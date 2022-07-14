Из-за значительных потерь и отказа воевать на территории Украины в армии РФ не хватает командиров, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В российских войсках фиксируется нехватка командиров из-за серьезных потерь и отказа от участия в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что речь идет о Центральном военном округе РФ.
"По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", – сообщили в Генштабе.
Также уже не в первый раз отмечаются случаи плохого продовольственного обеспечения оккупантов на территории Украины.
Топ комментарии
+12 Dima L
показать весь комментарий14.07.2022 08:23
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+9 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий14.07.2022 08:17
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Й свято буде коли Крим звільнять воїни України .
А хто від України вів про це переговори в Турції? Часом не тойб що на «є» починається, «рмак» закінчується?
Таких командиров полно.Выбирай генерала любого рода войск.