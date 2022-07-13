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Рашисты усилили работу своих ДРГ в Луганской области: выходят на украинские блокпосты в форме ВСУ, ищут слабые места, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские наемники из ЧВК "Лига" выходят на украинские блокпосты и пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, при этом оккупанты разговаривают по-украински и переодеты в форму украинских защитников.

Об этом Гайдай написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты усилили работу своих ДРГ количественно и качественно: на наши блок-посты выходят наемники из "Лиги", говорящие на украинском и переодетые в нашу военную форму.

Ситуация более или менее стабильная. Орки не решаются идти в наступление. Чувствуется их обессиленность после уничтожения складов с боеприпасами. Тем не менее обстрелы продолжаются, и вражеские ДРГ пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, к счастью, безуспешно", — написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два населенных пункта Луганщины подконтрольны Украине, ВСУ держат оборону, - Гайдай
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Топ комментарии
+17
На Цензорі такі самі ДРГ, розмовляють українською, вдягнуті в украінський прапорець, але от тільки коментарі прокацапські. Я їх одразу вираховую, у мене на цих тварюк датчик стоїть.
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13.07.2022 23:19
+10
перевертни донецкие луганские
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13.07.2022 23:33
+9
А звідки вони знають українську? Щоб вільно спілкуватися українською, треба або проживати досить довго в україномовному середовищі, або бути україномовними з дитинства
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13.07.2022 23:17
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а що, як треба русскіє і українську вивчать і путін х...ло скажуть, і українську історію вивчать на відмінно, все що завгодно, аби тільки потім ножем до самого сердца дістати.
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13.07.2022 23:07 Ответить
киву поймали?
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13.07.2022 23:14 Ответить
А звідки вони знають українську? Щоб вільно спілкуватися українською, треба або проживати досить довго в україномовному середовищі, або бути україномовними з дитинства
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13.07.2022 23:17 Ответить
Завербовані хахли з на расєі, які знають мову та прекрасно працюють, як і інтернетах на фронтах та і на окупованих тимчасово областях.
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13.07.2022 23:21 Ответить
"То наші заробітчанє" - прикриваючісь якими зебоба з пецєй 8 років не хотіли впроваджувати візовий режим з ворогом.
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14.07.2022 00:08 Ответить
На Донбасі є села які розмовляють українською мовою . Також є у Бєлгородської області та Воронезької сам бачив і чув. Як на митниці місцеві росіяни розмовляли з російськими митником.
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13.07.2022 23:28 Ответить
перевертни донецкие луганские
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13.07.2022 23:33 Ответить
А ти думаєш - серед наших мало "манкуртів"?
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14.07.2022 06:32 Ответить
Какую Луганщину всё ещё обороняет Гайдай? Какой конкретно город?
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13.07.2022 23:18 Ответить
На Цензорі такі самі ДРГ, розмовляють українською, вдягнуті в украінський прапорець, але от тільки коментарі прокацапські. Я їх одразу вираховую, у мене на цих тварюк датчик стоїть.
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13.07.2022 23:19 Ответить
Reuters: ЗША паспяхова выпрабавалі гіпергукавую ракету.
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13.07.2022 23:42 Ответить
Нехай везуть, треба перевірити більш ретельно
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14.07.2022 00:11 Ответить
А що це ще за прохідний двір? З 2014-го ще на блокпостах паролі були....
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14.07.2022 01:37 Ответить
Ой, який жах блокпост, у нас через державний кордон з 14-го року, заїжджай на чому хочеш, хоч на танку.
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14.07.2022 11:34 Ответить
Вчить мову, + додоткові заходи безпеки - пароль, стрічка, які міняються кожні 6 годин
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14.07.2022 07:44 Ответить
Штирлица...вы обосрались на данбассе летом 2014г...я вас отправляю в Сирию мочить в сортире не бандитов Асада...
Тока не перепутайте...на дамбасе вы были за быдло моцкальское...а в Сирии будете за не бандита Асада...
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14.07.2022 07:56 Ответить
Враг на видумку - хитрец ,
Но все равно ему ****** !
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14.07.2022 10:16 Ответить
 
 