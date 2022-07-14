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Ермак предлагает создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

андрій,єрмак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предлагает создать механизм контроля парламента за использованием оружия, которое Украина получает от западных партнеров.

Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров", - говорится в сообщении Ермака.

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Глава ОП считает, что парламент необходимо приобщить к контролю над оборонной помощью союзников.

"Наша цель – максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного положения. Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще более открытым. Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков", – утверждает он.

Напомним, ранее американский член Конгресса от Республиканской партии Виктория Спартц заявила, что США столкнулись с проблемами при организации надзора за расходованием средств, которые передаются в помощь Украине. Она также предъявила Андрею Ермаку ряд обвинений. И призывает его уйти в отставку.

Ермак предлагает создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров 01
Ермак предлагает создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров 02
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Топ комментарии
+117
І обрати головою Верещук, Арахімію , Безуглу і Татарова.
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14.07.2022 09:39
+75
пропоную створити механізм контролю парламенту за єрмаком
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14.07.2022 09:46
+63
ТСК Безуглої вже розслідувала хто здав вагнерівців, чи це другоє?
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14.07.2022 09:42
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Страница 3 из 3
Треба просто призначити людину, яка буде відповідати за доставку допомоги (гуманітарної і військової) від уряду США на місця в Україні (від кабміну - за гуманітарку, від ЗСУ - за військові товари). Про це говорив Юрій Швець вже давно. В США призначений посадовець, який відповідає за поставки, а в Україні офіційно так і не призначений відповідальний. Неофіційно - ОП і чи не сам арестович.
Просто коли немає відповідального, тоді легко красти і саботувати поставки товарів па передову
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14.07.2022 10:51 Ответить
А хто такий д'Єрмак?
Чого ця секретарка розпропонувалась? Це що вже входить у обов'язки секретуток лізти у війскові справи?!!!
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14.07.2022 10:51 Ответить
Оооо, батенька!
Секретутки - це велика сила!
Вони мають доступ до всього, і знизу, і зверху!
😄
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14.07.2022 15:24 Ответить
Кроти хочуть повний контроль над ЗСУ бо вони хімарсами роблять боляче свинособакам,тоді щось подімне до "вагнергейт" буде відбуватися щодня 24/7..
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14.07.2022 10:54 Ответить
що,плять,може "пропонувати завгосп?
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14.07.2022 10:57 Ответить
А йому що 777, HIMARS, Krab, що туалетний папір та рідке мило в нужнику призедента. А какая разніца.
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14.07.2022 13:05 Ответить
пропоную створити ТСК по...

використанню буйлом дьЄрмака у якості гондона-шпіона 🤔
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14.07.2022 10:58 Ответить
Реально этот поц на врага работает. Лишние люди будут знать о нахождении оружия. Просто ****** в условиях войны.
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14.07.2022 10:59 Ответить
А следственную комиссию для выяснения почему до сих пор не назначен руководитель САП м НАБУ, он не хочет назначить?
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14.07.2022 11:04 Ответить
а ТСК по вагнерівцях, розмінуванню, заборону випробування наших ракет, повернення підсудного бені в Україну з списанням його боргів, про зупинку закупок озброєння, про призначення на посади профанів, бандитів та корупціонерів, про умисне створення котлів, він не хоче???
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14.07.2022 12:56 Ответить
Ні-ні-ні ! Цього він не хоче !
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14.07.2022 13:07 Ответить
дєрьмак, йди нхй, виродок кремлівський.
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14.07.2022 11:10 Ответить
Актив русні нагадує про себе!
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14.07.2022 11:13 Ответить
А може то, єрмаку, нехай США створить таку комісію, га? Чи сцикотно?
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14.07.2022 11:13 Ответить
Замісь викинути лайно пропонують подрипати парфумом аби приглушити сморід!
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14.07.2022 11:14 Ответить
Йому треба пройти "поліграф".
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14.07.2022 11:22 Ответить
После так назіваеміх переговоров,стало все ясно, за патриотическими дифирамбами Зеленского идет ползучая сдача интересов Украині. Зеленский не президент,комнатная собачка віполняющая команді хозяина Ермака. Єти мрази все подготовили к сдаче Украині,обеспечили свободній доступ на юг , перестали стрелять на востоке,оборонную промішленность свели до нуля, тайно встречались в Омане с врагами, сознательно провалили операцию по вагнеровцам.Единственно,что не учли,єто то,что украинці не росияне,украинці свободолюбивая нация в отличии от рабской сущности кацапов.Все стало понятно,главніе враги Украині сидят в ОП и очень комфортно себя чувствуют ожидая своего звездного часа.Зеленский,ті не верховній главнокомандующий,ті дрессированная собачка,подающая голос по команде хозяина!
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14.07.2022 11:26 Ответить
Зараз набігуть "патріоти" і будуть своїми улюбленими гаслами гавкати, як "Після війни за все відповісте".
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14.07.2022 12:30 Ответить
****, у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка!!! Де реакція нашого безхребетного парламенту монобільшості на останні події? Чому якийсь завгосп розповідає парламенту у парламентсько-президентській республіці, що робити парламенту.
Україні не потрібен інститут президенства - це пережиток совка і породжує диктатури. мудрий нарід регулярно буде обирати януковичів, бубочок, кучм - хто більше гречки дасть.
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14.07.2022 11:27 Ответить
То за Конституцією. А наразі у нас клоунський воєнний авторитаризм. Без права вибору та переобрання президента, ВР та інших органів влади
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14.07.2022 11:45 Ответить
"Хочу запропонувати... створення Тимчасової спеціальної комісії "
Це якби Чікатіло створив, та очолив комісію з розслідування розтинів, які сам і скоїв.

