силу. У них такое желание. Они возобновили идею сфер влияния, когда большие силы могут решать, что должны делать меньшие соседи. И это делает уязвимее всех нас", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

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