РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18725 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
8 243 22
война (47249) Генштаб ВС (4357) потери (3874)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37 870 человек, 219 самолетов, 188 вертолетов, 1667 танков и 3852 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москаль,ворог,кацап,русня,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 июля потери личного состава противника составляют около 37 870 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1667 (+18) ед.,
боевых бронированных машин - 3852 (+20) ед.,
артиллерийских систем - 840 (+1) ед.,
РСЗО - 247 (+0) ед.,
средства ПВО - 109 (+0) ед.,
самолетов - 219 (+2) ед.,
вертолетов - 188 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
крылатые ракеты – 155 (+0),
корабли/катера - 15 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16) ед.,
специальная техника – 67 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - уточнили в Генштабе.

Смотрите также: Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую ДРГ и технику оккупантов. ВИДЕО боя

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37 870 человек, 219 самолетов, 188 вертолетов, 1667 танков и 3852 бронированных машины 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Ого! 300 дохляків за добу.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:44
+12
2 лаптєльоти.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:45
+11
..гарне полювання
показать весь комментарий
14.07.2022 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..гарне полювання
показать весь комментарий
14.07.2022 10:37 Ответить
Якщо залишатись вірними народній мудрості, то осінь цих орків порахує, якщо буде що
показать весь комментарий
14.07.2022 10:41 Ответить
Мы их всех пидро*****!
показать весь комментарий
14.07.2022 12:40 Ответить
Давно пора на 40к орков рубеж перейти! До конца недели?
показать весь комментарий
14.07.2022 10:43 Ответить
давно перейдено..

якщо дорагувати найманців (вагнерівців),динирівців...

а ще ніхто особливо не намагається точно порахувати...
показать весь комментарий
14.07.2022 10:59 Ответить
А тим більше тих хто на окупованій території.
показать весь комментарий
14.07.2022 13:13 Ответить
Ого! 300 дохляків за добу.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:44 Ответить
2 лаптєльоти.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:45 Ответить
Це бидло збиралося воювати з НАТО , вдумайтесь просто
А в підсумку воюють з маленькою і вольовою державою
Що сказать кацапи
показать весь комментарий
14.07.2022 10:48 Ответить
Яка ж вона маленька?! Перша за площею в Европі. Еліта в цій країні - таки так, якісь пігмеї.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:51 Ответить
це як рахувати. якщо брати країни, що частково в Європі або рахуваті заморські території, то рашка, Туреччина, Франція, Данія та Казахстан (!) більші
показать весь комментарий
14.07.2022 11:46 Ответить
Аллє, тут про Європу !
показать весь комментарий
14.07.2022 13:14 Ответить
Якусь атаку відбивали мабуть…
показать весь комментарий
14.07.2022 10:57 Ответить
Давно самолетов не сбивали, и сразу 2 добавилось. Но сообщений о сбитии не было.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:32 Ответить
Це, певно, надійшло підтвердження за минулі періоди.
показать весь комментарий
15.07.2022 08:03 Ответить
а коли збивали літаки? нічого не чутно було
показать весь комментарий
14.07.2022 11:33 Ответить
Так не про все ж доповідають!

Красівчики наші!
показать весь комментарий
14.07.2022 11:45 Ответить
Запорожье.Еще вчера в тви было.Оба иглой приземлили.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:47 Ответить
Плюс 300 орків у пекло?

показать весь комментарий
14.07.2022 11:50 Ответить
"Апєратівная пауза" ідєт па плану)
показать весь комментарий
14.07.2022 12:31 Ответить
Згідно з російською Вікіпедією, ЗС РФ, станом на 2021 рік, мали в строю 3330 танків. Отже, половина з них стала металобрухтом.
показать весь комментарий
15.07.2022 08:06 Ответить
 
 