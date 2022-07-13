В Стамбуле произошел критический прогресс по экспорту зерна из Украины, - Гутерриш
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.
"Сегодня мы увидели критический шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна по Черному морю", – сказал Гутерреш, добавив, что "мы увидели проблеск надежды", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
По словам генсека ООН, участники переговоров в Стамбуле не заключили соглашения, но договорились работать над ним. Он добавил, что сторонам еще предстоит согласовать технические детали экспорта зерна.
Гутерреш поблагодарил Турцию за посреднические усилия, а также российских и украинских чиновников - "за конструктивную работу".
"Сегодня – важный и существенный шаг на пути заключения соглашения", – добавил генсек ООН и отметил, что следующая встреча по вопросу вывоза зерна состоится на следующей неделе.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.
Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.
Пожалуйста, подождите...
а бомбити перестануть тільки конкретний порт або пару портів.
жодна млядь не заставила *****, перестати атакувати Одесу.
а виглядає це так:
ти киздуй трохи правіше,
бо ми хочемо наваритись
а як по дугому???
Кацапи вогонь припиняли?
2022: Спільний з кацапами координаційний центр з експорту українського зерна морським шляхом.
...
Хлові треба голод як засіб тиску на Європу і США.
Ядерну зброю бояться все менше, планово прикручують нафтовий і газовий кран. А терор над українським населенням не змусить Україну піти на територіальні поступки.
Хло отримує особливу насолоду від кидалова.
Так буде з турбіною до ПП1. Так буде і з зерном.
Спосіб знайдеться: іхтамнєти обстріляють судна з зерном, морська міна здетонує абощо.
Граблі Граблевичі Грабельницькі.
Расия согласится на вывоз украинского зерна в обмен на разрешение вывоза расийского!