РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10664 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 886 9
война (47249) изнасилование (888) ООН (3935) Венедиктова (723)

ООН создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия как оружия войны, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

венедіктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Гааге провела встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамилой Паттен, в ходе которой обсуждалось оказание помощи Украине в расследовании преступлений сексуального насилия как оружия войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Паттен сообщила, что готова организовать группу постоянных экспертов для работы в Украине уже в ближайшее время. Опытные специалисты будут помогать прокурорам и следователям и сотрудничать с гражданским обществом.

"Внедрение лучших мировых практик поможет нам добиться комплексной защиты пострадавших от сексуального насилия и эффективного расследования преступлений сексуального насилия, связанных с конфликтом", — подчеркнула Венедиктова.

Она также добавила, что русские войска в Украине используют изнасилование, как оружие войны. Прокуроры документируют и вместе с другими правоохранительными органами расследуют военные преступления в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Мы понимаем, что большинство пострадавших пока не обращаются к правоохранителям из-за страха и стресса после подобных зверств. И только создание безопасных условий для выживших сможет изменить эту ситуацию", — отметила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция осуществляет более 20 уголовных производств по сексуальным преступлениям военных РФ, - Павличенко

Уточняется, что Офис генпрокурора в сотрудничестве с командой Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов разрабатывает Стратегию по всесторонней защите жертв сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта. Она направлена ​​на обеспечение их реабилитации, предотвращение повторной виктимизации и создание эффективного механизма реагирования на каждый случай.

Стороны также обсудили дополнение к стратегии практическим проектом защиты потерпевших в партнерстве с международными организациями. "Это должна быть защищенная среда, где жертвы и свидетели смогут заявить о преступлении, получить комплексные сервисы – медицинскую, психологическую, юридическую помощь и восстановление после пережитого", – резюмировала Венедиктова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Направлено в суд первое дело об изнасиловании во время войны. Обвиняемый – военнослужащий РФ Романов, – Венедиктова. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну то ви тепер зробити "умови", щоб не звертався ніхто, не дурно ж наш омбудсмен чувак який фанатіє від незаконних збагачень, вірно?
показать весь комментарий
13.07.2022 23:01 Ответить
А чи не допоможуть вони ще розслідувати рейдерське звільнення Денісової? Виявляється Денісова казала правду! А декому дуже не хотілося чути цю правду!
показать весь комментарий
13.07.2022 23:04 Ответить
ВО!!!!!!!!!!

Как пригорало у некоторых фсбшных деятелей по этой теме...а тут раз - и рот закрыли, и тему возглавили

Это вы "господа хорошие" еще не знаете, что творилось на Донбасе в 2014-15...это все умолчали...и сейчас хотят скрыть весь масштаб преступлений...а сейчас масштаб на 2 порядка выше (если не больше)

С зерном порешали? Хорошо, я не против! Фермеры, как правило, продают свое зерно внутри Украины разным "скупщикам" (никто голову не будет заморачивать - фрахтовать и ждать месяц или 2, пока им привезут по 100 200 тонн), они в свою очередь перепродают дальше. Фермеры свое зерно по контрактам продали скупщикам. Скупщики не могут продать дальше. Решаем вопрос на переговорах, устанавливаем перемирие, орки дальше убивают-воруют-насилуют, Украина повесила на шею себе очередной меморандум...все сыты, богаты и хорошо спят...Украина опять в "одном месте"...а в этом году не сможем собрать урожай, сделать запас, не будет на посев, фермеры не смогут оплатить кредит, будут вынуждены продавать землю непонятко кому и за сколько, где брать потом зерно??? откуда его нарисовать??? потом скажут- так то Украина кормила-кормила...корми дальше! И будут везти наше зерно под непонятно какие условия и цены....

Алеши-алеши, ничего Украину не учит...как вас заставить выучить историю Украины хотя бы с 1917 по 1931 - это же всего лишь 14,5 лет...это не сложно! И потом просто сделать перечень последствий, хотя бы на 10 пунктов
показать весь комментарий
13.07.2022 23:41 Ответить
якщо коротко і без дипломатії - генеральний прокурор мотнулась в Гаагу і відзвітувалась про відрядження: "ООН розгляне створення групи по допомозі і тд...". Питання тільки в одному, по телефону було ніяк?)
показать весь комментарий
13.07.2022 23:14 Ответить
на міжнародному рівні має бути сформована жорстка асоціація росіянин=********, російский солдат=гвалтівник дітей.

це має вкарбуватись у мізки кожного на довгі-довгі десятиріччя, як це сталось із служителями церкви після гучних скандалів.
показать весь комментарий
13.07.2022 23:15 Ответить
Злочини,придумані Денисовою? )) Чи все ж таки УП за чиїмось замовленням опублікувала наклеп?
показать весь комментарий
13.07.2022 23:23 Ответить
шо оон шо венидиктова
показать весь комментарий
13.07.2022 23:45 Ответить
Немає вже ніяких зґвалтувань. То Денісова все вигадувала. Її звільнили і все - зґвалтування припинились. (лютий сарказм)
раська фєдєраська накладе велике та довге «вето» на усі ваші розслідування.
показать весь комментарий
14.07.2022 00:29 Ответить
І що в результаті? Зроблять грізну заяву?
показать весь комментарий
14.07.2022 08:22 Ответить
 
 