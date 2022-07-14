За последние 72 часа войска РФ не добились значительного продвижения на Донбассе, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту. На некоторых участках продолжаются пробные атаки небольшими ротами и подразделениями к взводу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Однако за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, набранный после взятия Лисичанска", — говорится в сообщении.
Как отмечают в британской разведке, устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты, если только они не используются в подавляющей массе, чего Россия в настоящее время не в состоянии сделать.
"Несмотря на переговоры, состоявшиеся 13 июля 2022 между делегациями Украины, России, Турции и ООН об экспорте зерна, и недавние успешные переговоры об обмене пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются низкими", — считают в Минобороны Британии.
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Про взагалі-то хорошого військового,котрому прихильність до Порошенка "відбилась на свідомості"...
Вторгнення військ з території Білорусі неминуче на 98 відсотків, - ексзаступник секретаря РНБО
Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генерал Сергій Кривонос заявив, що російські бази в Білорусі становлять загрозу для безпеки України, збройний конфлікт неминучий.
може навпаки ? на 98 відсотків Бульбофюрер не ризикне.
Цікаво, як відбилось на свідомості голосування папріколу у контексті подій, що передували 24.02 у тих індивідуумів, у яких Порошенко свого часу вкрав мозок?
можливо у ВЕЛИКІЙ кількості...
Когда уже про ВСУ будут писать "плохие новости", типа: "ВСУ не добились значительных успехов в контрнаступлении"? Новости теперь точно можно не читать - сплошное ********* и мозгополоскательство. Пока Zеленые ******** будут у власти, США не будут помогать так как помогали бы, если бы у власти были патриоты. И пока Zеленые ******** будут у власти новости тоже можно не читать...