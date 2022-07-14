Ермак предлагает создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак предлагает создать механизм контроля парламента за использованием оружия, которое Украина получает от западных партнеров.
Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров", - говорится в сообщении Ермака.
Глава ОП считает, что парламент необходимо приобщить к контролю над оборонной помощью союзников.
"Наша цель – максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного положения. Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще более открытым. Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков", – утверждает он.
Напомним, ранее американский член Конгресса от Республиканской партии Виктория Спартц заявила, что США столкнулись с проблемами при организации надзора за расходованием средств, которые передаются в помощь Украине. Она также предъявила Андрею Ермаку ряд обвинений. И призывает его уйти в отставку.
Пожалуйста, подождите...
Просто коли немає відповідального, тоді легко красти і саботувати поставки товарів па передову
Чого ця секретарка розпропонувалась? Це що вже входить у обов'язки секретуток лізти у війскові справи?!!!
Секретутки - це велика сила!
Вони мають доступ до всього, і знизу, і зверху!
😄
використанню буйлом дьЄрмака у якості гондона-шпіона 🤔
Україні не потрібен інститут президенства - це пережиток совка і породжує диктатури. мудрий нарід регулярно буде обирати януковичів, бубочок, кучм - хто більше гречки дасть.
Це якби Чікатіло створив, та очолив комісію з розслідування розтинів, які сам і скоїв.
"Єрмак пропонує створити механізм контролю парламенту за використанням зброї, яку Україна
отримує від західних партнерів."
Але окрім зброї від Західних партнерів в Україну надходять чималі грошові кошти також. А от про контроль грошей Єрмак й навіть чути не хоче, і робить вигляд, що нібито глухий.
Та **** там, може, взагалі, під Єрмака, Демченка і Татарова відразу легалізувати в Україні колаборацію з ФСБ, ну щоб в їхньому житті надалі все було ******?
Тому конгресвумен права на усі 100%.
І друге що Єрмак знає стосовно Зеленського таке що той змушений був призначити його на посаду і не може його звільнити..
Мабудь задокументував момент державної зради Зєлєй на перемовинах в Омані (чи ще десь).
Хоча Зєля даремно боїтся. Якщо мудрий нарід проковтнув з причмоком вагнерівців і розвал армії, то цьому народу можна хоч у очі сцяти, все буде "божа роса".
у Ермака мокріе трусики
Научитесь понимать предложенное..
Не забудьте в комісію взяти з жопоблоку депутатів, як минулого разу по вагнерівцям! Бо вони теж ваші, дивлячись на голосування!
Чому люди повинні платити власним життям за те, щоб людина з дуже підмоченою репутацією мала нагоду і надалі продовжувати свої незрозумілі темні справи.
1.Слуги та с заборонених партій на фронт не поїдуть,а будуть вимагати щоб їм привезли у безпечне місце.
2. Крамль аплодує! Вони ТОЧНО будуть знати ДЕ,ЯКА і СКІЛЬКИ зброї є у ЗСУ.
ВОНО ВЖЕ ВСРАЛОСЯ ВІД СТРАХУ
Толпу придурковатых тиктокеров для совсекретно???????????????
З такою владою не бачити нам ані ЄС ані НАТО. В Кремлі за це піднімуть келихи .