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ВСУ нанесли удары по пунктам управления войск РФ и посадочной площадке в Новой Каховке, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка,хлань

Удары украинских военных получили два пункта управления вражеских войск и посадочная площадка в Новой Каховке.

Об этом сообщило Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Утром и днем ​​паром Ка-52 нанес три удара по нашим позициям в Херсонской области. Без потерь.

Также пара истребителей Су-27 пытались совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова.

Во время проведения врагом разведки наших позиций на Херсонщине, наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлил беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской громаде, а дрон-камикадзе был "пойман с поличным" и уничтожен в Великоалександровской громаде до нанесения им вреда.

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В рамках выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, обеспечено "исключение из активов" 13 рашистов, 6 единиц бронированной и автомобильной техники. А также нанесены удары по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются.

Корабельная группировка вражеского флота снова провела переформирование своих рядов. Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 "Калибра". Дополнительно присутствуют 2 ВДК.

Контрдиверсионные мероприятия имеют свои результаты. Еще один вражеский агент, спланировавший серию терактов в Одесской области, приговорен к восьми годам лишения свободы. Следствием было установлено, что агент-иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанного Приднестровья.

Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области благодаря проведению диверсий и террористических актов. Также объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и патриотических организаций, а также военная техника в Одесской области", — говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+14
Слава ЗСУ!!!
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14.07.2022 02:12
+7
непогано
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14.07.2022 02:05
+7
У них рукожопи з перепою тремтять.
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14.07.2022 02:39
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непогано
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14.07.2022 02:05 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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14.07.2022 02:12 Ответить
Не попасти по пустому острову - неймовірна рукожопість
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14.07.2022 02:33 Ответить
У них рукожопи з перепою тремтять.
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14.07.2022 02:39 Ответить
Це просто високоточні немаючі аналогів радянські технології. В твіттері навіть відео гуляє одного з попередніх ударів, яке до речі демонстрували самі росіяни. Так ось з "неймовірної точності" російських технологій прості американці там в коментарях ржуть тому що точність попадання 1 з 3 в кращому випадку і це про острів взагалі, а не про якийсь об'єкт на ньому.

До речі наші літаючі пепелаци теж не кращі. Все ж одного походження. Але як у нас кажуть проблеми техніки можна закрити тактикою застосування і прямими руками, що для росіян і їх жопи замість голови та взагалі рукожопості ще та фантастика.
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14.07.2022 04:59 Ответить
Утилизация российской армии - https://m.youtube.com/watch?v=NW0GIvQeWtI
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14.07.2022 04:00 Ответить
Бідний-бідний острів "Зміїний", там же нікого немає, а вони літають його бомбити , ще й не попадають. Зі страху руки трусяться, бояться знижуватися, сильний зсув вітру ?
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14.07.2022 04:04 Ответить
Ну треба ж ванькам з чвк про якісь перемоги начальству звітувати. Вони ж всі найманці і якщо звітів не буде то гроші не отримають.
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14.07.2022 05:02 Ответить
Тепер треба ще глибше, склади в севастополі вмф
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14.07.2022 04:12 Ответить
Що таке "посадковыий" майданчик? Десь о десятій(приблизно) було чутно два вибухи зі сторони Н.Каховки.Але дитонацій не було чутно....все ж 20км від міста....
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14.07.2022 05:24 Ответить
Для посадки вертольотів!
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14.07.2022 05:40 Ответить
Нравіцца нє нравіцца ******* наближаєцца!
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14.07.2022 05:38 Ответить
Шпиону и диверсанту восемь лет! Изверги! И еще говорят, что не фашисты. У тех, кто его прислал можно только за отрицание войны почти столько а то и больше получить, а если придумать что-то про терроризм, так и двадцатку получить не проблема. Кстати, у них нет Савченко (на самом деле Портнова).
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14.07.2022 08:16 Ответить
 
 