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Газ не войдет в седьмой пакет санкций ЕС против России, – премьер Чехии Фиала

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

россия,газ

Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против РФ, не ограничивающий импорт российского газа.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс. Безусловно, проблематично включить в санкции энергетику. Следует соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, вводящие санкции. Я считаю, что этого не должно быть, потому что ряд стран зависят от российского газа, – заявил чешский премьер.

Санкции для усиления давления из-за полномасштабного вторжения России в Украину должны запретить импорт золота, расширить список товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в РФ, и охватить большее количество человек.

Европейская комиссия должна представить пакет в ближайшие дни, а страны-члены ЕС могут одобрить новые ограничения сразу после этого, сказал Фиала.

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Топ комментарии
+19
Вопрос газового эмбарго уже решен. Причем парашей.
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13.07.2022 23:20
+12
Газ- гроши- зброя . ЕС платит дважди - за газ раше і за зброю УКРАІНЕ. Ще беженців содержить

раша продае газ і виробляє зброю і громить інфраструктуру України ,наповнює ЕС беженцами

Ну і хто дурак ?
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13.07.2022 23:30
+6
Значить скрутіть ті санкції в трубочку і засуньте собі в дупи.
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13.07.2022 23:30
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Вопрос газового эмбарго уже решен. Причем парашей.
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13.07.2022 23:20 Ответить
ну судя по новостям ( если это не хайп журналюг ) то к лету 2023 останиться одна венгрия
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14.07.2022 00:15 Ответить
А я думаю, шо ж це кацапскі боти до усьору з цим газом так знатно тролять. Зараз сюди прибіжать болтать єрундой про рускій газ для Європи.
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13.07.2022 23:26 Ответить
Вони просто невзмозі побудувати достатньо швидко LNG-термінали, а доних доступи до ГТС, зоб потім реверсом закачувати. Гарний вихід це каспійський газ. Та й є механізм не блокувати газ, а блокувати рахунок на який поступає газ. Але я дуиаю, що найбільше давить це промисловість Німеччини та Франції, так як це нвйбільші економіки Європи, на мазут вони всі швидко не перейдуть, це фізтчно неможливо. Бо потрібно зробити план підприємтва, технічні норми, а ще пройте екологічну комісію, яка може це все завернути. Європа до цього неготовилася, так як і ми. Розвідка Європи не вірила США, тому це буде важко пережити цю зиму. Плюс звичайно лоббі пвдприємст в парламентах.
Наші теж провтикпли із запвненням газовиї сховищ. Тому обзивати нікого не потрібно в Європі, це хіба викличе агресію, а не допоможе по пришвидшенню вирвшення питання.

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13.07.2022 23:30 Ответить
Бачу, що замість Собакевича - любава на зміну заступила.

Горбатько, давай бігай, гавкай, провокуй! Чи ти вже пляшку присів відпочити?
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13.07.2022 23:55 Ответить
Я не знаю, яка у вас освіта, але ви бачу геть не розумієте, що ввдбувається. Може клясти, обзивати інші країни, але потім не дивуйтеся, що до вас повернулися задницею. Всьупати в дискусію з вами немає сенсу, бо ви не аргументуєте свої слова, хіба емоціюєте! Але ваші емоці не допоможуть нашій економіці та економіці Європи. Просто зайдіть в обмінник і гляньте курс євро до долара. І поцікпвтеся чому так. І моя вам порада перед тим, як хамити хоть трохи вивчіть питання, бо виглядаєте недалекою людиною!
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14.07.2022 00:21 Ответить
Моя вам порада , перед тим як тролити українською - вивчіть її . Кількість помилок у ваших мозкопромивальних постах вражає. Безграмотний експерд мене ніколи не переконає у своїй правоті, а коли з ним на підхваті бот ghfhg - це вже таке палєво, що аж смішно.

