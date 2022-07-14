В партии Шольца считают, что рано или поздно переговоры с РФ возможны. При определенных условиях
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Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютзених не исключает, что рано или поздно переговоры с Россией могут потребоваться, потому что обычно войны завершаются за столом переговоров.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Мютзених сказал, что следует не исключать переговоров с Россией при определенных условиях.
"Если президент Путин изъявит желание проводить реальные переговоры с лидерами государств и правительств ЕС, стран НАТО и Украины - полностью исключать это нельзя", - отметил он, подчеркнув, что это должно зависеть от конкретных рамочных условий.
"Я продолжаю предполагать, что эта война не будет завершаться путем достижения абсолютной победы на поле боя, и, наконец, будут переговоры и соглашения. Так завершались войны в прошлом. Мы всегда должны использовать сигналы, указывающие на возможность для прекращения огня и дипломатических попыток. Но до сих пор таких сигналов не хватало", - сказал лидер фракции.
Мютзених сказал, что лично не видит специальной роли для Германии в столь потенциальном процессе и, напротив, выступает против этого и за тесную координацию с партнерами.
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ганс забув що таке "Гітлєр капут"
хоча одне безперечно, і раніше завжди воювали не на повне винищення іншого народу. та свинособаки хочуть це все переплюнути
1. Все войны заканчиваются переговорами
2. Но Россию обижать нельзя
Это такое пошаговое втюхивание капитуляции и чтобы Россия ушла безнаказанной.
шваби не потрібно бути самими )(ітро)І(ими
ліпше поставляйте зброю
слава ЗСУ!
І ще мабуть їм дуже подобається смоктати у кацапів
шваби не потрібно бути самими )(ітро)І(опими
ліпше поставляйте зброю
слава ЗСУ!
Про репарації, про повернення територій Київський Русі, контрибуцій і т. д., перемови обов'язково будуть! Єдине що, може не з ******, воно перемовлятись буде со слідчими!
0) вдягаємо перчатки
1) видрізаємо ***** одне яйце и втискаєму йому до рота,
2) тримаємо друге в руці.
Сталін і Гітлер ділили Европу.
Тепер після провальної політики Трампа Европу намагаються ділити Німці, ... і москалі.
Я вірю, що колись і кацапсько-українська війна закінчиться такими самими "перемовинами" десь в Гаазі, де в ролі німців і японців будуть кацапи.