В Белом доме объяснили, почему пока не используют ленд-лиз: В приоритете бесплатная помощь

В Белом доме прокомментировали, как планируют использовать программу ленд-лиза для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Сейчас мы ставим в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства", - сказал чиновник Белого дома.

По его словам, программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, в то время как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, например USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.

Отмечается, что последние поставки американского вооружения в Украину проходят по этим программам. Администрация Байдена использует для них средства, которые выделил Конгресс США. Речь идет о пакете на сумму в $40 млрд, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, приходящегося на конец сентября.

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В то же время координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби объяснил, что администрация все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.

"Только в прошлую пятницу президент Байден подписал выделение еще 400 миллионов долларов военной помощи Украине по программе президентских полномочий. У нас уже много полномочий, и мы их используем", - сказал он.