Боти! Ви спалили контору! Йдіть геть!
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14.07.2022 00:51 Ответить
Я вам відкрию секрет. Я так пишу, бо через сенсорній клавіатурі кнопки маленькі, і часто нажимаєш не на ту клавішу, а це в Цензорі неможливо відредагувати написане. За вашою ідеологією, всі хто вам протиставляє є ботом! Розчарую це не так! Ті що не за зе і критикують владу є порохоботи, ходь багато не підтримує Петра Олексійовича, але вам байдуже. Тому, можете своїх тупих фантазій триматися і далі, але вважайте, щоб рожеві окуляри нерозбилися стеклами в середину.
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14.07.2022 09:15 Ответить
Я вам відкрию «секрет» ( таємниця) , у мене теж сенсорна клавіатура і я чомусь нажимаю саме ту клавішу. Відкрию ще один не «секрет»я - рафінований Порохобот і це всім давно відомо.

Ви сюди зайшли на «вогник» відпрацювати свіжу кремлівську методичку. Тому вас треба спамити та видаляти коментарі.

«Не розбилися» - пишеться тільки так, безграмотна тупа фантазерка любава не вчи нас жити.
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14.07.2022 09:34 Ответить
Якщо мене якась тупа курка обзиває кацапським ботом, бо не хоче сприймати реальність, то вибачте ви дно! В укоаїнській мові є слово секрет,- СЕКРЕТ1, у, ч. 1. Те, що не підлягає розголошенню, що приховується від інших; таємниця. [Печариця (сідає, наче сам до себе): ] Бажав би я знати, що то за секрети шепче одна панночка другій на вушко? (Мирний, V, 1955, 145); - Я не маю ніяких секретів вам говорити (Фр., VI, 1951, 188); З Юрком у Степана Федоровича завелись якісь секрети (Коз., Вибр., 1947, 19); // чого. Прихована причина. Сьогодні бомбою влітає в редакцію Лубенець, обличчя сяє, в руках еластичність, помолодшав навіть. Весь секрет метаморфози у тому, що він перший пошив собі форму (Коцюб., III, 1956, 165); Найголовніше джерело «Енеїди» [І. Котляревського] - реальна тогочасна дійсність, а секрет її вічного успіху - в талановитому, майстерному відтворенні життя (Ком. Укр., 9,1969, 87); // Невідомий комусь іншому або ще не відкритий прийом, спосіб (одержання, виготовлення і т. ін. чого-небудь). - Рідина, яку ви бачите в водозборах,.. не проста вода. Це насичений хімічний розчин. Формула розчину - мій секрет (Смолич, І, 1958, 69); Почала опановувати секрети в'язання й Поля (Автом., Щастя.., 1959, 7); Виробничі секрети мають місце не тільки в промисловості, але й у сільському господарстві, коли воно ведеться на капіталістичній основі (Ком. Укр., 4, 1962, 34).
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14.07.2022 09:40 Ответить
Швидко працюєш, елітна курва!
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14.07.2022 09:47 Ответить
Ну, можете ще Лану Зеркаль внести в боти, якщо ви просто не розумієте, що таке ГТС:

Хто може замінити РФ на енергетичному ринку ЄС?

Таких країн багато. Канада, Алжир, Венесуела і багато інших можуть наростити видобуток нафти і замістити російську нафту на ринку.

Але це питання не одного дня, це дійсно питання 6-9 місяців, тому ми і говоримо, що ембарго на нафту може бути з якоюсь відкладеною умовою.

Це дозволить мінімізувати негативний вплив заборони на ціни.

Згадайте США: коли почалася війна, навіть для них було важко запровадити ембарго на російську нафту. Там точилася дискусія, що це викличе інфляцію, і що виборці будуть незадоволені політикою Байдена.

Але коли політичне рішення було прийняте, це спочатку призвело до зростання цін, але потім США пішли на вивільнення резервів, і це вже дещо збалансувало ринок. І це тільки початок.(с)
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14.07.2022 09:26 Ответить
Та заспокойся вже!

