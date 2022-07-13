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Новости Война
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Столтенберг - евродепутатам: Вы должны наращивать помощь Украине, это в интересах вашей безопасности

нато,столтенберг

Цена для НАТО и ЕС за поддержку Украины измеряется деньгами, а украинцы платят за европейскую безопасность жизнью, поэтому ЕС следует нарастить помощь Украине, чтобы в будущем не пришлось платить гораздо более высокую цену.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время слушаний в Комитете Европейского парламента по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже если кому-то безразлична моральная сторона вопроса поддержки народа Украины, вы должны заботиться об интересах собственной безопасности. Вы должны платить. Платить за поддержку, за гуманитарную помощь, за последствия экономических санкций. Потому что альтернативой является плата гораздо более высокой цены позже", - сказал Столтенберг.

Он призвал помнить, что "цену, которую мы платим как ЕС и НАТО, можно измерить деньгами. Цена, которую они (украинцы - ред.) платят, измеряется жизнями, которые теряют каждый день".

"Итак, вы должны перестать жаловаться и наращивать свою помощь. Точка!" – эти слова Столтенберга депутаты Европарламента встретили аплодисментами.

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"Это имеет свою цену. Санкции имеют свою цену, важна цена военной и экономической поддержки. Но цена неподдержки может быть гораздо выше. Отчасти потому, что это моральный вопрос. Речь идет о суверенном независимом государстве с населением более 40 миллионов человек, живущих в Европе и жестоко атакованных гораздо более мощной россией. Если мы не будем реагировать на это после того, что мы видели в Буче и в других местах, в моем понимании, это не соответствовало бы достойному поведению соседей и друзей Украины", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул: если не действовать и позволить россии продолжать эту жестокость, позволить, чтобы она еще и получала вознаграждение за такую ​​жестокость – в этом случае цена для Европы будет гораздо выше.

"Это в наших интересах – помочь Украине. Вы должны понимать: если Украина проиграет (войну), это создаст опасность для нас. Это сделает Европу даже более уязвимой для российской агрессии. Уроки событий в Грузии в 2008 году, аннексии Крыма в 2014 году, подрывных действий на Донбассе в 2014 году, наконец, полномасштабное жестокое вторжение (в Украину) президента путина в феврале - все это говорит о том, что они (рф) просто используют силу. У них такое желание. Они возобновили идею сфер влияния, когда большие силы могут решать, что должны делать меньшие соседи. И это делает уязвимее всех нас", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

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Евросоюз (17089) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+8
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13.07.2022 21:23
+5
достойно, Столтенберг!
Але не всі бюоргери в світі розуміють, що Україна розплачується кров'ю за їх благополуччя; не всі погоджуються платити за це; не всі розуміють, що саме ***** і лаптєстан - ворог цивілізації. Люмпен (а їх голосує на виборах близько 50%) - взагалі цього не доганяють.
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13.07.2022 21:33
+4
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13.07.2022 21:49
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13.07.2022 21:23 Ответить
Євродепутати Столтенбергу-а нам насрати...
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13.07.2022 21:26 Ответить
Столтенберг - євродепутатам: Ви маєте нарощувати допомогу Україні, це в інтересах вашої безпеки Джерело:
Євродепутати такі думають :
- ЗАРАЗ ДАМО ЇМ ЗБРОЮ, ІЇ УКРОБОРОНПРОМ ПРОДАСТЬ ЗА ВАЛЮТУ І ВОНА ВСПЛИВЕ
ДЕСЬ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ І МИ ЩЕ БУДЕМО ВИННІ ЯК СПІВУЧАСНИКИ, НАФІГ НАМ ТАКА ПОДСТАВА, КРАЩЕ ДАМО ЩОСЬ РАДЯНСЬКЕ, АБО СТАРЕ 😅
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13.07.2022 21:30 Ответить
вместо того шоб дать рашке *****, всех кацапов пустить под нож и поделить их ресурсы на шарка эти друзи-галапузы сидят и сопле жуют...
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13.07.2022 21:31 Ответить
Ведь победителям достается все. По праву победы!!!
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13.07.2022 21:35 Ответить
И женщины, хотя машку захарову нада растворить в кислоте, и нефть, и газ, и алмазы!!!
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13.07.2022 21:36 Ответить
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13.07.2022 21:44 Ответить
Мечтаю, что бы бандеровцы ходили по расее, отбириали у местных ресурсы, а кацапам давали плеткой кожаной по ***** и шоб кровью земля питалась, во славу Иисуса, мать его, Христа
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13.07.2022 21:50 Ответить
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13.07.2022 22:01 Ответить
достойно, Столтенберг!
Але не всі бюоргери в світі розуміють, що Україна розплачується кров'ю за їх благополуччя; не всі погоджуються платити за це; не всі розуміють, що саме ***** і лаптєстан - ворог цивілізації. Люмпен (а їх голосує на виборах близько 50%) - взагалі цього не доганяють.
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13.07.2022 21:33 Ответить
Для Заходу показник президент і парламент, в нас президент кончений малорос дебіл (якщо не відкрий зрадник), і парламент повний таких же спор вірусу малороства. НА КОГО їм опиратись в дпомоозі? Що Хаймарси особисто через кордон передавати військовим? що всю допомогу армії в обхід владии давати?! ЯК ЦЕ Провернути?!
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13.07.2022 21:38 Ответить
надеюсь этого викинга заменит джонсонюк...
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13.07.2022 21:38 Ответить
нинішня ЄС, в лиці Німечини і Франції, це стара повія,яка знаходить задоволення в грошах , котрі їй платить рашистськи сутинер куйло,за те.що трахає її у всі дирки і їй до одного місця, що ця рашистська потвора одночасно вбиває український народ.
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13.07.2022 21:42 Ответить
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13.07.2022 21:49 Ответить
Можете не підтримувати і буде мир - руzzкій міръ.
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13.07.2022 21:49 Ответить
Евросрака прикрита українським життям...
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13.07.2022 21:55 Ответить
Т.е.Украина теперь НАТО замещает по защите Европы?
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13.07.2022 21:55 Ответить
Привет от офицеров рабсейского вермахта, они психопатически верещат про новый руzzкий порядок и я не шучу, таки мир и происходящее искривлены у них по своему, не взирая на реальность.
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13.07.2022 21:57 Ответить
Україна завжди була "бампером" між кацапами те цивілізованим світом. Якщо цей "бампер" зникне то бампером стануть всі Східноєвропейські країни. Іх кацапи стануть підкорювати різними методами (від вбивств керівників до економічних війн до воєнних дій) одну за одною. І вони про це відверто заявляють вже сьогодні. Бити ядеркою вони будуть через "бампер" який їм також потрібний для захисту від радіації. Тому першими жертвами ядерних ударів стануть Берлін, Париж, Осло, Брюссель і Неаполь (а не Рим бо в Римі Папський банк де сховані гроші *****)... Європейці мають усвідомити що Третя Світова Війна вже почалася! Сьогодні війну можна і потрібно закінчити поразкою ***** в Україні лише за 1-2% доходу європейських родин. Якщо "зажлобитись" то Буча з Ірпенем буде по всій Європі. І це в кращому випадку! В гіршому з застосуванням ЯО життя на планеті закінчиться. І саме до цієї війни кацапи почали активно готувати своє тупе населення...
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13.07.2022 22:20 Ответить
НАТО = ЕС
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14.07.2022 06:26 Ответить
 
 