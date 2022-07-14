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Враг переформировал корабельную группировку в Черном море, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,блокада,рф

Россияне в очередной раз провели переформирование своего флота в Черном море у украинских берегов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Оперативного командования "Південь".

"Корабельная группировка вражеского флота вновь провела переформирование своих рядов. Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 "Калибра". Дополнительно присутствуют 2 ВДК", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Из надводного в подводное положение?
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14.07.2022 07:11
+3
Чорне море "неглибоке"? Не плутай з Азовським! Спочатку на карту глибин подивися!
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14.07.2022 09:18
+1
Арестовича хочуть заплутати, той вже втомився пояснювати їх маневри.
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14.07.2022 07:48
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Из надводного в подводное положение?
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14.07.2022 07:11 Ответить
Типо, 7 футов - над килем.
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14.07.2022 07:15 Ответить
А лучше, если территорию, откуда исходит зло(мокшинские болота), разложить на молекулярные фракции.
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14.07.2022 07:20 Ответить
Готуються до "виконання" договору про вивіз зерна!
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14.07.2022 07:22 Ответить
Арестовича хочуть заплутати, той вже втомився пояснювати їх маневри.
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14.07.2022 07:48 Ответить
Так, ставайте там де поглибше...
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14.07.2022 08:00 Ответить
От би нам одну б лодочку підводну розхірячить. Ох і обісралися б кацапи.
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14.07.2022 08:04 Ответить
У нас є авіація і глибинні бомби і не глибоке море, в якому їх можна відслідити, але ж ті лодки скоріш за все прикриті ППО.
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14.07.2022 08:31 Ответить
если у вас есть глубинные бомбы - срочно звоните Неижпапе, пусть думают как к сушкам их привязывать.
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14.07.2022 09:01 Ответить
Чорне море "неглибоке"? Не плутай з Азовським! Спочатку на карту глибин подивися!
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14.07.2022 09:18 Ответить
Пусть подплывут поближе и мы их еще лучше переформатируем.
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14.07.2022 08:05 Ответить
Всё, чф готов принять гарпуны и черпнуть чутка воды в трюмы.
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14.07.2022 08:08 Ответить
Вони ближче 300 км не підпливають
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14.07.2022 09:20 Ответить
А ворог все бряскає бубєнцамі, лякає.
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14.07.2022 09:17 Ответить
Перестановка ліжок у борделі
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14.07.2022 09:19 Ответить
 
 