"Поставка вооружения Украине немного затянулось, потому что у нас происходила смена правительства", - премьер Словении Голоб

Премьер-министр Словении Роберт Голоб признал, что отправка Украине советских танков, запланированная Любляной в обмен на новую технику от Германии, затянулась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

По его словам, подобная ситуация была вызвана сменой словенского руководства после состоявшихся еще в апреле парламентских выборов.

"К сожалению, поставки вооружения Украине немного затянулись, потому что у нас происходила смена правительства. Но мы взялись за это решительно и уже отправили одну партию танков в Украину", — отметил Голоб.

Как указывает издание, именно ФРГ столкнулась с критикой на фоне задержки поставок Киеву вооружений со стороны Словении и ряда других европейских государств.

Связано это с тем, что Берлин отказался от прямых поставок своих танков Украине, запустил схему обмена с другими странами Евросоюза – она заключается в том, что те передают украинской стороне свою старую технику, а получают новые немецкие вооружения.

При этом Шольц, выступая на пресс-конференции с Голобом, подчеркнул, что стороны рассчитывают ускорить свои переговоры по вопросу обмена военной техникой, чтобы добиться быстрого прогресса в рамках помощи Киеву.

"Украина будет постоянно нуждаться во всесторонней поддержке в защите от агрессии", — подытожил канцлер.

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