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За последние 72 часа войска РФ не добились значительного продвижения на Донбассе, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,рф

На Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту. На некоторых участках продолжаются пробные атаки небольшими ротами и подразделениями к взводу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Однако за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, набранный после взятия Лисичанска", — говорится в сообщении.

Как отмечают в британской разведке, устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты, если только они не используются в подавляющей массе, чего Россия в настоящее время не в состоянии сделать.

"Несмотря на переговоры, состоявшиеся 13 июля 2022 между делегациями Украины, России, Турции и ООН об экспорте зерна, и недавние успешные переговоры об обмене пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются низкими", — считают в Минобороны Британии.

Также читайте: Из-за значительных потерь и отказа воевать на территории Украины в армии РФ не хватает командиров, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+1
ограничились, как и обещал дерьмак своим кураторам, нэзначными, как и до этого. шоб не спалиться.
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14.07.2022 10:41
+1
Маніяк не до кінця зґвалтував дівку, так саме і тут.
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14.07.2022 11:19
+1
Ага, а замість цього всим армійським кодлом пожарять шашличьків, мол нуийонах ту спєцапєрацию!...
Цікаво, як відбилось на свідомості голосування папріколу у контексті подій, що передували 24.02 у тих індивідуумів, у яких Порошенко свого часу вкрав мозок?
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14.07.2022 11:25
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Правила форума Совет форумчан
ограничились, как и обещал дерьмак своим кураторам, нэзначными, как и до этого. шоб не спалиться.
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14.07.2022 10:41 Ответить
порівняно з тим що захватили 20 процентів тереторії україни. для них простітельно.
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14.07.2022 10:42 Ответить
15%,не потрібно ще 5% дописувати.
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14.07.2022 10:45 Ответить
За останні 72 години... Схоже тенденція намічяєцця. Через певний час будемо чути щось на кшталт " за останні 5 хвилин... ".
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14.07.2022 10:43 Ответить
пробні атаки невеликими ротами (с). А як рота може бути великою чи маленькою? Рота вона и е рота , приблизно 100 -150 вiйскових.
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14.07.2022 10:45 Ответить
оскільки у рашистів некомплект чи не наполовину,то дійсно.. маленькі роти 50-100 орків.. )
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14.07.2022 10:55 Ответить
если сводки будет писать сам зелёный, то в его видосике это звучало бы сейчас где-то так: "... просто линию фронта немножко отодвигают вперед"(С)
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14.07.2022 10:53 Ответить
коли політика ЗАСИРАЄ МІЗКИ

Про взагалі-то хорошого військового,котрому прихильність до Порошенка "відбилась на свідомості"...



Вторгнення військ з території Білорусі неминуче на 98 відсотків, - ексзаступник секретаря РНБО

Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генерал Сергій Кривонос заявив, що російські бази в Білорусі становлять загрозу для безпеки України, збройний конфлікт неминучий.

може навпаки ? на 98 відсотків Бульбофюрер не ризикне.
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14.07.2022 10:54 Ответить
Ага, а замість цього всим армійським кодлом пожарять шашличьків, мол нуийонах ту спєцапєрацию!...
Цікаво, як відбилось на свідомості голосування папріколу у контексті подій, що передували 24.02 у тих індивідуумів, у яких Порошенко свого часу вкрав мозок?
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14.07.2022 11:25 Ответить
якщо тільки вони не використовуються в переважній масі

можливо у ВЕЛИКІЙ кількості...
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14.07.2022 10:57 Ответить
Маніяк не до кінця зґвалтував дівку, так саме і тут.
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14.07.2022 11:19 Ответить
Странно, что при наличие химарсов, у свинособак вообще остались какие-то "импульсы". Разве не логично вжарить химарсами наступающему стаду в морду, что бы то, что осталось, закопалось в обороне, а потом спокойно склады выносить?
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14.07.2022 12:11 Ответить
Какая же хорошая новость: "рашисты не добились значительных успехов".
Когда уже про ВСУ будут писать "плохие новости", типа: "ВСУ не добились значительных успехов в контрнаступлении"? Новости теперь точно можно не читать - сплошное ********* и мозгополоскательство. Пока Zеленые ******** будут у власти, США не будут помогать так как помогали бы, если бы у власти были патриоты. И пока Zеленые ******** будут у власти новости тоже можно не читать...
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14.07.2022 13:08 Ответить
 
 