Буде у твого ***** Європа купувати і гази, і нафту, все як у тебе написано. Тільки не нервуй. Кремлівська ****
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14.07.2022 09:37 Ответить
Заспокайся ти тупа курка! Імбіцильне створіння. Культурно ж свої думки висловлювати невміємо та аргументувати, але обзивати, то легко.
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14.07.2022 09:42 Ответить
Ти пасматрі какой важний куріца! Абзиваєцца, сцук!

Шо злякалась, що не заплатять за те, що спалила контору?
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14.07.2022 09:45 Ответить
Тільки, ще одна ремарка Українська економіка повністю зележить від вливання в б'юджет грошей Європи та США. Вже гопстоп компанія пообзивала конгресвумен, САП ніхто не назначта, економіку не перебудував, свої підприємства військові в сраці, але всралася нам Європа! Оригінально. Завершую, бо туткрім істерії нічого путнього немає.
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14.07.2022 09:45 Ответить
Зникни, разом зі своїми газами.
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14.07.2022 09:48 Ответить
Свинею зветься така людина… (Стій-стій-стій! Не туди заїхав… Отак завсіди, як про свиню почнеш, так когось із знайомих і згадаєш…)

Свинею зветься така тварина, що має чотири ноги, одне рило, один гвинтом хвіст, пару ушей, любить, коли їй кричати: "Пацьпацьпацьпацюуу". Дуже не любить, коли на неї гримнути: "Чучу, бодай тобі була здохла".

Оце є свиня.(с)О.Вишня
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14.07.2022 09:59 Ответить
Свинособака ! Не засмічуй гілку флудом!
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14.07.2022 10:04 Ответить
їх поперерджали як і деяких за пару років, і, як і деякі вони казали "не нагнітайте, це лише комерційний проект".
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14.07.2022 00:43 Ответить
Значить скрутіть ті санкції в трубочку і засуньте собі в дупи.
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13.07.2022 23:30 Ответить
это так только кацапы говорят
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14.07.2022 00:55 Ответить
Газ- гроши- зброя . ЕС платит дважди - за газ раше і за зброю УКРАІНЕ. Ще беженців содержить

раша продае газ і виробляє зброю і громить інфраструктуру України ,наповнює ЕС беженцами

