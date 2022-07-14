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Уничтожен склад боеприпасов оккупантов вблизи Херсона, рашисты убегают в панике, - СтратКом ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов вблизи Херсона.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков и в спешке вывозимых как награбленное, так и привезенное с собой.

Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", — говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ возводят фортификационные сооружения возле Антоновского моста на Херсонщине, - ОВА
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Топ комментарии
+26
Андрій Андрійович Піонтковський вирахував звільнення Хе6рсону десь на 14-16 серпня. Хотілося б раніше. Подивимось.
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14.07.2022 12:51
+21
Ага вчера на эфире с фейгиным эот пионтковский оправдывал дерьмака и критиковал Спартс ,называя её чуть ли не трамписткой-агенткой кремля .Хотя до того ещё до войны называл этого же дерьмака агентом кремля сливши дело вагнеровцев
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14.07.2022 13:03
+18
Суки рашиські варвари горіть в пеклі це вам за обстріли наших міст і загибелі мирних громадян.
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14.07.2022 12:54
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Андрій Андрійович Піонтковський вирахував звільнення Хе6рсону десь на 14-16 серпня. Хотілося б раніше. Подивимось.
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14.07.2022 12:51 Ответить
* Херсону
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14.07.2022 12:52 Ответить
Ще одного обдристовича-прєдсказатєля знайшов?
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14.07.2022 12:56 Ответить
Я його давно знайшов. Говорить дуже обґрунтовано.
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14.07.2022 12:58 Ответить
Піонтковський - ще одна фсбшна консерва. Досить вестися на "говорить обгрунтовано".
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14.07.2022 13:48 Ответить
Звідки таке переконання?
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14.07.2022 14:15 Ответить
На основі довгого за ним спостереження. Коли людина постійно в публічний простір видає інформацію на основі "інсайдів" з владних структур Кремля і при цьому її не нагодували новічком, то тут 2 варіанта, вона або 1) балабол, або 2) зливає інфу, яку їй доручили злити з Кремля. Піонтковський зокрема любить тему ядерного удару. Типу ***** дурачок і скине ядерну бомбу. Суть так сама, що і в Кисельова - не трогайте ***** - він псіхіческій. Ну і ще вся когорта "опозиційнийх експертів": Піонтковський, Соловей, і т.д. перед останнім обнуленням ***** різко разом почали закликати людей йти на голосування. Це було явно зроблено по команді з одного центру і грало на руку Кремлю, бо збільшувало явку.
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15.07.2022 16:24 Ответить
Тільки завжди ************. Діду треба було іноді бувати в Україні
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14.07.2022 15:08 Ответить
Ага вчера на эфире с фейгиным эот пионтковский оправдывал дерьмака и критиковал Спартс ,называя её чуть ли не трамписткой-агенткой кремля .Хотя до того ещё до войны называл этого же дерьмака агентом кремля сливши дело вагнеровцев
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14.07.2022 13:03 Ответить
Надо признать, что Спартс реально (надеюсь, что невольно) подыргывает оркам, пытаясь разрушить двупартийную поддержку Украины в Штатах. По сути вопроса, она права - Ермака нужно, если не сажать (не факт, что достаточно доказательств), то гнать из политики. Но, если он адействительно болеет душой за свою Родину (она из Украины), то эту претензию (по сути - спарведливую) надо было предъявлять не открытым письмом, а адресно, по возможности снабжая аргументами.
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14.07.2022 13:13 Ответить
у д'Ерьмака отец отставной грушник,какая нах родина?
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14.07.2022 13:20 Ответить
Я про нее говорил, там в тексте очепятка.
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14.07.2022 13:48 Ответить
Совкодрочер д'ерьмак 💯 агент "КОЗЫРЬ", а порношут " Троянский конь"
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14.07.2022 13:25 Ответить
а пан там знає, скорше за все вже по-різному висилали, і ніяк не допомогло. Відкритий лист означає що ніщо інше не подіяло. влада просто ігнрує, іншими словами посилає на..., вони говорять ми тут самі роберемося і самі проконтролюємо як нам там вже треба буде, але ви щоб нам дали то, то і то, бо у нас люди гинуть, і аж бігом. Це так не процює. А бикувати в міжнародних відносинах значить опуститися до рівня кацапів. І що це за дитячий сад, кожного, хто вимогає правди називати агентом кремля?
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14.07.2022 13:42 Ответить
Я не кажу, що вона агент Кремля, і Піонтковський з Фейгіним так її не називали, але вона мимоволі (дуже сподіваюсь, що мимоволі) оркам підігрує. Таких людей називають "корисними ідіотами" (у даному випадку - ідіоткою). Звісно, мені теж шкода, що Зе не прислухається до закликів щодо Єрмака, Татарова та інших, але, як мені здається, цей лист цю проблему не вирішить, а от створити нові проблеми - цілком може.
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14.07.2022 13:54 Ответить
"Агент Кремля " це ще з 14 року і до цих пір всіх хто проти влади
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14.07.2022 15:39 Ответить
Так, можна було і менш публічно. Наприклад, привезти обладнання для стеження і снайпінгу. А фахівці в Україні знайдуться.
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14.07.2022 14:20 Ответить
Не слушайте всяких предсказателей на завтрак. Плохо станет. Слушайте ВСУ.
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14.07.2022 13:08 Ответить
Я их перед сном слушаю . А перед завтраком - сводки Генштаба.
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14.07.2022 13:15 Ответить
Не верьте. Помнится обещался в три дня перелом. Как обещался, так и забылся. Я его иногда слушал, ничего из того, что он говорил, не свершилось. Ему надо зарабатывать на хлеб, вот в этом контексте всех этих "предсказателей" и рассматривайте.
