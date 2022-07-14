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Оккупанты в Крыму в постоянном напряжении: поставили безумное количество ПВО для охраны Крымского моста, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кримський,міст

Оккупанты в Крыму находятся в "постоянном напряжении", а мост через Керченский пролив охраняется "безумным" количеством систем противовоздушной обороны.

Об этом рассказал в интервью НВ Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Они напряжены сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, — безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже есть у наших войск. Они очень серьезно относятся к нам, чего раньше мы с вами не видели. Они считали, что у нас нет войск, нет воли, нет попытки защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля", – сказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ добровольно покинет нашу землю до границы 1991 года – мы прекратим воевать, – Данилов

Он также прокомментировал "дымовой занавес" над Крымским мостом – по словам секретаря СНБО, это россиянам нужно в рамках учений, чтобы защищать объект критической инфраструктуры.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Добре. Менше ППО доїде до фронту. Ну а про ефективність С400 проти ******** ракет всі уже в курсі.
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14.07.2022 00:30
+25
Певна річ... Якби я вкрав в сусіди свого шмат городу й кричав, що то моє, я б теж був у постійній напрузі.
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14.07.2022 00:33
+19
Наші ЗСУ і Крим повернуть і цю зрадницьку владу знесуть. Почнуть з Дєрьмака .
Як казав Великий комбінатор: «Заграніца нам поможет».
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14.07.2022 01:00
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Ааа! Сцуки! Сидять панталони сушать!
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14.07.2022 00:30 Ответить
Дерьмак проти підриву моста, тому його і не підірвали?
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14.07.2022 05:57 Ответить
Добре. Менше ППО доїде до фронту. Ну а про ефективність С400 проти ******** ракет всі уже в курсі.
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14.07.2022 00:30 Ответить
шось говорили і саму с-400 замочили, і с-300 мочили. Наскільки точьна інфа хз
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14.07.2022 00:41 Ответить
під луганськом с-400 , у кацапів через це срач страшний стосовно розробників ((
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14.07.2022 00:50 Ответить
а чого срач? вони ніби не в росії живуть: там же завжди так і в усьому.
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14.07.2022 00:53 Ответить
с-300 під Новой Каховкой ніби?
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14.07.2022 00:53 Ответить
доречі і Миколаів переробленими під наземні цілі ракетами с-300 обстрілювали з під Нової Каховки
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14.07.2022 00:56 Ответить
писали чуваки в нєдоумєнії ***** такі дорогі зенітні ракети на таку ***** використовувать. З'явилась підозра - туговато з ракетами. Хоча така ракета з точки зору тероризму дуже потужна, створюючи велику хмару уламків. Велика швидкість ускладнює перехоплення.
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14.07.2022 01:01 Ответить
винахідливі стреляють зенітними по землі, протикорабельними по землі
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14.07.2022 01:10 Ответить
ну то наші займуться дайвінгом, поки раша дивиться на ппо а ппо у небо
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14.07.2022 00:31 Ответить
Ви знаєте вчора цілий вечір думала про дайвінг і міст
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14.07.2022 06:29 Ответить
Те пусте(дайвинг)... Заре подводные роботи-мины очень эффективно справляются с поставленными задачами. Их главное примерно рядом высадить( в море) к месту назначения сами доберутся... Дак и залягут на дне. в очiкуваннi слушноi години.
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14.07.2022 07:41 Ответить
Де ми ті "роботи-міни" візьмемо і звідки візьмемо засоби доставки? Потрібні міні-підводні носії А у нас вони є? І звідки їх гнать? З Одеси? У подібних підводних човнів теж є обмеження по радіусу дії Це вода а не повітряний простір Так що не "фантазуй"
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14.07.2022 09:49 Ответить
По этому мосту часто медленным ходом едут составы с боеприпасами, можно рассчитать координаты по времени в какой точке они будут находиться с момента пуска Гарпунов, и парочкой ракет, пущенных по составу с боеприпасами, можно полностью уничтожить часть моста..
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14.07.2022 09:50 Ответить
Певна річ... Якби я вкрав в сусіди свого шмат городу й кричав, що то моє, я б теж був у постійній напрузі.
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14.07.2022 00:33 Ответить
І так постійно ,ходжу та какаю,ходжу та какаю ,во життя настало ,а про туризм,то "кінь не волявся "
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14.07.2022 00:33 Ответить
пускали дим в очі хаймарсам ))
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14.07.2022 00:33 Ответить
Аналоговнет )
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14.07.2022 00:35 Ответить
Не хаймарсам. GPS-ові пускали... Нащо Ви так...
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14.07.2022 00:49 Ответить
Ти ба якi садюгi!
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14.07.2022 12:52 Ответить
Ви б ще точно вказали день і час обстрілу моста, щоб рашисти краще підготувались.
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14.07.2022 00:38 Ответить
Треба дочекатися, пока попустить
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14.07.2022 00:50 Ответить
В цьому щось є щоб не спали
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14.07.2022 06:30 Ответить
Тепер після " стамбульських домовленостей" буде "зернове перемир'я" і можна забути і про міст і про ураження захоплених портів і кацапських кораблів. А зеблани з трусів вискакують так задоволенні своїм жирним шашличником-недомірком.
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14.07.2022 00:39 Ответить
Завтра Данілов скаже, що наступ ЗСУ скасовується, бо рашисти підготувались до оборони, причому зненацька, навіть Буданов не встиг спам'ятатися.
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14.07.2022 00:42 Ответить
Ну так . По гарним дорогам везуть підготовку до оборони . ВОТ ХТО СКЛАДАВ ПЛАН ВІДБУДОВИ ШЛЯХІВ В УКРАЇНІ за гроши українців ? Чомусь в центрі і на заході України шляхі так ретельно не готували. Лучша траса Київ- ЧОП вся в ямах на Закарпатті , чого 20 років не було ‼️‼️‼️

