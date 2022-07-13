ООН создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия как оружия войны, - Венедиктова
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Гааге провела встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамилой Паттен, в ходе которой обсуждалось оказание помощи Украине в расследовании преступлений сексуального насилия как оружия войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Паттен сообщила, что готова организовать группу постоянных экспертов для работы в Украине уже в ближайшее время. Опытные специалисты будут помогать прокурорам и следователям и сотрудничать с гражданским обществом.
"Внедрение лучших мировых практик поможет нам добиться комплексной защиты пострадавших от сексуального насилия и эффективного расследования преступлений сексуального насилия, связанных с конфликтом", — подчеркнула Венедиктова.
Она также добавила, что русские войска в Украине используют изнасилование, как оружие войны. Прокуроры документируют и вместе с другими правоохранительными органами расследуют военные преступления в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
"Мы понимаем, что большинство пострадавших пока не обращаются к правоохранителям из-за страха и стресса после подобных зверств. И только создание безопасных условий для выживших сможет изменить эту ситуацию", — отметила генпрокурор.
Уточняется, что Офис генпрокурора в сотрудничестве с командой Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов разрабатывает Стратегию по всесторонней защите жертв сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта. Она направлена на обеспечение их реабилитации, предотвращение повторной виктимизации и создание эффективного механизма реагирования на каждый случай.
Стороны также обсудили дополнение к стратегии практическим проектом защиты потерпевших в партнерстве с международными организациями. "Это должна быть защищенная среда, где жертвы и свидетели смогут заявить о преступлении, получить комплексные сервисы – медицинскую, психологическую, юридическую помощь и восстановление после пережитого", – резюмировала Венедиктова.
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Как пригорало у некоторых фсбшных деятелей по этой теме...а тут раз - и рот закрыли, и тему возглавили
Это вы "господа хорошие" еще не знаете, что творилось на Донбасе в 2014-15...это все умолчали...и сейчас хотят скрыть весь масштаб преступлений...а сейчас масштаб на 2 порядка выше (если не больше)
С зерном порешали? Хорошо, я не против! Фермеры, как правило, продают свое зерно внутри Украины разным "скупщикам" (никто голову не будет заморачивать - фрахтовать и ждать месяц или 2, пока им привезут по 100 200 тонн), они в свою очередь перепродают дальше. Фермеры свое зерно по контрактам продали скупщикам. Скупщики не могут продать дальше. Решаем вопрос на переговорах, устанавливаем перемирие, орки дальше убивают-воруют-насилуют, Украина повесила на шею себе очередной меморандум...все сыты, богаты и хорошо спят...Украина опять в "одном месте"...а в этом году не сможем собрать урожай, сделать запас, не будет на посев, фермеры не смогут оплатить кредит, будут вынуждены продавать землю непонятко кому и за сколько, где брать потом зерно??? откуда его нарисовать??? потом скажут- так то Украина кормила-кормила...корми дальше! И будут везти наше зерно под непонятно какие условия и цены....
Алеши-алеши, ничего Украину не учит...как вас заставить выучить историю Украины хотя бы с 1917 по 1931 - это же всего лишь 14,5 лет...это не сложно! И потом просто сделать перечень последствий, хотя бы на 10 пунктов
це має вкарбуватись у мізки кожного на довгі-довгі десятиріччя, як це сталось із служителями церкви після гучних скандалів.
раська фєдєраська накладе велике та довге «вето» на усі ваші розслідування.