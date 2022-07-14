Оккупанты нанесли авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска, - городской совет
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Утром 14 июля российские войска нанесли по Краматорску ракетный удар с самолетов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Краматорского городского совета со ссылкой на мэра Александра Гончаренко.
"Тревожное утро. Авиаракетные удары по Краматорской промышленной зоне. Отсутствует электроснабжение в некоторых частях города", — говорится в сообщении.
Отмечается, что отбой воздушной тревоги объявили в 08:19.
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