Информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ, - представитель ЕС Стано
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия начала интенсивную кампанию дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемой союзниками.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано.
"Мы не можем говорить о НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация предпринимает такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от Министерства обороны или Министерства иностранных дел (России. – Ред.) является такой массированной пропагандой и обычной ложью", — заявил Стано.
По его словам, был установлен механизм мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое странами-членами ЕС, использовалось для этих заявленных целей.
"Наша помощь является объектом жесткого контроля и защитных мер, в том числе в то время, когда она уже была поставлена. Это включает мониторинг использования такого оборудования с учетом международных норм соблюдения прав человека и гуманитарного права, а также возможность регулярного информирования и /или проверки на местах текущего состояния этого оборудования, когда это необходимо, и когда это позволяют сделать сложившиеся условия", — пояснил Стано.
Порядок контроля за перемещением оборудования, поставляемого с использованием Европейского фонда мира (European Peace Facility), обеспечивается в ходе процесса поставки и после его завершения в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.
"У нас нет причин не доверять Правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", — добавил Стано.
Пожалуйста, подождите...
Перечитай ще раз її запити - якщо знайдеш щось подібне, зацитуй.
Це ти міг прочитати лише в статтях "оглядачів". І те - в контексті "може таке статись, що може піти". А Вікторія в такому контексті говорила, що:
1.КОШТИ (бакси, по-американськи) допомоги США (окрім зброї, вони нам надають ще й гранти!) можуть корупційно розкрадатись;
2. вона звертає увагу, що в ЗМІ багато занепокоєння, що американська зброя може опинитись в руках терористів;
3. І, головне: вона вважає, що д'єрмак - агент лаптєстану, і тому вимагає його відставки
Ну, от, для прикладу: "... відповідь ... Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3353983
В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано в комментарии российскому РБК это отрицает
Кому верить ?
От таке просте питаня!