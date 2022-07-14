Информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ, - представитель ЕС Стано

Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемой союзниками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано.

"Мы не можем говорить о НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация предпринимает такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от Министерства обороны или Министерства иностранных дел (России. – Ред.) является такой массированной пропагандой и обычной ложью", — заявил Стано.

По его словам, был установлен механизм мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое странами-членами ЕС, использовалось для этих заявленных целей.

"Наша помощь является объектом жесткого контроля и защитных мер, в том числе в то время, когда она уже была поставлена. Это включает мониторинг использования такого оборудования с учетом международных норм соблюдения прав человека и гуманитарного права, а также возможность регулярного информирования и /или проверки на местах текущего состояния этого оборудования, когда это необходимо, и когда это позволяют сделать сложившиеся условия", — пояснил Стано.

Порядок контроля за перемещением оборудования, поставляемого с использованием Европейского фонда мира (European Peace Facility), обеспечивается в ходе процесса поставки и после его завершения в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.

"У нас нет причин не доверять Правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", — добавил Стано.

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