"Єрмак пропонує створити механізм контролю парламенту за використанням зброї, яку Україна
отримує від західних партнерів."
 Але окрім зброї від Західних партнерів в Україну надходять чималі грошові кошти також. А от про контроль грошей Єрмак й навіть чути не хоче, і робить вигляд, що нібито глухий.

Та **** там, може, взагалі, під Єрмака, Демченка і Татарова відразу легалізувати в Україні колаборацію з ФСБ, ну щоб в їхньому житті надалі все було ******?
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14.07.2022 11:29 Ответить
В нього на лобі "дурень" написано
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14.07.2022 11:29 Ответить
Єрмака у відставку і повне розслідування.
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14.07.2022 11:33 Ответить
Таке як з вагнерівцями?
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14.07.2022 12:31 Ответить
Мутным людям никто не даст ни оружия, ни денег.
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14.07.2022 11:35 Ответить
гомосятина уже надоела со своими петушиными идеями.
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14.07.2022 11:41 Ответить
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14.07.2022 11:43 Ответить
Наразі Єрмака відсунули і він не володіє інформацією.........Ось чому йому так потрібна ТСК...під головуванням на кшалт безмозглої....Треба щоби як умого більше мали доступ до інформації а там йому легше буде маніпальвати.
Тому конгресвумен права на усі 100%.
І друге що Єрмак знає стосовно Зеленського таке що той змушений був призначити його на посаду і не може його звільнити..
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14.07.2022 11:46 Ответить
"Єрмак знає стосовно Зеленського"

Мабудь задокументував момент державної зради Зєлєй на перемовинах в Омані (чи ще десь).
Хоча Зєля даремно боїтся. Якщо мудрий нарід проковтнув з причмоком вагнерівців і розвал армії, то цьому народу можна хоч у очі сцяти, все буде "божа роса".
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14.07.2022 12:57 Ответить
Стосовно Зеленського знає не Єрмак, а КГБ, Єрмак просто агент, якого КГБ наказало підняти на саму гору керівної піраміди.
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14.07.2022 13:40 Ответить
ТСК,щоб ще тут все провалити, та контролювати зброю!До Ради не має поваги, тільки ЗСУ наша сила!
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14.07.2022 11:49 Ответить
Як цей завхоз вже дістав.Чі я щось не розумію,але,як мені здається,ці питання не входять до його службових обов'язків.
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14.07.2022 11:59 Ответить
Уберите ***** этого ермака, кто он такой? Какого *** он что то пропонует? Его задача , чтобы трубы и крыша не текла в офисе президента.
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14.07.2022 12:01 Ответить
Ермак твой хозяин. Он сказал что войні не будет, он е' помог организовать, он сказал что тебе никуда нельзя ехать. РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЬІБИРАЮТ
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14.07.2022 12:12 Ответить
Ви до кого звертаєтесь, кажучи "Уберите"?
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14.07.2022 12:34 Ответить
Мабуть до когось з хорошою снайперською гвинтівкою.
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14.07.2022 12:54 Ответить
Спочатку тск по єрмаку!
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14.07.2022 12:10 Ответить
Дохнут жлобьі, дохнут русичи
у Ермака мокріе трусики
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14.07.2022 12:11 Ответить
О , а де придумали таке, в якій столиці .
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14.07.2022 12:12 Ответить
Нормально, єрмак керує, як контролювати єрмака. Найвища демократія в світі.
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14.07.2022 12:15 Ответить
Цей мудиль, навіть не розуміє, що верховна рада це законодавчий орган, а не контролюючий...
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14.07.2022 12:17 Ответить
А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров",

