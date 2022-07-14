РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17657 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 682 14
Газ (10089) Газпром (3164) Молдова (1688) Майя Санду (177)

Не собираюсь продавать часть страны за дешевый газ, - Санду призывает молдаван готовиться к сложной зиме

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

молдова,санду

Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан готовиться к трудной зиме, ведь за полгода дешевого газа не стоит отдавать полстраны россиянам.

Об этом она сказала в эфире телеканала Moldova 1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Мая Санду сказала, что Молдова подписала контакт с российским "Газпромом" на тех условиях, на которых это тогда можно было сделать, учитывая "спекулятивную" позицию Москвы.

"Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы у нас полгода был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, тяжело всем. И не в последнюю очередь из-за того, что мы за это время не искали альтернативы, которые не инвестировали в энергетические проекты - потому что тогда не были в этом заинтересованы", — отметила президент.

Читайте: Для Европы зима будет самой суровой за 60 лет, - вице-премьер Румынии Хунор

Она отметила, что энергетические проекты, которые страна реализует сейчас, окупятся только через 4-5 лет. А условия для выдвигаемых "Газпромом" контрактов — спекулятивные.

"Нет рыночных условий. Цена не рыночная, а спекулятивная. Создаются такие обстоятельства, чтобы цены на газ становились заоблачными", – сказала Санду.

Смотрите также: Можно не сомневаться, что в самый острый момент Россия прекратит поставки газа в Европу, - Зеленский. ВИДЕО

Она отметила, что сейчас весь мир готовится к сложной зиме, и Молдове также следует к этому готовиться и утеплять дома. По ее словам, правительство разрабатывает систему поддержки граждан в связи с этим и обсуждает с ЕС финансовую поддержку.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Викторхвёдорычу и всем , кто Харьковские контракты подписывал, обидно стало.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:17
+3
українцям також потрібно готуватися,може так статися що гтс небуде функціонувати..
показать весь комментарий
14.07.2022 11:30
+1
Може Марічка таки схаменулася і не хоче на швабру сідати, й кокошнік одягати і їхати на Сахалін
показать весь комментарий
14.07.2022 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Викторхвёдорычу и всем , кто Харьковские контракты подписывал, обидно стало.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:17 Ответить
Може Марічка таки схаменулася і не хоче на швабру сідати, й кокошнік одягати і їхати на Сахалін
показать весь комментарий
14.07.2022 11:19 Ответить
Молдова - это относительный юг. Конечно, в Тбилисси теплее, но в Кишиневе наверняка не бывает 20-градусных морозов на неделю, как в Чернигове и Сумах.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:24 Ответить
А -10 это сильно приятно?
показать весь комментарий
14.07.2022 11:32 Ответить
Ти не знаєш що таке - "приморська сирість" Краще "сухий мороз", ніж "незрозуміло що" Коли знімаєш увечері взуванку, а вранці вона зсередини вкрита пліснявою Коли лягаєш у постіль, а вона - волога І ти, щоб заснуть, її своїм тілом спочатку висушуєш
показать весь комментарий
14.07.2022 12:13 Ответить
Я два роки служив у Талліні (1983-85), тож про приморську сирість трошки знаю. Але ті дві зими були дуже морозні як для тих місць - десь під -30. Кому не кажу - не вірять, але то таке.
показать весь комментарий
14.07.2022 12:16 Ответить
Ну от, накинулись. Гаразд, визнаю. Я не бував у Молдові, тож міркував із географії, і врахував лише широту, та не подумав про близкість моря.
показать весь комментарий
14.07.2022 12:19 Ответить
українцям також потрібно готуватися,може так статися що гтс небуде функціонувати..
показать весь комментарий
14.07.2022 11:30 Ответить
Тогда буде повний абзац. Я здохну.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:47 Ответить
Майя знає, що дешева рибка делікатно кажучи - погана юшка
показать весь комментарий
14.07.2022 11:56 Ответить
Оце так яйця у дівчини!
показать весь комментарий
14.07.2022 12:43 Ответить
 
 