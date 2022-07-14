Враг переформировал корабельную группировку в Черном море, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне в очередной раз провели переформирование своего флота в Черном море у украинских берегов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Оперативного командования "Південь".
"Корабельная группировка вражеского флота вновь провела переформирование своих рядов. Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 "Калибра". Дополнительно присутствуют 2 ВДК", - говорится в сообщении.
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