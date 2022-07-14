"Поставка вооружения Украине немного затянулось, потому что у нас происходила смена правительства", - премьер Словении Голоб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Словении Роберт Голоб признал, что отправка Украине советских танков, запланированная Любляной в обмен на новую технику от Германии, затянулась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
По его словам, подобная ситуация была вызвана сменой словенского руководства после состоявшихся еще в апреле парламентских выборов.
"К сожалению, поставки вооружения Украине немного затянулись, потому что у нас происходила смена правительства. Но мы взялись за это решительно и уже отправили одну партию танков в Украину", — отметил Голоб.
Как указывает издание, именно ФРГ столкнулась с критикой на фоне задержки поставок Киеву вооружений со стороны Словении и ряда других европейских государств.
Связано это с тем, что Берлин отказался от прямых поставок своих танков Украине, запустил схему обмена с другими странами Евросоюза – она заключается в том, что те передают украинской стороне свою старую технику, а получают новые немецкие вооружения.
При этом Шольц, выступая на пресс-конференции с Голобом, подчеркнул, что стороны рассчитывают ускорить свои переговоры по вопросу обмена военной техникой, чтобы добиться быстрого прогресса в рамках помощи Киеву.
"Украина будет постоянно нуждаться во всесторонней поддержке в защите от агрессии", — подытожил канцлер.
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Хто в цьому винен, на вашу думку?
Не знаю сколько танков отправили словенцы - словенцев всего 2млн граждан. Маленькая И ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ СТРАНА. Кацапы там поскупали что могли и гражданства получали
А В ЭТО ВРЕМЯ , кацапы уничтожают инфраструктуру Украины и украинцев.
ШОТО ТУТ НЕ ВЯЖЕТСЯ
Та і навіщо нам якісь подачки?Україна багатюща країна-навіть під час війни одній бородатій бабусі списуються мільярдні борги.Зелупа,досить ходити по світу з протягнутою рукою.Ти неначе та жінка з німецької картини,готова прийняти з любого боку...Ну ти пам'ятаєш.
До речі, прямо перед кацапським нападам. Лютий 2022 року.
Борг Пенсійного фонду перед Казначейством зріс за місяць ще на
4,3 мільярда