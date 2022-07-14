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"Поставка вооружения Украине немного затянулось, потому что у нас происходила смена правительства", - премьер Словении Голоб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

т72

Премьер-министр Словении Роберт Голоб признал, что отправка Украине советских танков, запланированная Любляной в обмен на новую технику от Германии, затянулась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

По его словам, подобная ситуация была вызвана сменой словенского руководства после состоявшихся еще в апреле парламентских выборов.

"К сожалению, поставки вооружения Украине немного затянулись, потому что у нас происходила смена правительства. Но мы взялись за это решительно и уже отправили одну партию танков в Украину", — отметил Голоб.

Как указывает издание, именно ФРГ столкнулась с критикой на фоне задержки поставок Киеву вооружений со стороны Словении и ряда других европейских государств.

Связано это с тем, что Берлин отказался от прямых поставок своих танков Украине, запустил схему обмена с другими странами Евросоюза – она заключается в том, что те передают украинской стороне свою старую технику, а получают новые немецкие вооружения.

При этом Шольц, выступая на пресс-конференции с Голобом, подчеркнул, что стороны рассчитывают ускорить свои переговоры по вопросу обмена военной техникой, чтобы добиться быстрого прогресса в рамках помощи Киеву.

"Украина будет постоянно нуждаться во всесторонней поддержке в защите от агрессии", — подытожил канцлер.

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Топ комментарии
+3
Словенске затягування втричі швидше німецького поспішання.
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14.07.2022 08:36
+3
Мало того , что Украина кормит зерном полмира, так ещё и все страны ЕС получают новейшую технику, спихивая в Украину все старье.
А В ЭТО ВРЕМЯ , кацапы уничтожают инфраструктуру Украины и украинцев.
ШОТО ТУТ НЕ ВЯЖЕТСЯ
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14.07.2022 08:47
+3
В Словении сильно пророссийское лобби
Не знаю сколько танков отправили словенцы - словенцев всего 2млн граждан. Маленькая И ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ СТРАНА. Кацапы там поскупали что могли и гражданства получали
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14.07.2022 08:50
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У всех проблемы которые для нас превращаются в потери.
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14.07.2022 08:03 Ответить
Через дермака-татарова нам уповільнять постачання американської зброї.
Хто в цьому винен, на вашу думку?
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14.07.2022 10:27 Ответить
lih
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14.07.2022 08:03 Ответить
Просто тупа відмазка...
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14.07.2022 08:09 Ответить
з такими затяжками у вас керівництво може змінитися на російське
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14.07.2022 08:13 Ответить
Словенске затягування втричі швидше німецького поспішання.
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14.07.2022 08:36 Ответить
Tам где участвует Германия всё всегда затягивается ,особенно поставка оружия.
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14.07.2022 08:39 Ответить
что-то Польше в аналогичной ситуации не помешало отправить партию танков.
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14.07.2022 08:45 Ответить
В Словении сильно пророссийское лобби
Не знаю сколько танков отправили словенцы - словенцев всего 2млн граждан. Маленькая И ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ СТРАНА. Кацапы там поскупали что могли и гражданства получали
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14.07.2022 08:50 Ответить
Мало того , что Украина кормит зерном полмира, так ещё и все страны ЕС получают новейшую технику, спихивая в Украину все старье.
А В ЭТО ВРЕМЯ , кацапы уничтожают инфраструктуру Украины и украинцев.
ШОТО ТУТ НЕ ВЯЖЕТСЯ
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14.07.2022 08:47 Ответить
Ну і скільки танків Словенія вже передала? Всього їх там 50.
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14.07.2022 08:59 Ответить
Про велике крадівництво вже писали?Які в Словенії дороги?
Та і навіщо нам якісь подачки?Україна багатюща країна-навіть під час війни одній бородатій бабусі списуються мільярдні борги.Зелупа,досить ходити по світу з протягнутою рукою.Ти неначе та жінка з німецької картини,готова прийняти з любого боку...Ну ти пам'ятаєш.
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14.07.2022 09:19 Ответить
Україна, хоча ні, зебільна влада, відмовилась від списання зовнішнього боргу, а ви, якісь там 4,3 млрд гривень.
До речі, прямо перед кацапським нападам. Лютий 2022 року.
Борг Пенсійного фонду перед Казначейством зріс за місяць ще на
4,3 мільярда
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14.07.2022 10:32 Ответить
Ми теж поспішати не будемо, коли вас ******* будуть.
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14.07.2022 12:33 Ответить
 
 