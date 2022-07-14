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Из-за значительных потерь и отказа воевать на территории Украины в армии РФ не хватает командиров, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В российских войсках фиксируется нехватка командиров из-за серьезных потерь и отказа от участия в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что речь идет о Центральном военном округе РФ.

"По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", – сообщили в Генштабе.

Также уже не в первый раз отмечаются случаи плохого продовольственного обеспечения оккупантов на территории Украины.

Читайте: Российские войска провалили наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска и штурмы к северу от Харькова, - ISW
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Топ комментарии
+12
То нехай верховне ***** з голим торсом верхом на Шойзі особисто поведе своїх зеків та бурятів в бій
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14.07.2022 08:23
+11
Уйобуйте дамой. Тут живе кацапська смерть.
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14.07.2022 08:21
+9
Бракувати може й бракує але будемо радіти коли Херсон звільнять ЗСУ хочаб.
Й свято буде коли Крим звільнять воїни України .
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14.07.2022 08:17
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Бракувати.... може
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14.07.2022 08:15 Ответить
Бракувати може й бракує але будемо радіти коли Херсон звільнять ЗСУ хочаб.
Й свято буде коли Крим звільнять воїни України .
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14.07.2022 08:17 Ответить
А зачєм алєням камандіри када уже єсть главний алєнєвод...
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14.07.2022 08:17 Ответить
Уйобуйте дамой. Тут живе кацапська смерть.
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14.07.2022 08:21 Ответить
а унитазами заманивать?
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14.07.2022 08:22 Ответить
То нехай верховне ***** з голим торсом верхом на Шойзі особисто поведе своїх зеків та бурятів в бій
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14.07.2022 08:23 Ответить
Алле, Генштаб! Терміново звільняйте Херсон, бо буде пізно!. А командирів хай ЗМІ рахують.
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14.07.2022 08:25 Ответить
Скоро не только командиров а и солдат не будет хватать , которые хотят ехать воевать в Украину, ну наверно только самые отмороженные хотят быть съеденными украинскими собаками в полях ,около сел.
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14.07.2022 08:28 Ответить
В Параше 100 миллионов отмороженных....
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14.07.2022 08:39 Ответить
Перефразируя известную поговорку - умный в Украину не пойдет..
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14.07.2022 08:31 Ответить
він ще керує доси пір? тобто зевлада публічно ігнорить Спартц? Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда"."Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру", - отметил Ермак.
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14.07.2022 08:31 Ответить
Нужно создать базовый алгоритм по выносу дерьмака из ОП вперёд ногами.
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14.07.2022 08:36 Ответить
Ось тому й потрібне рашистам так зване хлібне перемирря, щоб доукомплватись та укріпити свої позиції.
А хто від України вів про це переговори в Турції? Часом не тойб що на «є» починається, «рмак» закінчується?
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14.07.2022 08:35 Ответить
Построение рабсейского наступления: впереди местные заложники алкаши с мушкетами, за ними салдаты **********, за ними заградотряды отбубликадырова, за ними, не спереди, а сзади, палкаводец виртуальный ********** бункерный.
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14.07.2022 08:38 Ответить
на зонах можно легко набрать командиров из числа кому за десять.
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14.07.2022 08:42 Ответить
Вони "накомандують"! Читав тут недавно: в Адигеї на зоні почали вербовку Так самі кацапи писали що неможливо зрозуміть - вони воювать вербуються чи просто грабувать!
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14.07.2022 08:52 Ответить
За десять без права переписки.
Таких командиров полно.Выбирай генерала любого рода войск.
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14.07.2022 08:53 Ответить
Кацапи надіються на цьогорічний випуск з військових училищ Однак, якщо замполіти, по своїй дурі, встигли "освіжить "лєнкімнати" чи просто територію училища галереєю портретів "пагибших в "специальнай ваеннай апирации" випускників минулих років - то бажання "паваевать" доволі зменшиться Значить, будуть "трясти" випускників цивільних ВУЗів, де є військові кафедри Але там бажаючих буде ще менше
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14.07.2022 08:49 Ответить
генералів в лаптях ще дофіга в орків. Треба HIMARS-ам ще попрацювати.
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14.07.2022 09:15 Ответить
між іншим, у нас теж з командирами не все добре.
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14.07.2022 09:30 Ответить
Це війна, є багато втрат, не всі командири бойовийдосвід мають, а в стресовій ситуації має значення не пагони, а здатність швидко адеквтно реагувати, нестандартно думати та мати високу психологічну стійкість. Тому зараз наші віцськові ще навчаються на полігон Британії, Німеччини та скоро Польщі. Плюс в багатьох воєнкоматах ще працює совок, набрати кількість, а не якість.
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14.07.2022 10:26 Ответить
В них немає значення людина, в них головне ціль. А м'яса в них багацько! Впринципі в них загальна стратегія не міняється,- закидати кількістю. А в нас гинуть військові з бойовим досвідом, багато травмованих. Має бути психоеміцвйна підготовка та також визначати, хто може командувати втаких умовах. ВМС США, через це і робить пекельні умови при рекрутингу, в основному для визначення психолочної стійкості, а в нас це робиться на полі бою, і де коли через це є людські жертви.
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14.07.2022 10:30 Ответить
 
 