Ну і хто дурак ?
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13.07.2022 23:30 Ответить
Це така многоходовочка, у ***** навчились. Не дарма ж вони ***** постійно влаштовують сєкас по телефону.
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13.07.2022 23:32 Ответить
Так, а тепер дивітся Європа відмовляється від газу, немаючи повної альтернативи, бо вони не чикпли віцни, як і ми! За ці місяці технічно неможливо побудувати нові термінали-LNG, пляс є країни, які немають доступ до маря, в них тоді єдиний варіант реверс, але тоді потрібно під'дння терміналу до ГТС, це не робится за 5-6 місяців. Стає поомисловість, немає податків, втрата робочої сили, інфляція, неможливість купувати зброю! Тому їм потрібно час, щоб цю систему переробити. Звичайно виручить каспійський газ. Так є проблеми з лоббі підприємтв, які мали плюшки від Газпрому, але взагальному Європа неготова до цього на даний час. І не обзивайте інші країни, які нам допомагають, це не гарно. Україна теж дофіга просрала і не підготовилася до цього.
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13.07.2022 23:37 Ответить
не чекали війни? що цей проект з газовою трубою до добра не доведе їх попереджали ще тільки коли це все гівно почало будуватися! тільки...це ж попереджали країни які не є Провідними Економіками Європи, їх і не слухали.
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14.07.2022 00:45 Ответить
ты кацапобот
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13.07.2022 23:42 Ответить
Ви взагалі знаєте, який б'єджет Євросоюзу? Там основні дотацвї йдуть від підприємств Німеччини, Італії, Франції. Ці країни оплачують медичну страхівку, платять місячну допомогу, та був безкоштовний транспорт, плюс вливання коштів у б'юджет України, військова допомага, навчають наших військових на своїх полігонах! Це мільярди, і вибачте наші співвічизники ніяк це не оплатили. Так, обідно, але досить жити в рожевих укулярах, якби все було так просто, то вже б було зроблено!
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13.07.2022 23:51 Ответить
так і витрачається левова частка на проекти Німеччини і Франції, хиба ні? Вони свої проекти реалізують. Оплатили наші співвітчизники, кров"ю оплатили, щоб дати час тим, "хто не чекав".
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14.07.2022 00:48 Ответить
Иван Иван 7cede0c3 ты долпайоп ватный что ты несешь дятел?
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14.07.2022 00:57 Ответить
Коли маєшь справу з терористом то наслідки непердбачувані.Так ***** пошив Захід в дурні але це їм важко визнати, особливо бізнесменів які ризикнули мати справу з кгбістом та втратили там інвестиції ви тільки уявіть -два трильйони доларів...
тільки в одну калугу за 10 років влили 15 млрд.дол як от німецький Volkswagen зробив і таких лохів сотні..
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13.07.2022 23:44 Ответить
та то купа гроші! а по калузі так і не скажеш.
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14.07.2022 00:49 Ответить
ну ***** сделал дураком прежде всего себя - потеряв триллионы долларов за пару месяцев
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14.07.2022 01:01 Ответить
вы обе дуры как и все кацапские троли
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14.07.2022 00:59 Ответить
Sankciji eto xoroso,no nado zdelat tak stob kacapi neobosli ix cerez drugyje strani kak Serbija,Turcija,Indija ,Kitaj ili poxozyje
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13.07.2022 23:31 Ответить
чи через Канаду, яка віддасть турбіну мінетчині, і не через саму мінетчину, яка поставить цю турбіну і заупстить той поток, якщо бункерний тсарь соізволіт обогрєть нєрадівих німців
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13.07.2022 23:33 Ответить
Та та турбіна ще без розуміння куди піде ,може з Катару нафту гнати ,подивимось
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14.07.2022 00:18 Ответить
Накладуть санкції на кацапських двірників? Заборонять ім іздити на Захід, відкривати рахунки в західних банках?
При цьому продовжать сплачувати по мільярду боксів в місяць тільки за енергоносії.
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13.07.2022 23:31 Ответить
ты тупорылый будешь немцам дома отапливать зимой своим тупым языком?
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14.07.2022 01:02 Ответить
Скільки кубів меркелей потрібно кожному фріцу?
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14.07.2022 07:45 Ответить
русня: блокує чорноморські порти України та морський шлях для вивезення зерна, борошно у супермаркетах Європи подорожчало втричі.
Європейський Союз: "пом'якшує" блокаду калінінграду, 7-й санкційний пакет - "газ ні ні, тільки не це"(((
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13.07.2022 23:32 Ответить
Калінвнграт транзит з росії в росію. Там немає нічого критичного для нас. Головне занизити ціну на російську нафту в межах 40-50 доларів на барель та довитися зі Саудівською Араввює, щоб вона збільшила видуботок. А сауди вже мають на кацапів зуб, бо ті їх видавили з Китайського ринку. Далі Європі потрібно пережити зиму, до адаптувати підпртємства, хто на мазут, кого на сланцевий газ і тоді все піде. Тому Європейці зараз посилють військову допомогу,бо санкції через зниження нкономіки Європи є повільнішими. Але досить обзивати країни, які нам допомагають. Наша влада теж багато чого просрала, але ми ж себе не обзиваємо тими словпми, що ми обзивпємо інших!
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13.07.2022 23:44 Ответить
для вас, для кого це для вас? для москалів звісно нічого критичного немає. А для нас є.
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14.07.2022 00:50 Ответить
ты и есть тупая москалька
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14.07.2022 01:05 Ответить
О, ще одне ольгинське вилізло.