Научитесь понимать предложенное..
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14.07.2022 12:34 Ответить
єрмак не роби з себе розумного, та досить ховатись за 5060!
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14.07.2022 14:04 Ответить
он не мудель, он преследует конкретные цели, рашистам надо знать, где находятся наши ракетные установки, и благодаря этому "муделю" они смогут это узнать
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14.07.2022 13:44 Ответить
Видно, дєрмаку «сподобалася» ТСК з убогою безумною, по зливу інформації з ОПУ щодо московських вагнерівців в білорусіі… Безумна показала себе там у всьому «блєску»!!! Дєрьмака тягне до таких, як зелену муху до лайна..
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14.07.2022 12:17 Ответить
Так само, як українців все життя тягне до таких як єлдаки та індюковічи
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14.07.2022 12:38 Ответить
Пропоную правоохоронним органам усунути від влади узурпатора...
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14.07.2022 12:25 Ответить
Єрмака може звільнити той, хто його призначив - Президент. Поки на цій посаді Зеленський Єрмак залишиться керувати ОПою, Генпрокуратурою, ВР і самим президентом. Інших законних підстав для його звільнення немає. Є ще один, прийнятний в час війни спосіб : ворога знешкоджують фізично.
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14.07.2022 12:53 Ответить
Взагалі то, Єрмак не має ЖОДНОГО формального імунітету і може бути заарештований, якщо знайдуться слідчий, прокурор і суддя з яйцями.
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14.07.2022 15:16 Ответить
С "яйцами" в стране напряженка...
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14.07.2022 23:17 Ответить
....а очилити її має брат Єрмака.
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14.07.2022 12:34 Ответить
Ермак, забирай своего зеленского, всех ,,Слуг урода" и вали с Банковой, ****!!!
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14.07.2022 12:42 Ответить
А контроль за використанням бюджетних грошей хто буде проводити? Теж всі свої?
Не забудьте в комісію взяти з жопоблоку депутатів, як минулого разу по вагнерівцям! Бо вони теж ваші, дивлячись на голосування!
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14.07.2022 12:47 Ответить
Нарратив от политтехнологов такой,-"чтобы Ермак не предложил,всё плохо"
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14.07.2022 12:49 Ответить
чевидно, бо він не має законного права що небудь пропонувати.
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14.07.2022 12:57 Ответить
Да даже вы можете что то предложить, и президенту в том числе и когдав ас будет 25 000 это будет рассмотрено.
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14.07.2022 13:12 Ответить
єрмак досить ховатись за 5050, а то 5060 вже було вище.....
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14.07.2022 14:07 Ответить
Так то,что предложил Ермак,это плохо?
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14.07.2022 14:47 Ответить
взагалі-то зрадники і ************* не повинні мати права голосу. І взагалі вас всіх не повинно бути не те що у владі, а й в українському інформаційному просторі
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14.07.2022 15:59 Ответить
Тебя ,статистическая похибка.забыли спросить.
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14.07.2022 16:04 Ответить
старий як світ принцип - "не можеш зупинити процесс, тоді спробуй його очолити"
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14.07.2022 12:52 Ответить
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14.07.2022 12:58 Ответить
а Єрмак не хоче піти в відставку ? ну добровільно, аби тільки Україна не мала претензій від конгресменів США, він патріот чи як?
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14.07.2022 13:01 Ответить
Зеленский ты когда этоца в месте с Татаровым , отправишь в сторону Корабля ????? США не сегодня завтра введут санкции против них . Тогда посмеёмся вместе Зеленский . Тебе придётся их уволить , но лучше это сделать по хорошему, тогда сохраниш ***** , или придётся береч жопу , выбор за тобой
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14.07.2022 13:01 Ответить
Нахєр нам "нове тск" на ваше опг...оманські кнурі ?Америка не вірить зе,ЗОВСІМ....українці теж .Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям !).....кремлівські упирі приготували якийсь "документ" ...і його мають підписати янукович,лукашенко і путін.....так ,що свою пропозицію ,агент "козирь" може скрутити в трубочку і засунуть бєні туди,чим воно сцить....
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14.07.2022 13:01 Ответить
КОЛИ ТЕБЕ СВИНОСОБАЧЯ ЕРМАЧЯ ГНИДА ПОСАДЯТЬ????
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14.07.2022 13:02 Ответить
Очнулся, ***! Теперь, когда уже ********* кучу денег, можно и предложить создать что-то там, неважно.
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14.07.2022 13:10 Ответить
Єдине рішення ситуації, що склалася - звільнення Єрмака!
Чому люди повинні платити власним життям за те, щоб людина з дуже підмоченою репутацією мала нагоду і надалі продовжувати свої незрозумілі темні справи.
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14.07.2022 13:13 Ответить
Ну і потвора.
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14.07.2022 13:29 Ответить
***** пішов зрадник! Знову комісії,застрелься краще всім буде!
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14.07.2022 13:42 Ответить
А своих хозяев кацапских дерьмак включит в комиссию? Что бы им легче было, а то татаров не всегда вовремя докладывает.
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14.07.2022 13:46 Ответить
Іди ти, дермак, прямо в офісний центр у Вінниці! Байстрюк мордатий!
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14.07.2022 13:53 Ответить
А что этот ******* и предатель Ермак не собирается сушить сухари??? Странно!! Наверное хорошо вылизал зеленскому очко!!!
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14.07.2022 13:55 Ответить
Це був хз який пункт в переліку. А першим пунктом було звільнення Єрмака.
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14.07.2022 14:05 Ответить
Этого поца
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14.07.2022 14:12 Ответить
Аж ніяк!
1.Слуги та с заборонених партій на фронт не поїдуть,а будуть вимагати щоб їм привезли у безпечне місце.
2. Крамль аплодує! Вони ТОЧНО будуть знати ДЕ,ЯКА і СКІЛЬКИ зброї є у ЗСУ.
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14.07.2022 14:15 Ответить
А шо такоє? фсб-шникам знадобився облік наданої допомоги?
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14.07.2022 14:22 Ответить
А може створити ТСК з питання контролю за олівцями, відрами та туалетним папером в Офісі презеденда?
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14.07.2022 14:25 Ответить
Да иди ты уже нах.
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14.07.2022 14:30 Ответить
Ермак должен пойти на х*й.
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14.07.2022 14:50 Ответить
Підари, не заважайте військовим
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14.07.2022 14:57 Ответить
Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів Джерело: https://censor.net/ua/n3354030

