Нацполиция сообщила о подозрении преступной группе, которая присвоила 43 млн грн при закупке товаров для нужд ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Злоумышленники перечислили полученные от государства средства на счета подконтрольных им лиц, а затем легализовали их.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
В ходе досудебного расследования было установлено, что директор субъекта хозяйственной деятельности заключил несколько договоров с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В частности, защитной амуниции, форменной одежды и обуви, а также пищевых наборов.
"Большую часть полученных средств фигурант и два его сообщника перечисляли на счета физических лиц-предпринимателей как оплату за юридически-консультационные услуги. Для сокрытия преступных действий злоумышленники вносили в официальные документы завышенную стоимость заказа на товары военного назначения. По такой схеме в течение двух месяцев злоумышленники присвоили 43 миллиона гривен", — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи ГСУ Нацполиции директору субъекта хозяйственной деятельности и двум его подельникам объявили подозрения. Им инкриминируют совершение преступлений по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Также для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на счета и корпоративные права лиц и предприятий, задействованных в преступной схеме. В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия по документированию фактов совершения этими лицами уголовных правонарушений при выполнении заключенных с Министерством обороны Украины договоров на общую сумму 1,7 млрд грн.
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* С. Петлюра*
Таких падлюк вішати треба у містах за місцем злочину!! Але ж влада …
Стефанчук-Зеленський «чомусь дивна нерішучість» та ДУЖЕ МЛЯВІ під час убивств московітами Українців ….
це не лантух картоплі вкрасти… От така херня, Украінці!
Мабуть порядні судді та прикордонні «власті» їх усіх відпустять, як портнова, суркісів, погребінського та інших ригоАналів!
договір підписуеш на 50тис - мозг колупають, а тут просто 43 ляма...
може поліції треба заскочити і до Міноборони?
Директор цей і його обнальщики-побратими лише виконавці "за долю малую", а замовник - то людина з міністерства оборони!