Нацполиция сообщила о подозрении преступной группе, которая присвоила 43 млн грн при закупке товаров для нужд ВСУ

Злоумышленники перечислили полученные от государства средства на счета подконтрольных им лиц, а затем легализовали их.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования было установлено, что директор субъекта хозяйственной деятельности заключил несколько договоров с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В частности, защитной амуниции, форменной одежды и обуви, а также пищевых наборов.

"Большую часть полученных средств фигурант и два его сообщника перечисляли на счета физических лиц-предпринимателей как оплату за юридически-консультационные услуги. Для сокрытия преступных действий злоумышленники вносили в официальные документы завышенную стоимость заказа на товары военного назначения. По такой схеме в течение двух месяцев злоумышленники присвоили 43 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи ГСУ Нацполиции директору субъекта хозяйственной деятельности и двум его подельникам объявили подозрения. Им инкриминируют совершение преступлений по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Также для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на счета и корпоративные права лиц и предприятий, задействованных в преступной схеме. В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия по документированию фактов совершения этими лицами уголовных правонарушений при выполнении заключенных с Министерством обороны Украины договоров на общую сумму 1,7 млрд грн.

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