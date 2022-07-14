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Новости Политика Украины
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Коломойский (1757) Приватбанк (820) Юрий Николов (80)

Суд ликвидировал компанию Коломойского "Новофарм" и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

коломойский

Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил ликвидационный баланс и ликвидировал юрлицо ООО с иностранными инвестициями "Новофарм".

Об этом пишет Finbalance, передает Цензор.НЕТ.

Общий объем требований кредиторов к компании, признанной судом, составил 10,44 млрд грн. В ходе ликвидационной процедуры была погашена задолженность на 2,7 млн ​​грн, пишет издание.

В то же время, ранее в судебных материалах приводились данные ГПУ, что НБУ признал ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом.

Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 (за несколько дней до национализации) ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставила в т.ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью $80 млн, выпущенных банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в процессе национализации ПриватБанка).

Журналист Юрий Николов объяснил, что Коломойский "заключал еще между своим "Приватбанком" и фирмами-"прокладками" кредитных соглашений примерно на 160 миллиардов гривень (если не больше)".

"Прокладки" забрали кредитные деньги в карман. Но когда государство забрало высосанный банк и захотело вернуть кредитные залоги – ему положили на лицо большой обрезанный со всех сторон болт. В том числе отказалась возвращать 4,3 миллиарда фирма "Новафарм", которую в рамках уголовного производства Генпрокуратура сочла связанной с Приватом. И вот пока мы все отвлеклись на какую-то войну, на какие-то там смерти, на какое-то там уничтожение государства Украина, опять же Спартц что попало мелет и мешает нам развиваться - суд взял и схлопнул эту фирму "Новафарм", списав ее долги перед уже государственным Приватом", – добавил он.

Также читайте: Суды возвращаются к рассмотрению приостановленных "дел ПриватБанка"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+67
Хорошо когда твоя рука в жопе у президента Украины
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14.07.2022 11:43
+53
О яка пруха пацану!
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14.07.2022 11:41
+49
Вот вам и стугны, вот вам и ПВО и Нептуны с Богданами
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14.07.2022 11:42
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Довб...****, зЕ-потвора вже три роки президент, пора би вже з нього за все питати, мені пох на Порошенко, відповідати за всі "продєлки" потрібно зЕ-потворі.
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14.07.2022 14:39 Ответить
Нічого нового не відбулося. До війни рейтинг Зе був на рівні 20% і він би обпісявся так відкрито допомагати Коломойському. А зараз в нього рейтинг зашкалює (поки що, сподіваюся) і вони почали ще нагліше себе поводити
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14.07.2022 12:39 Ответить
Хтось нещодавно казав, що Вікторія Спарс грає на користь русні?
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14.07.2022 12:41 Ответить
Ну, як, довб...**** 73%-ві, смішно?
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14.07.2022 12:41 Ответить
Та zelebobam хоть сци в очi, все божа роса - Боневтiк!!!
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14.07.2022 13:30 Ответить
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14.07.2022 13:12 Ответить
Яких вам порохоботи ще інвестнянь бракує, якщо у нас є такий чудовий і надійний (президент підтвердить) інвестБеня)
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14.07.2022 13:14 Ответить
Бенекратiя....Кiнець епохи бiдности!!!
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14.07.2022 13:28 Ответить
Якщо на мапу великого крадівництва накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз. Асфальт був не для нас.
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14.07.2022 13:34 Ответить
Зовнішній ворог нас б'є ракетами, як сьогодні по Миколаєву і Вінниці, а внутрішній в цей час мародерить, лазить по державній скарбничці і виймає звідти мільярди. Не пам'ятає нарід, хто його повернув в Україну?
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14.07.2022 13:45 Ответить
зьома
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14.07.2022 14:45 Ответить
Сам сходи туда и научись читать тексты целиком.
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14.07.2022 14:13 Ответить
В первую очередь Судью и всех причастных взять за жопу и растрелять.
Беню отловить и потребовать деньги, если не вернёт - растрелять.
Военное положение в стране, чего уж мелочится?
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14.07.2022 14:12 Ответить
Главное сказать, что виноват Порох и все будет ОК😂
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14.07.2022 14:44 Ответить
Судьи Украины - падаль
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14.07.2022 14:45 Ответить
Війна війною а кормежка по роскладу.
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14.07.2022 14:45 Ответить
Зелетвари,вы лучшие!!! Але прийде час....
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14.07.2022 14:59 Ответить
Ахметов - не олігарх, списання мільярдів Бені! Перемога за перемогою! Що далі?
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14.07.2022 16:57 Ответить
каламойський уже давно продав Україну путіну за 100 мільярдів:
http://rusjev.net/2019/11/26/kolomoyskiy-uzhe-prodal-ukrainu-putinu-i-100-milliardov-kushaet-po-kusochkam/
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14.07.2022 16:57 Ответить
Ми висилаємо по кілька сот гривень на квадрокоптер, а зелена влада дарує мільярди бені.
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14.07.2022 20:16 Ответить
Це називається за законами військового часу - мародерством, за це за законами військового часу - розстріл.
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14.07.2022 20:27 Ответить
ну, вот вам реальные махинации Зелеского и его кореша Коломойского., а не пустое гундосое бла-бла-бла... причем, это уже не первый раз такое, и боюсь, если мы их не остановим, то и не последний грабеж казны воюющей страны.
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14.07.2022 22:07 Ответить
кто- нибудь может донести верховному военно-начальнику, может он не в курсе, что у народа скоро закончится терпение
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14.07.2022 23:05 Ответить
Вернути все бабло за рахунок пісеграя Оманського боневтіка Першого і каломия.
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27.07.2022 10:29 Ответить
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