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Новости За рубежомВойна в Украине
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В партии Шольца считают, что рано или поздно переговоры с РФ возможны. При определенных условиях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мютзеніх

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютзених не исключает, что рано или поздно переговоры с Россией могут потребоваться, потому что обычно войны завершаются за столом переговоров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Мютзених сказал, что следует не исключать переговоров с Россией при определенных условиях.

"Если президент Путин изъявит желание проводить реальные переговоры с лидерами государств и правительств ЕС, стран НАТО и Украины - полностью исключать это нельзя", - отметил он, подчеркнув, что это должно зависеть от конкретных рамочных условий.

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"Я продолжаю предполагать, что эта война не будет завершаться путем достижения абсолютной победы на поле боя, и, наконец, будут переговоры и соглашения. Так завершались войны в прошлом. Мы всегда должны использовать сигналы, указывающие на возможность для прекращения огня и дипломатических попыток. Но до сих пор таких сигналов не хватало", - сказал лидер фракции.

Мютзених сказал, что лично не видит специальной роли для Германии в столь потенциальном процессе и, напротив, выступает против этого и за тесную координацию с партнерами.

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Топ комментарии
+15
Німчура ніяк не дочекається, щоб знову будувати любовні стосунки з рашистами.
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14.07.2022 12:09
+10
Консерви палять себе на рівному місці...
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14.07.2022 12:09
+8
Війна з Гітлером завершилася "за столом переговорів"?! Німці це як ніхто знають...
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14.07.2022 12:18
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Німчура ніяк не дочекається, щоб знову будувати любовні стосунки з рашистами.
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14.07.2022 12:09 Ответить
Тогда ,мразь ,реабилитируйте своего фашиста Гитлера, Путлер по военным преступления его ,уже переплюнул‼️О чем можно говорить с ГИТЛЕРОМ№ 2⁉️
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14.07.2022 13:08 Ответить
"Я продовжую припускати, що ця війна не буде завершуватися шляхом досягнення абсолютної перемоги на полі бою, і врешті будуть перемовини та угоди. Так завершувалися війни у минулому.

ганс забув що таке "Гітлєр капут"
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14.07.2022 13:18 Ответить
німці підораси. усі.
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14.07.2022 12:09 Ответить
Та шо ты таке кажешь?
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14.07.2022 13:23 Ответить
звідки така дурна статистика?
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14.07.2022 14:30 Ответить
Консерви палять себе на рівному місці...
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14.07.2022 12:09 Ответить
ПНХ
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14.07.2022 12:10 Ответить
не всегда всё заканчивается переговорами. есть ещё и капитуляция рашских дидов-наставников, подписанная в карлхорсте.
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14.07.2022 12:13 Ответить
І знову партія "голубів миру". Але перед нами не голуби, а стерв'ятники, перемовини з якими можливі лише про процедуру безумовної капітуляції.
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14.07.2022 12:13 Ответить
Переговоры возможны только на руинах кремля и не с ****** а с генералами которые его удавят. И переговоры только о демилитаризации и распада рашки
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14.07.2022 12:14 Ответить
А в каких войнах прошлого тактика была геноцидом?
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14.07.2022 12:14 Ответить
все войны московии до единой
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14.07.2022 12:26 Ответить
ну може холокост, а так то навіть перша світова закінчилась Версальськими угодами
хоча одне безперечно, і раніше завжди воювали не на повне винищення іншого народу. та свинособаки хочуть це все переплюнути
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14.07.2022 13:43 Ответить
О чем вести переговоры с тем кто договоры применяет как туалетную бумагу? О чем то договориться с неадекватными лживыми и подлыми рашистами? лишь бы себя обмануть?
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14.07.2022 12:17 Ответить
Війна з Гітлером завершилася "за столом переговорів"?! Німці це як ніхто знають...
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14.07.2022 12:18 Ответить
Ней закінчиться за таким столом
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14.07.2022 12:31 Ответить
Не-а! Лучше за таким...
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14.07.2022 14:58 Ответить
Пішли ви нах*й кляті німці, так вже кортить отримати кроваві путінські гроші
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14.07.2022 12:22 Ответить
Первая Мировая завершилась за столом переговоров. Тогда Германия потеряла Эльзас, Лотарингию, Силезию, Померанию, предъявы на Балтику...
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14.07.2022 12:23 Ответить
Так они оговорку делают
1. Все войны заканчиваются переговорами
2. Но Россию обижать нельзя