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14.07.2022 13:12 Ответить
Он в три дня перелом не обещал. Даже Арестович такого не обещал.
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14.07.2022 13:16 Ответить
Люська Обдрестович не обіцяв? Ахахахаха Так цей нарцис на початку війни говорив що вона за 2-3 тижні закінчиться))
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14.07.2022 13:31 Ответить
Два-три тижні - таке могло бути (на самому початку). Але не у три дні.
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14.07.2022 14:10 Ответить
як для старого пердуна, він непогано так заробляє. На хліб.
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14.07.2022 13:44 Ответить
Я думаю, що йому вистачає не тільки на хліб, а й на французьку булочку з маслом. Але він це відпрацьовує.
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14.07.2022 14:16 Ответить
той Піонтковский піздабол тей ще. а Визволити від рашистів окуповані теріторіЇ України треба докінця року встигнути
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14.07.2022 14:29 Ответить
Пионтковский - старый маразматик и балабол-пустомеля. Толку от его предсказаний примерно столько же как и от болтовни Арестовича.
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14.07.2022 16:11 Ответить
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14.07.2022 12:53 Ответить
Суки рашиські варвари горіть в пеклі це вам за обстріли наших міст і загибелі мирних громадян.
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14.07.2022 12:54 Ответить
Тікайте , орки , так як вам от , от настане піпєць на нашій святій замлі ‼️
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14.07.2022 13:02 Ответить
Знищили- то добре! Але, перестаньте )(уйню писать! Всі тікають, шапками закидаємо! По цих "писаннях" армії РФ вже тричі як не існує!
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14.07.2022 13:04 Ответить
Може харе оркiвськи наративи розмножувати?Не "віджате" , а змародерене або награбоване.
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14.07.2022 13:08 Ответить
у пана хйла кончается "золотой запас"
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14.07.2022 13:09 Ответить
надо еще по мосту ударить, по крымскому..., это будет такая паника, что не пожалею 10 грн, чтобы на нее посмотреть...
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14.07.2022 13:14 Ответить
Подскажи чем и где его взять ,чтобы ударить
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14.07.2022 13:16 Ответить
ТОбі треба було глянуть у квітні на Полісся - тікали "аж шуба заверталася"! На Шестовицькій переправі (на Десні) стояли-стояли а потім р-раз! і вигреблися усі! За дві доби Чернігівщина очистилася Так "рвали кігті" що покидали своїх які стояли не дальньому прикритті переправи - наші територіали їх тижнів два виловлювали А деяких дезертирів мисливці як зайців по лісу з собаками ганяли!
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14.07.2022 13:27 Ответить
тікали бо наказ був
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14.07.2022 14:44 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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14.07.2022 13:19 Ответить
Технику с Херсона потихому перетягивают в Олешки,там будет ещё та заруба,везде степь.
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14.07.2022 13:20 Ответить
Усе просто...хай зебіба прибере дерьмака
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14.07.2022 13:34 Ответить
Як там вашим ,подоляк грошики вчасно платить ? Премiю обiцяЭ?
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14.07.2022 13:46 Ответить
Спартц грає виключно в своїх інтересах. Усунуть Дєрьмака - будуть інші призвища, с таким самим формулюванням, навіть, якщо призвіще буде починатися на По..
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14.07.2022 13:51 Ответить
Запроданець рашистів, Україні давали по 4 одиниці артилерії задовго до заяви п. Спартс
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14.07.2022 14:05 Ответить
Щодо Антонівського мосту - його треба підірвати та взяти орків у полон. А також забрати їхні зброю та техніку, яких нам так не вистачає. Поки вони не вивели все на лівий берег. Мост вони все одно відступаючи підірвуть, не треба за нього триматися. Треба буде наводити понтонні переправи.
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14.07.2022 13:24 Ответить
Ти бачів ширину Дніпра біля Херсона? Понтони ? Ти пабуть в інженерних військах служив . Нахрін молоти *уйню .
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14.07.2022 16:50 Ответить
Спартц проти Єрмака: ексклюзивне інтерв'ю. Зброя, гроші, та інші звинувачення з Конгресу США https://www.youtube.com/watch?v=3GS5JN38qXk
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14.07.2022 13:37 Ответить
люблю коли горить, пожарки приїзджають, люди ото суєтяцца, бігають, намагаються руками потушить а воно ще сільнєй розгорається. А я стою сміюся
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14.07.2022 13:38 Ответить
Ждуть емісарів для референдуму ? За ними дощ змиє усі сліди,і будуть тріпатися, ми були готові а Шойгу, гад все спортив. Вони там із своїми ящиками із снарядами як на долоні, ще пару днів і вони втечуть з Херсону.А думають сісти за мостом і херачити по місту снарядами.Як в Миколаєві. Інакше треба буде втікати аж за турецький вал.
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14.07.2022 13:41 Ответить
Підконтрольний рашистам Херсон зараз практично беззахисний, кгб не встигає відловлювати дезертирів, припасів немає. Чого чекає ЗСУ, коли підвезуть рашистам додаткове озброєння з Криму і вони зможуть укріпитися у місті?
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14.07.2022 14:09 Ответить
идеальный вариант - зайти в покинутый противником город, и обойтись минимальной зачисткой с минимальными потерями.
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14.07.2022 14:27 Ответить
они его не для того брали, чтобы покинуть
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14.07.2022 14:45 Ответить
А ще кращий варіант підняти руки і очікувати від окупанта проголошення повної капітуляції на всіх фронтах
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14.07.2022 14:51 Ответить
нет кращий вариант идти в наступление. Но с этим как-то пока не очень
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14.07.2022 14:55 Ответить
тікайте тварі поки можете
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14.07.2022 15:02 Ответить
Біжи Ваня, біжи 🤣
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14.07.2022 15:57 Ответить
 
 