брись за парєбрік.
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14.07.2022 01:15 Ответить
Здрібніли троленята геть чисто. Судячи з риторики, - школота, клас 5-й або 6-й. В крайньому разі найтупіший семикласник. До спаму їх - так простіше.
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14.07.2022 01:24 Ответить
Нє, такому лайну засмічувати форум не треба дозволяти. Вони дуже швидко перетворять поважний сайт на помийку. Справа ж не тільки у тому, що працюють тупі малолітки, є і дорослі єксперди. Недопустимо те, що вони прокремлівські хотєлкі тут декларують та ще переконують усіх у своїй правоті. Це працює пропагандистська машина, яку треба знешкодити та відправити за рускім корабльом.
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14.07.2022 01:35 Ответить
Власне, це я і мав на увазі. Тріснути "тапкою по тарганові" можна по-різному. Можна звернутись до модератора, щоб "приголубив" (доволі марудна процедура), а можна і просто до спаму (так простіше).
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14.07.2022 01:44 Ответить
Сергій Тим потому что ты тупой как валенок
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14.07.2022 01:03 Ответить
Видимо это было одно из условий для разблокировки експорта украинского зерна. Ждем дальше какие еще на какие уступки Украина и Европа пошли ради разблокировки зернового вопроса. Разумеется нам самые главные компромисы не расскажут
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13.07.2022 23:39 Ответить
а ты немцем кормить будешь если они останутся бузе газа падло кацапское?
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14.07.2022 01:06 Ответить
Нехай валєжнік збирають, як ви на кацапії робите.
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14.07.2022 01:17 Ответить
Ага, ну понятно. Наложат еще санкции на швейцарские счета Моторолы? Чуствую дороговато и не в нашу пользу вылезут нам переговоры по экспорту зерна.
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13.07.2022 23:42 Ответить
дурачки. Сперва закройте у себя ДОМА газовый кран, а потом кричите на европу, идиоты опэшные
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13.07.2022 23:43 Ответить
крім кацапів ніхто більш газ не видобуває ?
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13.07.2022 23:52 Ответить
Добуває, але доставте його. Потужності lng-терміналів, що є нерезинові і аони вже наповну. Є країни без доступу до моря, тому їхні ГТС потрібно підключити, до тих систем, які отоисують через lng, а це не робиться за 6 міс. Друге каспійський газ через південий газовій потік, але він покриває небвльше 20-30відсотків від потужностей, от і порахуйте, скільки впм часу потрібно. Підприжмства перевести потрібно на мазут, але в ЄС є екологічгі комімвї, які будуть ці підпримства мурижити і вони незалежать від позиції уряду.
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14.07.2022 00:02 Ответить
коли фріцам знадобився ПП-2 вони його збудували за літо . зараз вони будують щось ? думати про екологію коли гинуть люди , можуть тільки кончині циніки ! настав час фріцам платити за дешевий кривавий газ .
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14.07.2022 00:33 Ответить
так війна і по екології б"є дуже сильно, о ті фосфорні снаряди, азот розбомбили, військові частини на Атомних електростанціях, а яке потепління від вибухів, скільки в повітря пішло шкділивих речовин і до води. То ж навіть якщо тільки і виключно про екологію думати, навіть так виходить що той газ зовсім не дешевий і абсолютно в результаті неекологічний, що краще би вже вугіллям палили би.
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14.07.2022 01:02 Ответить
Яких 6міс? Ви взагалі розмієте, що таке підготувати високоспецифічну інженерну споруду. Скільки інженерам потрібно часу на рзробку, утвердження плану, та узгодження з урядом та місцевою владою, пройти вмі комісії! Так в Німеччині є кпцапське лоббі,ніхто не сперичається, але після фрау Меркель їм потрібно час, щобвсе перебудувати. ЗаразШолбца підловили в сексскандал і будуть нтм крутити.
А це о ті 6міс.,- 2010 року оголосили про сам проєкт.

У червні 2015 року уклали угоду про будівництво двох додаткових ліній між Газпромом, Royal Dutch Shell, E.ON, OMV та Engie[14].

22 лютого 2017 року «Nord Stream 2 AG» і компанія «Allseas» уклали угоду щодо забезпечення потужностей для морського укладання труб газогону «Північний потік-2». Відповідно до угоди, Allseas протягом 2018 і 2019 років забезпечить укладання труб обох ниток газогону з використанням трьох трубоукладальних суден - Pioneering Spirit, Solitaire й Audacia[15].