Это такое пошаговое втюхивание капитуляции и чтобы Россия ушла безнаказанной.
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14.07.2022 12:27 Ответить
Я не питаю иллюзий по отношению к социал-демократам. Они пятнадцать лет блокировали постановку на вооружение бундесвера дронов.
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14.07.2022 12:31 Ответить
Ну я не про этих депутатов, а вообще эта линия на переговоры. Это тупость какая-то. Так как никто из переговорщиков не видит никаких реальных гарантий мира вообще. Просто болтают.
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14.07.2022 12:41 Ответить
Проблема в том, что на "ни фсьо так адназначна" в Германии будет спрос, даже если будут "дамбить бирлин". Спрос порождает предложение.
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14.07.2022 13:58 Ответить
А через двадцать лет…
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14.07.2022 16:36 Ответить
В партії Шольца вважають, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі. За певних умов тоді коли орда дійде до берліна???
шваби не потрібно бути самими )(ітро)І(ими
ліпше поставляйте зброю
слава ЗСУ!
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14.07.2022 12:27 Ответить
Фошизди щоденно отримують у власну сраку від копчених. Іх дочок дружин сестер і матерів гвалтують копчені.
І ще мабуть їм дуже подобається смоктати у кацапів
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14.07.2022 12:31 Ответить
Бундесшл@хі так і хочуть підливати фюреру
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14.07.2022 12:31 Ответить
В партії Шольца вважають, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі. За певних умов тоді коли орда дійде до берліна???
шваби не потрібно бути самими )(ітро)І(опими
ліпше поставляйте зброю
слава ЗСУ!
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14.07.2022 12:33 Ответить
Шкода, що не у будинок цього "миротворця" годину тому прилетіло - він би зараз іншу пісеньку співав.
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14.07.2022 12:36 Ответить
Хрен этим ливеровцам. "Переговоры" - с каждым отдельным "субъектом" "Зауралья" после распада террористического **********.
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14.07.2022 12:38 Ответить
Как говорила бункерная крыса, мочить кацапов в сортире, вот и все переговоры
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14.07.2022 12:38 Ответить
Наша песня хороша начинай сначала, или как говорят у нас горбатого могила исправит
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14.07.2022 12:43 Ответить
Будуть, будуть перемови! Навіть маасковія, перемовляла с "Золотой ордой" про контрибуції! Тоді, на мою думку і з'явилась курка мутант з монголами, на маасковії!
Про репарації, про повернення територій Київський Русі, контрибуцій і т. д., перемови обов'язково будуть! Єдине що, може не з ******, воно перемовлятись буде со слідчими!
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14.07.2022 12:53 Ответить
А я згоден. Умови:
0) вдягаємо перчатки
1) видрізаємо ***** одне яйце и втискаєму йому до рота,
2) тримаємо друге в руці.
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14.07.2022 12:55 Ответить
Что тут говорить - гнилое признание очередного прокупленного политика, как и всей их партии.
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14.07.2022 13:28 Ответить
Довідка з із Тори ї - Революції у 1917 р не було був заколот який організував Німецький ГенШтаб.
Сталін і Гітлер ділили Европу.
Тепер після провальної політики Трампа Европу намагаються ділити Німці, ... і москалі.
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14.07.2022 13:32 Ответить
Если вражеские войска будут выкинуты из Украины и дело дойдет до переговоров, то одним из условий должен быть добровольный выход России из Совета Безопасности ООН
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14.07.2022 13:39 Ответить
Дойче швайне!
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14.07.2022 13:40 Ответить
Авжеж у Німеччині марять переговорами, поступками... тільки ціною других.... Багато заводів знаходилися саме в московській державі, саме з кацапівського кодла текли гроші. Там робили запчастини, продукцію, а в Європі продавали за конкретні гроші.... Меркель все налагодила, підготувала і передала Шольцу, а цей сараку тепер не знає як виплутатися з цього лайна... Бо з усіх боків тиснуть... Тому і не дивні такі агонійні вирази.... Всі старі політичні пердуни цим і живуть... Переговори... Забагато погано вже зроблено і лиха накоїно, тому потрібно карати а не задобрювати....
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14.07.2022 13:41 Ответить
Переговоры о капитуляции ********** и разделе его на отдельные государства вполне возможны.
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14.07.2022 13:53 Ответить
но до всего этого нужно наносить удары по инфраструктуре врага с разрушениями и по мосту, который они не имели права строить.
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14.07.2022 13:56 Ответить
Імпотенти вже навіть на "глибоке занепокоїння " не здатні...
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14.07.2022 14:03 Ответить
Звичайно можливі. Перша світова війна закінчилася "перемовинами" з німцями в вагоні в Компʼєнському лісі. Війна американців з японцями (а за разом з тим і друга світова) закінчилися "перемовинами" на борту лінкору "Міссурі".
Я вірю, що колись і кацапсько-українська війна закінчиться такими самими "перемовинами" десь в Гаазі, де в ролі німців і японців будуть кацапи.
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14.07.2022 14:18 Ответить
Бюргер не знає, що існує БЕЗУМОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ.
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14.07.2022 15:09 Ответить
Еврошлюхи в своем репертуаре.
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14.07.2022 18:38 Ответить
Перемовини можуть бути виключно про страту всі громадян рф та те скільки вони готові заплатити репарацій щоб ми пом'якшили вирок.
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15.07.2022 03:29 Ответить
 
 