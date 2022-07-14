Не собираюсь продавать часть страны за дешевый газ, - Санду призывает молдаван готовиться к сложной зиме

Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан готовиться к трудной зиме, ведь за полгода дешевого газа не стоит отдавать полстраны россиянам.

Об этом она сказала в эфире телеканала Moldova 1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Мая Санду сказала, что Молдова подписала контакт с российским "Газпромом" на тех условиях, на которых это тогда можно было сделать, учитывая "спекулятивную" позицию Москвы.

"Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы у нас полгода был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, тяжело всем. И не в последнюю очередь из-за того, что мы за это время не искали альтернативы, которые не инвестировали в энергетические проекты - потому что тогда не были в этом заинтересованы", — отметила президент.

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Она отметила, что энергетические проекты, которые страна реализует сейчас, окупятся только через 4-5 лет. А условия для выдвигаемых "Газпромом" контрактов — спекулятивные.

"Нет рыночных условий. Цена не рыночная, а спекулятивная. Создаются такие обстоятельства, чтобы цены на газ становились заоблачными", – сказала Санду.

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Она отметила, что сейчас весь мир готовится к сложной зиме, и Молдове также следует к этому готовиться и утеплять дома. По ее словам, правительство разрабатывает систему поддержки граждан в связи с этим и обсуждает с ЕС финансовую поддержку.