28 984 61
Уничтожен склад боеприпасов оккупантов вблизи Херсона, рашисты убегают в панике, - СтратКом ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов вблизи Херсона.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков и в спешке вывозимых как награбленное, так и привезенное с собой.
Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", — говорится в сообщении.
Топ комментарии
+26 IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 12:51
+21 John Cane 6e99dba6
показать весь комментарий14.07.2022 13:03
+18 Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий14.07.2022 12:54
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 12:51 Ответить Мне нравится 26
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 12:52 Ответить Мне нравится 7
Віктор Павленко
показать весь комментарий14.07.2022 12:56 Ответить Мне нравится 15
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 12:58 Ответить Мне нравится 5
Raccoonenko
показать весь комментарий14.07.2022 13:48 Ответить Мне нравится 5
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 14:15 Ответить Мне нравится 0
Raccoonenko
показать весь комментарий15.07.2022 16:24 Ответить Мне нравится 0
blastedfuse
показать весь комментарий14.07.2022 15:08 Ответить Мне нравится 1
John Cane 6e99dba6
показать весь комментарий14.07.2022 13:03 Ответить Мне нравится 21
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 13:13 Ответить Мне нравится 2
Вася А
показать весь комментарий14.07.2022 13:20 Ответить Мне нравится 16
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 13:48 Ответить Мне нравится 0
Vika Lysenko
показать весь комментарий14.07.2022 13:25 Ответить Мне нравится 7
Maryna Solska e862e0af
показать весь комментарий14.07.2022 13:42 Ответить Мне нравится 6
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 13:54 Ответить Мне нравится 1
Анатолій Бойко 57d63d88
показать весь комментарий14.07.2022 15:39 Ответить Мне нравится 0
drowsy_cat
показать весь комментарий14.07.2022 14:20 Ответить Мне нравится 1
18c49ed2
показать весь комментарий14.07.2022 13:08 Ответить Мне нравится 11
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 13:15 Ответить Мне нравится 2
jklpqrs
показать весь комментарий14.07.2022 13:12 Ответить Мне нравится 10
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 13:16 Ответить Мне нравится 1
Сергій Тим ( 25%)
показать весь комментарий14.07.2022 13:31 Ответить Мне нравится 5
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 14:10 Ответить Мне нравится 0
Maryna Solska e862e0af
показать весь комментарий14.07.2022 13:44 Ответить Мне нравится 0
IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 14:16 Ответить Мне нравится 1
Вася Путлер
показать весь комментарий14.07.2022 14:29 Ответить Мне нравится 1
КузьмичUA
показать весь комментарий14.07.2022 16:11 Ответить Мне нравится 0
Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.07.2022 12:53 Ответить Мне нравится 9
Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий14.07.2022 12:54 Ответить Мне нравится 18
Amber
показать весь комментарий14.07.2022 13:02 Ответить Мне нравится 9
Виктор Егоров
показать весь комментарий14.07.2022 13:04 Ответить Мне нравится 7
✘
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий14.07.2022 13:08 Ответить Мне нравится 1
Danilo Kosmina 10be22a1
показать весь комментарий14.07.2022 13:09 Ответить Мне нравится 0
Hanka Panyanka
показать весь комментарий14.07.2022 13:14 Ответить Мне нравится 2
John Cane 6e99dba6
показать весь комментарий14.07.2022 13:16 Ответить Мне нравится 1
✘
Яр Холодний
показать весь комментарий14.07.2022 13:27 Ответить Мне нравится 8
Женя-Женя
показать весь комментарий14.07.2022 14:44 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий14.07.2022 13:19 Ответить Мне нравится 6
5050
показать весь комментарий14.07.2022 13:20 Ответить Мне нравится 0
✘
Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий14.07.2022 13:34 Ответить Мне нравится 3
Лариса Щепак
показать весь комментарий14.07.2022 13:46 Ответить Мне нравится 2
Негроэльф 80 лвл
показать весь комментарий14.07.2022 13:51 Ответить Мне нравится 0
Самійло Величко
показать весь комментарий14.07.2022 14:05 Ответить Мне нравится 0
Олег Нестеренко c1aba0b2
показать весь комментарий14.07.2022 13:24 Ответить Мне нравится 7
Ігор Сватко
показать весь комментарий14.07.2022 16:50 Ответить Мне нравится 0
✘
Fedir Syzyi
показать весь комментарий14.07.2022 13:37 Ответить Мне нравится 0
Кіт Семен
показать весь комментарий14.07.2022 13:38 Ответить Мне нравится 2
✘
viktor donovan
показать весь комментарий14.07.2022 13:41 Ответить Мне нравится 0
Самійло Величко
показать весь комментарий14.07.2022 14:09 Ответить Мне нравится 1
Urs
показать весь комментарий14.07.2022 14:27 Ответить Мне нравится 0
Женя-Женя
показать весь комментарий14.07.2022 14:45 Ответить Мне нравится 3
Самійло Величко
показать весь комментарий14.07.2022 14:51 Ответить Мне нравится 0
Женя-Женя
показать весь комментарий14.07.2022 14:55 Ответить Мне нравится 0
Darina Zelenska
показать весь комментарий14.07.2022 15:02 Ответить Мне нравится 0
✘
valera ivolgov
показать весь комментарий14.07.2022 15:57 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...