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14.07.2022 09:16 Ответить
Пам"ятаєте - я більше року тому Вам писав на "автотемі", що цікаво було-б глянуть на карті відновлені "зеленими" ділянки доріг Я думав саме про їх "радіальність" по території України! Недавно мені показали - я "наче в воду дивився"! Від кордону Росії ці дороги сходяться до ключових міст України Тобто три роки тому "зелене шобло" почало систематичну і всеосяжну підготовку до здачі України Про що я почав писать через півроку після їх приходу до влади - коли вони почали масово "розхвиськувать" гроші на що-попало, а не на розвиток ВПК
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14.07.2022 09:30 Ответить
Мене теж дивувал приоритет будівництва доріг. Я часто ізжу по західний України - там дорогами не займалися. Траса Київ- Чоп по якій іде 90% міжнародних перевезень просто в жахливому стані - такого не було 20 років
А у моїх будивельників в ровенськой області , ближче до білоруський границі вдруг зайнялися дорогами
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14.07.2022 09:43 Ответить
З трусів вискакують - зачотно
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14.07.2022 00:52 Ответить
А ти зараз у нас на Банковій бачиш "владу"? Там сидить шобло переляканих недоумків які зробили за три роки ВСЕ щоб кацапи взяли Україну голими руками А коли не вийшло - спробували очолить "патріотичний визвольний рух" У нас не влада воює з російською армією а народ в особі ЗСУ
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14.07.2022 06:27 Ответить
шобло переляканих недоумків
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14.07.2022 09:18 Ответить
А могли просто ещё пару слоёв асфальта положить.
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14.07.2022 00:39 Ответить
Для того, что бы взорвать крымский мост нужно не просто попасть ракетой, а попасть ракетой в эшелон с боеприпасами на мосту)
Поэтому пусть срутся и ждут ракеты, но скорее всего будет просто ехать закладка в эшелоне)
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14.07.2022 00:40 Ответить
не прикалкйся так і треба. Шоб то були їхні **********, заміновані і дистанційно підірвані на мосту. Сам бачиш, дими, ППО.
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14.07.2022 00:51 Ответить
ни хрена подобно есть более дешевый вариант -попасть в опору-сваю под водой и мост сам целиком отправится в свободное плавание
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14.07.2022 04:45 Ответить
100 баллов. Щ
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14.07.2022 09:20 Ответить
чем попасть?
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14.07.2022 15:22 Ответить
Welcome Himers to the bridge:
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14.07.2022 00:44 Ответить
Там арки не дают главному пролёту сложиться.
Нужна ножовка или типа того.
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14.07.2022 03:08 Ответить
Точка опоры арки - самое слабое место
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14.07.2022 09:22 Ответить
Опоры - то что остаётся от мостов.
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14.07.2022 11:16 Ответить
Все що потрібно знати про зрадницькі "переговори" в Туреччині. І досить мріяти про міст ,Крим і деокупацію захопленних портів.

Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".
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14.07.2022 00:53 Ответить
Наші ЗСУ і Крим повернуть і цю зрадницьку владу знесуть. Почнуть з Дєрьмака .
Як казав Великий комбінатор: «Заграніца нам поможет».
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14.07.2022 01:00 Ответить
Банковая отпускает предателей?

Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?

https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
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14.07.2022 09:25 Ответить
Цікаво - А СКІЛЬКІ СЕРЕД ВЛАСНИКІВ ТОГО ЗЕРНА УКРАЇНЦІВ ?
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14.07.2022 09:28 Ответить
Аааа, боятся! Все таки надо им дать коленом под зад, надо!
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14.07.2022 00:56 Ответить
ну дык наверное отремонтировать сложно будет, проход перекроет, в\из крыма хрен проедешь ну и Хйло опять же сдохнет раньше, нервы - они не железные. хотя конечно дорогами опять же не постреляешь.
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14.07.2022 00:56 Ответить
Та нах хлопці. Все буде так як треба . Все буде Україна цім лошка
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14.07.2022 00:58 Ответить
Кто в курсе, когда селитру повезут по мосту, звоните майору Черно...Чернокерченко.
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14.07.2022 00:58 Ответить
мені звоніть план у розробці. Десь де вантажать бк треба і мінувать, і хтось тоді з пультом БАЦЦЦ
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14.07.2022 01:15 Ответить
"Майже кожного дня там відбуваються навчання"
Намагаються навчити С300 і С404 бачити Байрактари і Хаймерси.Не дуже виходить, не получаєцця
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14.07.2022 01:06 Ответить
шалена кількість ПРО саме по собі є досить бажаною цілью, потрібен лише вірно обраний інструмент, можна цілий день спостерігати за бригадою ,котра намагається з допомогою звичайного набору руйнивника цегляних стін розібрати дерев'яну побутівку , а вона не хоче,вони бьються з нею весь день але кожен саморіз тримається до останнього..... Побутівка перемагае дуже впевнено, наступного дня з'являються два хлопці з шуруповертами, та хитрими бітками з лівою різьбою, для викручування заіржавілих та злізаних саморізів, з балачками, реготом та перекурами, вони за три години перетворюють ту побутівку у декілька штабелів переважно ділової деревени, занавес, правільний інструмент, та вміючі їм користуватися люди.... Гадаю тут теж саме....
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14.07.2022 01:17 Ответить
И що?
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14.07.2022 01:31 Ответить
треба дистанційний підрив ешелона з бк на мосту
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14.07.2022 01:34 Ответить
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14.07.2022 02:08 Ответить
По мосту возят столько детонирующего хлама, что только попади
и будет как с "Москвой".
Ремонт под огнём HIMARS - отдельное шоу.
Мост будет назваться Крымско-Чернобаевский.
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14.07.2022 03:06 Ответить
Потвори, на відміну від нас, готуються до нападу
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14.07.2022 06:03 Ответить
Зато данилов не в напрузі. Південь здали і йому *****.
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14.07.2022 06:20 Ответить
Від ракети Атакмс ППО не врятує.
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14.07.2022 07:01 Ответить
ось по цим засобам ппо і треба вдарити..., це буде такий неочікуваний крок...
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14.07.2022 07:55 Ответить
підозрюю, що ппо на мосту розмістили, і навчання там же. буде падати і горіти все красіво разом
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14.07.2022 09:12 Ответить
в долине Бекаа в 1982-м тоже было ОЧЕНЬ много ПВО. Результат известен
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14.07.2022 10:32 Ответить
На крейсере "Москва" было навалом ПВО и ПРО - и что, и где ?
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14.07.2022 11:28 Ответить
У кацапів і ппо,і бойові дельфіни,і спецназ, тільки вони забули про простого бухого ваньку- рядового,який за ящик водяри міну в транспорт з бк впихне.як кажуть ,,крепости падут от отритих изнутри ворота".
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16.07.2022 21:20 Ответить
 
 