Уничтожен склад боеприпасов оккупантов вблизи Херсона, рашисты убегают в панике, - СтратКом ВСУ

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов вблизи Херсона.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков и в спешке вывозимых как награбленное, так и привезенное с собой.

Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", — говорится в сообщении.

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