РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12847 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 793 21
Нацполиция (15752) ВСУ (5200) хищения (42)

Нацполиция сообщила о подозрении преступной группе, которая присвоила 43 млн грн при закупке товаров для нужд ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нацполіція

Злоумышленники перечислили полученные от государства средства на счета подконтрольных им лиц, а затем легализовали их.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования было установлено, что директор субъекта хозяйственной деятельности заключил несколько договоров с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В частности, защитной амуниции, форменной одежды и обуви, а также пищевых наборов.

"Большую часть полученных средств фигурант и два его сообщника перечисляли на счета физических лиц-предпринимателей как оплату за юридически-консультационные услуги. Для сокрытия преступных действий злоумышленники вносили в официальные документы завышенную стоимость заказа на товары военного назначения. По такой схеме в течение двух месяцев злоумышленники присвоили 43 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи ГСУ Нацполиции директору субъекта хозяйственной деятельности и двум его подельникам объявили подозрения. Им инкриминируют совершение преступлений по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Также для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на счета и корпоративные права лиц и предприятий, задействованных в преступной схеме. В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия по документированию фактов совершения этими лицами уголовных правонарушений при выполнении заключенных с Министерством обороны Украины договоров на общую сумму 1,7 млрд грн.

Также читайте: Нацполиция ведет уже более 900 производств по преступлениям, связанным с коллаборационной деятельностью
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
43 млн? під час війни? а скільки треба вкрасти, щоб розстріляли? 100 грн?
показать весь комментарий
14.07.2022 11:50
+13
От десь тут мають стирчати вуха опи, єрмака і мілованова. Саме про такі випадки тільки з американською допомогою для ЗСУ і піднімає питання контролю конгресвумен Спартц.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:59
+11
Верещук: Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден...
показать весь комментарий
14.07.2022 11:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
43 млн? під час війни? а скільки треба вкрасти, щоб розстріляли? 100 грн?
показать весь комментарий
14.07.2022 11:50 Ответить
Це піздець а солдати не мають навіть літньої форми ( Розтрілювать *********
показать весь комментарий
14.07.2022 11:56 Ответить
А что в МО не знали что это прокладка???
показать весь комментарий
14.07.2022 11:59 Ответить
знали..загальна сума виведених коштів 1.7 млрд грн..
показать весь комментарий
14.07.2022 12:05 Ответить
себе не обіжают
показать весь комментарий
14.07.2022 11:57 Ответить
знову окозамилювання! Це виконавці, замовник сидить у Міноборони і основна сума там, а про нього в статті якраз ні слова. Сумно, продовжуємо боротись з наслідками вперто ігноруючи причини.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:57 Ответить
Верещук: Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден...
показать весь комментарий
14.07.2022 11:57 Ответить
От десь тут мають стирчати вуха опи, єрмака і мілованова. Саме про такі випадки тільки з американською допомогою для ЗСУ і піднімає питання контролю конгресвумен Спартц.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:59 Ответить
Вуха опи не знайдуть, «зря вы на нашу семью наговариваете»
показать весь комментарий
14.07.2022 12:04 Ответить
А суд простив бені 6 млр. і нічого, ніхто ні париться, то ж свої люди.
показать весь комментарий
14.07.2022 12:01 Ответить
Mo Нам не страшні московські воші , нам страшні українські ГНІДІ
* С. Петлюра*
показать весь комментарий
14.07.2022 12:02 Ответить
ееееееееее...а що з курвою з міністерства оборони??? там розтріл з конфіскацією майна ВСІХ родичів..надати для прожиття будівельні вагончики..
показать весь комментарий
14.07.2022 12:03 Ответить
вешать на заборах, чтобы не тратить патроны или закапывать поглубже..., они ничем не отличаются от оккупантов-мародеров...
показать весь комментарий
14.07.2022 12:05 Ответить
Це і є діяльність типової агентури московських окупантів в Україні за 31 рік відновлення Незалежності України!!!
Таких падлюк вішати треба у містах за місцем злочину!! Але ж влада …
Стефанчук-Зеленський «чомусь дивна нерішучість» та ДУЖЕ МЛЯВІ під час убивств московітами Українців ….
це не лантух картоплі вкрасти… От така херня, Украінці!
Мабуть порядні судді та прикордонні «власті» їх усіх відпустять, як портнова, суркісів, погребінського та інших ригоАналів!
показать весь комментарий
14.07.2022 12:09 Ответить
Сьогодні маємо рідкісну нагоду всю цю срань яка розплодилась за роки незалежності (і виконавців, і замовників) розстрілювати прямо на місці злочину. Може тоді в цій країні щось зміниться бо як бачимо що навіть під час війни, війни на виживання нації ці виродки цинічно грабують країну і обділяють збройні сили підігруючи окупантам.
показать весь комментарий
14.07.2022 12:18 Ответить
эти? следствие? )))) про них давно известно....
показать весь комментарий
14.07.2022 12:20 Ответить
ЯК???? як міністерство оборони могло передплатою на якусь контору кинути 43 мільони???
договір підписуеш на 50тис - мозг колупають, а тут просто 43 ляма...
може поліції треба заскочити і до Міноборони?
показать весь комментарий
14.07.2022 13:28 Ответить
Та це ж класична схема "обналу"!
Директор цей і його обнальщики-побратими лише виконавці "за долю малую", а замовник - то людина з міністерства оборони!
показать весь комментарий
14.07.2022 13:39 Ответить
так хто він?
показать весь комментарий
14.07.2022 14:47 Ответить
А Елдак договорился с руснёй про торговлю зерном
показать весь комментарий
14.07.2022 14:47 Ответить
 
 