ВОНО ВЖЕ ВСРАЛОСЯ ВІД СТРАХУ
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14.07.2022 15:03 Ответить
Певно, Генштаб не ділиться з ним інформацією - що, де й як, то він, під благовидним приводом, хоче створити комісію під контролем партії, другої(?) за кількістю колаборантів, яка буде сунути свої ПОВНОВАЖНІ носи в усі шпарини.
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14.07.2022 15:10 Ответить
Ермак! Иди на ***🖕🖕🖕
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14.07.2022 15:11 Ответить
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14.07.2022 15:12 Ответить
Они там ****?
Толпу придурковатых тиктокеров для совсекретно???????????????
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14.07.2022 16:05 Ответить
Хід,а двірники оп мають право законодавчої ініціативи?
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14.07.2022 18:51 Ответить
секретутка предлагает парламенту
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14.07.2022 21:10 Ответить
ага. в составе комиссии Ермак, Татаров и Портнов.
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15.07.2022 11:52 Ответить
Щуку в воду пустили,
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19.07.2022 12:53 Ответить
Небезпека зростає. Мафія шкіриться нахабно в обличчя українцям та їх союзникам. Мафія збирається контролювати транзит зброї для України.
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20.07.2022 18:08 Ответить
Громадяни , хто не знає що таке мафія . Є фільм відомого італійського режисера Даміано Даміані " Признання комісара прокурору республіки ". Мафія - це загроза дикатури та зради.
З такою владою не бачити нам ані ЄС ані НАТО. В Кремлі за це піднімуть келихи .
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20.07.2022 18:13 Ответить
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