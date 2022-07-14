РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18536 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
19 597 34
армия РФ (15459) война (47249) кремль (693) россия (91354)

Кремль приказал регионам формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Кремль приказал регионам РФ формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Вероятно, Кремль приказал российским регионам формировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.

Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.

Также РосСМИ подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москве, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формировании добровольческих подразделений.

Аналитики института отмечают, что у батальоны могут сформироваться 34 тысячи вновь прибывших военнослужащих, если каждый регион РФ создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

Читайте: РФ применяет против Украины все виды своего ракетного оружия. Нигде в мире такого еще не было, - представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Игнат

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Вероятно, Кремль приказал российским регионам сформировать добровольческие батальоны для отправки в Украину.
  • Российские войска провели неудачные наземные штурмы к северу от Славянска и вокруг Бахмута.
  • Оккупанты продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и западнее Донецка.
  • Захватчики продолжали атаковать украинские железнодорожные линии на восточном направлении.
  • Российские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от города Харькова.
  • Силы РФ предпочитают оборонные операции на южном направлении, поскольку украинские силы продолжали обстреливать вражеские склады боеприпасов.
  • Российские оккупационные власти усиливают материальную поддержку гражданских лиц, работающих на оккупантов в Украине.
  • Вероятно, российские оккупационные власти выдвигают условия для принудительного переселения украинских детей с недавно оккупированных территорий в Крым.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Один такой ударный нацбат путинских муджахидов уже действует:

показать весь комментарий
14.07.2022 07:59
+14
Уже на полигоне!


показать весь комментарий
14.07.2022 08:00
+12
гонят скот на бойню......
показать весь комментарий
14.07.2022 07:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раньше это называлось "в добровольно-принудительном порядке".. Только тогда добровольно вкалывали на субботниках и ходили на демонстрации...
показать весь комментарий
14.07.2022 07:05 Ответить
Совкове пляцтво… «Вата» дозволяє із собою так поводитися.
показать весь комментарий
14.07.2022 07:12 Ответить
гонят скот на бойню......
показать весь комментарий
14.07.2022 07:21 Ответить
скот скотом, но он обязательно кого то убьет - вот если у тя брат там, то например такой ублюдок его ранит. так шо слова типо - ээээ давай еще 100500, выглядят лицемерненько
показать весь комментарий
14.07.2022 09:03 Ответить
Теперь еще и комсомольцев- добровольцев придётся п@*******.
Ну ладно. Мацква скоро подъедет?
показать весь комментарий
14.07.2022 07:37 Ответить
Стадо баранів на бійню шикуйсь по ранжиру.
показать весь комментарий
14.07.2022 07:38 Ответить
Деж их всех хоронить? 🤔
показать весь комментарий
14.07.2022 07:55 Ответить
Один такой ударный нацбат путинских муджахидов уже действует:

показать весь комментарий
14.07.2022 07:59 Ответить
с такого черноротого хлебала только щи пить...
показать весь комментарий
14.07.2022 11:26 Ответить
Щи-пать?
показать весь комментарий
14.07.2022 15:21 Ответить
Тобто до цього були раби? 😁
показать весь комментарий
14.07.2022 08:00 Ответить
Наймити!
показать весь комментарий
14.07.2022 10:59 Ответить
Уже на полигоне!


показать весь комментарий
14.07.2022 08:00 Ответить
зеков тоже не выковыряют с камер. - так вцепятся в кровати что только с кроватями в резервисты могут забрать...
показать весь комментарий
14.07.2022 08:06 Ответить
І підуть, навіть дехто з цього гарматного м'яса цвлком добровільно: "родіну зашьчішьчять, за пацанов убітих украмі, за то чьто 8 лет данбілі бамбас"
показать весь комментарий
14.07.2022 08:13 Ответить
Ну вот и подтверждение моим словам, что война на годы. Параша - это стадо зомбированных баранов. Желающих подохнуть в Украине будет всегда достаточно для продолжения войны.
показать весь комментарий
14.07.2022 08:33 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 08:36 Ответить
Правильно, хай дохнуть "ліміта" і "нацмєни", а у Москві все має бути сито-п'яно, комфортно-безпечно. Москва їм спеціально такі умови створила, що або догниваєш у багнюці, або ідеш воювати.
показать весь комментарий
14.07.2022 08:40 Ответить
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
показать весь комментарий
14.07.2022 11:03 Ответить
главное не зарплата а скока дадут за дохлого орка - если хотя бы на уровне "армии" будут платить, то рожалки погонят пинками не только сыновей, но даже хахалей, свирепо сбросив оных сразу же после акта "".... тьху! ну, после того когда потом новый орк появится
показать весь комментарий
14.07.2022 09:00 Ответить
В питороссии все меряют в американских деньгах,забыли мокшане про патриотизм,даже подосранные бабушки путлера за бабло майки одели-во такая двуличная нация выродков и дебилов!
показать весь комментарий
14.07.2022 09:08 Ответить
Свежее мясцо.
показать весь комментарий
14.07.2022 09:15 Ответить
За тарілку баланди?
показать весь комментарий
14.07.2022 09:27 Ответить
Интересно, сколько дебилов в стране дураков запишутся добровольно на скотобойню сруского скота?
показать весь комментарий
14.07.2022 09:32 Ответить
У них вистачить! Хтось із відомих росіян (Салтиков-Щедрін, здається) сказав: "В России дураков на сто лет вперёд припасено!"
показать весь комментарий
14.07.2022 11:08 Ответить
Интересно, что Маскаовский батальон формируется не из москвичей, а из приезжих, и не в Маскве, а в падмасковье.
показать весь комментарий
14.07.2022 09:59 Ответить
Добровольчі батальони для нападу на суваренну державу?
У кацапів дно все донніЄ.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:23 Ответить
от і добре, створення таких регіональних батів - це перший крок до автономії та відокремлення цих територій. Дочекаємось звень про напади КурНР та Баш НР.
Мало зібрати армію, її потрібно одягнути нагодувати і саме головне озброїти. З моськіними проти арти не повоюеш - це м'ясо.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:05 Ответить
Коли країна покладає надію на "добровольців" (тобто на "непрофесіоналів військової справи") - значить з армією у неї - "швах"!
показать весь комментарий
14.07.2022 11:05 Ответить
Им нужна пехота просто. Армия в России не спецы по пехоте.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:22 Ответить
а сирийці ливийці и гвардия звездного падишаха..усе карачун,,??))
показать весь комментарий
14.07.2022 11:25 Ответить
Сирийцев видели в Луганске. Кто-то приехал.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:29 Ответить
 
 