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В Стамбуле произошел критический прогресс по экспорту зерна из Украины, - Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

"Сегодня мы увидели критический шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна по Черному морю", – сказал Гутерреш, добавив, что "мы увидели проблеск надежды", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

По словам генсека ООН, участники переговоров в Стамбуле не заключили соглашения, но договорились работать над ним. Он добавил, что сторонам еще предстоит согласовать технические детали экспорта зерна.

Гутерреш поблагодарил Турцию за посреднические усилия, а также российских и украинских чиновников - "за конструктивную работу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Стамбуле договорились создать координационный центр по вывозу украинского зерна, - Минобороны Турции

"Сегодня – важный и существенный шаг на пути заключения соглашения", – добавил генсек ООН и отметил, что следующая встреча по вопросу вывоза зерна состоится на следующей неделе.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.
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Топ комментарии
+26
Украина походу нужна ООН только как источник шарового зерна для аборигенов Африки и они уже не скрывают что накрылись их десятилетние схемы распила бабла на поставках продовольствия не желающим сеять и пахать товарисчам из Эфиопии и ЧАД...
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13.07.2022 22:31
+15
Просто аутисти, сидить маньяк, жертва, друг маньяка, і поліція і вмовляють маньяка не вбивати жертву, КІНЧЕНІ
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13.07.2022 22:29
+10
ні, нишпарять у жертви по кишенях, чи не приховала вона якусь зброю, щоб від маньяка відбитися.
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13.07.2022 22:32
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Просто аутисти, сидить маньяк, жертва, друг маньяка, і поліція і вмовляють маньяка не вбивати жертву, КІНЧЕНІ
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13.07.2022 22:29 Ответить
ні, нишпарять у жертви по кишенях, чи не приховала вона якусь зброю, щоб від маньяка відбитися.
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13.07.2022 22:32 Ответить
як то кажуть - чётаржу...
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13.07.2022 22:30 Ответить
И так совпало, что этот прогресс случился аккурат после освобождения Змеиного. Совпадение? Не думаю!
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13.07.2022 22:31 Ответить
Украина походу нужна ООН только как источник шарового зерна для аборигенов Африки и они уже не скрывают что накрылись их десятилетние схемы распила бабла на поставках продовольствия не желающим сеять и пахать товарисчам из Эфиопии и ЧАД...
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13.07.2022 22:31 Ответить
срср годував Кубу, а ці годують Ефіопію, Чад, ще там когось. Але і ті інші - українським зерном.
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13.07.2022 22:33 Ответить
як кажуть англомовні - good morning sunshine... Україна для цього тільки я потрібна
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13.07.2022 22:38 Ответить
а вони навіть і для цього не годяться.
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13.07.2022 22:55 Ответить
100% навар...
а бомбити перестануть тільки конкретний порт або пару портів.
жодна млядь не заставила *****, перестати атакувати Одесу.
а виглядає це так:
ти киздуй трохи правіше,
бо ми хочемо наваритись
а як по дугому???
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13.07.2022 22:51 Ответить
критичний прогрес) це так зараз називається домовленість з терористами? ну ну побачимо, що з того вийде..
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13.07.2022 22:32 Ответить
ну а що може вийти з домовленостей з терористами?
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13.07.2022 22:35 Ответить
Сдаст Членограй Николаев и Одессу , как Херсон и Мариуполь с Луганском‼️ До Середины уже скоро
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14.07.2022 01:05 Ответить
На деньги, потраченные на это збиговысько, лучше бы купили парочку Байрактаров для ЗСУ

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13.07.2022 22:34 Ответить
чи БТРа Piranha III
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13.07.2022 22:40 Ответить
2014: Спільний з кацапами центр з контролю та координації питань припинення вогню.
Кацапи вогонь припиняли?

2022: Спільний з кацапами координаційний центр з експорту українського зерна морським шляхом.
...
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13.07.2022 22:57 Ответить
Нічого не вийде )
Хлові треба голод як засіб тиску на Європу і США.
Ядерну зброю бояться все менше, планово прикручують нафтовий і газовий кран. А терор над українським населенням не змусить Україну піти на територіальні поступки.
Хло отримує особливу насолоду від кидалова.

Так буде з турбіною до ПП1. Так буде і з зерном.
Спосіб знайдеться: іхтамнєти обстріляють судна з зерном, морська міна здетонує абощо.
Граблі Граблевичі Грабельницькі.
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14.07.2022 01:32 Ответить
критический прогресс відбувся
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13.07.2022 23:01 Ответить
Є ще час опамятатись: які з цих мавп засудили дії ***** - тим дати згідно контрактів, решта - ***** разом згутієрешем. Помолоти на муку і в Польщу й Румунію на зберігання. Чи всі осліпли?
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13.07.2022 23:13 Ответить
Тут вже розвели зраду. Але я так зрозумів що перемир'я полягає в тому, що під час проходу кораблів з зерном У ЧОРНОМУ МОРІ з боку Одеси не будуть відбуватися військові дії. А все інше буде як і зараз. Як били орків у Херсоні та Мелітополі - так і будемо бити далі.
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13.07.2022 23:29 Ответить
переговоры с оккупантами? очередной раз? а морское право и вот это вот все официально - нахрен? под "эгидой оон".
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14.07.2022 00:36 Ответить
ООН підлизало рашистам, це прогрес?
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13.07.2022 23:31 Ответить
Чергове фуфло яке шкодить Україні.
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13.07.2022 23:31 Ответить
Оружие давайте,а не зерно вам. А то африканцы понабегают и срака вам будет. ООН давно полный импотент и любители кацапов.
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13.07.2022 23:49 Ответить
Кому що а курці просо.
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14.07.2022 00:37 Ответить
а чего там с краденным зерном? это тоже скорее всего эти самые "технические детали".
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14.07.2022 00:39 Ответить
а война то таке.....
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14.07.2022 09:06 Ответить
Тоже мне секрет!
Расия согласится на вывоз украинского зерна в обмен на разрешение вывоза расийского!
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14.07.2022 09:09 Ответить
 
 