Напркінці 2019 року було анонсовано, що «Північний потік-2» може запрацювати в середині 2020 року[16].
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14.07.2022 09:34 Ответить
ты тупой валенок зимой падло ночуй на улице так как ты против отопления кацапским газом
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14.07.2022 01:07 Ответить
Валєжнік збирай, лапоть смердючий!

«Зима близько» (с)
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14.07.2022 01:19 Ответить
ну хто з нас тупійший видно , бо ти дебільне за 30 років мову вивчити не здатне ! назву країни вивчив ? взимку доводилось не одноразово ночувати серед поля , тож мене цим не злякаєш . я краще грітимусь дохлими кацапами ніж їхнім газом ! вчи мову засранець !
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14.07.2022 01:40 Ответить
ЄС - співучасники вбивства українського народу,через фінансування рашистського окупанта України.
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14.07.2022 00:06 Ответить
а ты оказывается гандон кацапский
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14.07.2022 01:13 Ответить
Росія - торговий партнер № 1 для України, тому найбільше війну проти України фінансує саме Україна і є співучасником вбивства українців.
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14.07.2022 10:03 Ответить
газ не ввійде до пакету - хто б сумнівався - це вже трохи відгонить законами фізики

(і ці люди, рвучи на себе коштовні майтки, переконували нас, що їм спати не дає доля боснійських мусульман чи жертв геноциду в Руанді...)
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14.07.2022 00:06 Ответить
не писти кацап иди лучше газ у себя выключи на хрен он тебе нужен?
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14.07.2022 01:08 Ответить
почався розворот - Еуропа підставляє дупцю *****. Тепер воно має всі важелі шантажу теплолюбивих гейропейців
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14.07.2022 00:09 Ответить
капац пошел *****..
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14.07.2022 01:09 Ответить
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14.07.2022 01:20 Ответить
***** залишили найважливіший важіль впливу на Європу
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14.07.2022 00:10 Ответить
так ты есть ***** тупорылое - ты хочешь что бы немцы зимой сидели без отопления и без работы?
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14.07.2022 01:10 Ответить
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14.07.2022 01:21 Ответить
В Украине до сих пор не понимают что Запад вовсе не заинтересован в победе Украины и в разгроме паРаши. Вы всё продолжаете удивляться тому что Украине по большому счёту не дают то, что ей нужно. И что этот самый Запад, при в значительной степени декларативной поддержке Украины, реально финансируют паРашу. Прежде всего через нефтегаз. Особенно газ. Тот же наш имбецил Трюдо носил жёлто-голубую ленточку но позволил отдать турбины для балтийского трубопровода. Слова с Запада приходят очень правильные, но действия - половинчатые. Поддерживают Украину ровно настолько, чтобы война продолжалась. Ну понятно, глобалистам нужен либо Ковид, либо "глобальное потепление", либо война. Любой, как тут говорят, disruption.
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14.07.2022 00:13 Ответить
не трынди бот кацапский
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14.07.2022 01:12 Ответить
Это всё, на что ты сподобился, убогий?
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14.07.2022 05:49 Ответить
Многа букаф, якщо б ОПі вдалося здати країну за 3 дні то всі б зглотнули і не кривилися, а так як дали відсіч то мусять допомагати, бо багато є дибілів якім руки чешуться щось захопити.
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14.07.2022 08:04 Ответить
*****
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14.07.2022 00:18 Ответить
Ну з газом рф сама собі вводить санкції. Треба взагалі всі банки відключити від свіфт, крім хіба що газпромбанку, бо там Угорщина знов виїбнеться.
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14.07.2022 07:04 Ответить
Парнёры опять обосрались.
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14.07.2022 08:04 Ответить
васинька, отключи у себя газ и свет. и посиди недельку
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14.07.2022 09:37 Ответить
 
 