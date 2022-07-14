Газ не войдет в седьмой пакет санкций ЕС против России, – премьер Чехии Фиала
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против РФ, не ограничивающий импорт российского газа.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс. Безусловно, проблематично включить в санкции энергетику. Следует соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, вводящие санкции. Я считаю, что этого не должно быть, потому что ряд стран зависят от российского газа, – заявил чешский премьер.
Санкции для усиления давления из-за полномасштабного вторжения России в Украину должны запретить импорт золота, расширить список товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в РФ, и охватить большее количество человек.
Европейская комиссия должна представить пакет в ближайшие дни, а страны-члены ЕС могут одобрить новые ограничения сразу после этого, сказал Фиала.
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Наші теж провтикпли із запвненням газовиї сховищ. Тому обзивати нікого не потрібно в Європі, це хіба викличе агресію, а не допоможе по пришвидшенню вирвшення питання.
Горбатько, давай бігай, гавкай, провокуй! Чи ти вже пляшку присів відпочити?
Боти! Ви спалили контору! Йдіть геть!
Ви сюди зайшли на «вогник» відпрацювати свіжу кремлівську методичку. Тому вас треба спамити та видаляти коментарі.
«Не розбилися» - пишеться тільки так, безграмотна тупа фантазерка любава не вчи нас жити.
Хто може замінити РФ на енергетичному ринку ЄС?
Таких країн багато. Канада, Алжир, Венесуела і багато інших можуть наростити видобуток нафти і замістити російську нафту на ринку.
Але це питання не одного дня, це дійсно питання 6-9 місяців, тому ми і говоримо, що ембарго на нафту може бути з якоюсь відкладеною умовою.
Це дозволить мінімізувати негативний вплив заборони на ціни.
Згадайте США: коли почалася війна, навіть для них було важко запровадити ембарго на російську нафту. Там точилася дискусія, що це викличе інфляцію, і що виборці будуть незадоволені політикою Байдена.
Але коли політичне рішення було прийняте, це спочатку призвело до зростання цін, але потім США пішли на вивільнення резервів, і це вже дещо збалансувало ринок. І це тільки початок.(с)
Буде у твого ***** Європа купувати і гази, і нафту, все як у тебе написано. Тільки не нервуй. Кремлівська ****
Шо злякалась, що не заплатять за те, що спалила контору?
Свинею зветься така тварина, що має чотири ноги, одне рило, один гвинтом хвіст, пару ушей, любить, коли їй кричати: "Пацьпацьпацьпацюуу". Дуже не любить, коли на неї гримнути: "Чучу, бодай тобі була здохла".
Оце є свиня.(с)О.Вишня
раша продае газ і виробляє зброю і громить інфраструктуру України ,наповнює ЕС беженцами
Ну і хто дурак ?
тільки в одну калугу за 10 років влили 15 млрд.дол як от німецький Volkswagen зробив і таких лохів сотні..
При цьому продовжать сплачувати по мільярду боксів в місяць тільки за енергоносії.
Європейський Союз: "пом'якшує" блокаду калінінграду, 7-й санкційний пакет - "газ ні ні, тільки не це"(((
брись за парєбрік.
А це о ті 6міс.,- 2010 року оголосили про сам проєкт.
У червні 2015 року уклали угоду про будівництво двох додаткових ліній між Газпромом, Royal Dutch Shell, E.ON, OMV та Engie[14].
22 лютого 2017 року «Nord Stream 2 AG» і компанія «Allseas» уклали угоду щодо забезпечення потужностей для морського укладання труб газогону «Північний потік-2». Відповідно до угоди, Allseas протягом 2018 і 2019 років забезпечить укладання труб обох ниток газогону з використанням трьох трубоукладальних суден - Pioneering Spirit, Solitaire й Audacia[15].
Напркінці 2019 року було анонсовано, що «Північний потік-2» може запрацювати в середині 2020 року[16].
«Зима близько» (с)
(і ці люди, рвучи на себе коштовні майтки, переконували нас, що їм спати не дає доля боснійських мусульман чи жертв геноциду в Руанді...)