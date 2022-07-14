Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37 870 человек, 219 самолетов, 188 вертолетов, 1667 танков и 3852 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 июля потери личного состава противника составляют около 37 870 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1667 (+18) ед.,

боевых бронированных машин - 3852 (+20) ед.,

артиллерийских систем - 840 (+1) ед.,

РСЗО - 247 (+0) ед.,

средства ПВО - 109 (+0) ед.,

самолетов - 219 (+2) ед.,

вертолетов - 188 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),

крылатые ракеты – 155 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16) ед.,

специальная техника – 67 (+0).





"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - уточнили в Генштабе.

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