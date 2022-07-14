РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16364 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 150 18
ОБСЕ (4795) Украина (44296) Карпентер (61)

Присутствие ОБСЕ в Украине будет восстановлено в ближайшие недели, - посол США Карпентер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обсє

В ближайшие недели присутствие ОБСЕ в Украине будет восстановлено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.ua, об этом сообщил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Это очень длинная история, и долгий ответ на ваш короткий вопрос: как вернуть работу ОБСЕ в Украину, чтобы она работала над всеми вопросами, над которыми она работала раньше, но без возможности России наложить вето? Думаю, мы нашли путь. Я думаю, что в ближайшие недели, но, вероятно, не больше чем за месяц, вы увидите, что присутствие ОБСЕ будет восстановлено. Ну, фактически сейчас есть небольшое присутствие в Киеве. Но в дальнейшем оно было восстановлено в большем масштабе", — сказал Карпентер.

По его словам, в Украине возобновит работу Офис координатора проектов ОБСЕ в Украине, который будет действовать за счет вкладов единомышленников, и РФ не сможет ветировать его работу.

"Мы говорим, что раньше называлось Координатором проектов ОБСЕ в Украине. Вероятно, в дальнейшем он также будет называться Координатором проектов ОБСЕ в Украине. Но они будут действовать за счет вкладов единомышленников. Поэтому мы не будем требовать от Российской Федерации денег, и она больше не будет иметь права вето", — объяснил посол.

Карпентер напомнил, что Россия ветировала работу миссии в Украине, в частности наложила вето и на пограничную наблюдательную миссию, и на Специальную мониторинговую миссию, и на Офис координатора проектов.

"Но я думаю, что страны-участницы и ОБСЕ уже устали от возможности России ветировать все. Потому что это абсолютно вне человеческого приличия ввиду продолжающейся войны", — подчеркнул Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ прекращает работу проектов в Украине из-за вето РФ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
а нафуя нам тут ці прокацаплені потвори....
показать весь комментарий
14.07.2022 12:55
+7
Какой смысл от этого ОБСЕ, если их присутствие ниначто не влияет😡
показать весь комментарий
14.07.2022 12:56
+7
рашке очень нужны наводчики и разведчики. Также видно, что дело идет к "заморозке"
показать весь комментарий
14.07.2022 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а нафуя нам тут ці прокацаплені потвори....
показать весь комментарий
14.07.2022 12:55 Ответить
Так вони зараз маюсь невелику платню , тому що не згаходятся в зоні боевих дій.

ім Україна до дупи - вони про свій карман турбуються.
показать весь комментарий
14.07.2022 13:17 Ответить
Какой смысл от этого ОБСЕ, если их присутствие ниначто не влияет😡
показать весь комментарий
14.07.2022 12:56 Ответить
кацапам информацию сливать
показать весь комментарий
14.07.2022 13:25 Ответить
Тобто в Україні закінчуються кацапські диверсанти?
Гнати в шию цих "бамбіть бамбас"
показать весь комментарий
14.07.2022 12:58 Ответить
Дуже гарна новина , просто супер , тому що не можна йти на поводу
рашистів , які присутні в ОБСЄ 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показать весь комментарий
14.07.2022 12:59 Ответить
Не дадут нам просто достаточно оружия что бы добить московитов, нова какое то обсе сунут...

Ну точно склады наши не зря взрывались....
показать весь комментарий
14.07.2022 13:00 Ответить
ОБСЕ звучить майже як ОБІСРЕ.
показать весь комментарий
14.07.2022 13:06 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 13:18 Ответить
пришлют Чука і Гека
показать весь комментарий
14.07.2022 13:08 Ответить
В Україні що притулок для сліпих кацапських концерв?
показать весь комментарий
14.07.2022 13:09 Ответить
рашке очень нужны наводчики и разведчики. Также видно, что дело идет к "заморозке"
показать весь комментарий
14.07.2022 13:11 Ответить
Подобається нам ця контора чи ні, та мають бути іноземні спостерігачі.
Інша справа, кого делегують.
показать весь комментарий
14.07.2022 13:18 Ответить
Крыс путлера в ОБСЕ полно...Штирлицы долбанные лезут во все дыры...
показать весь комментарий
14.07.2022 13:26 Ответить
1/4 часть Украины Ze уже отдал.. Хмырю мавзолейному....
Заморозят опять года на три...потом опять сюда попрут...
Крысы позорные...
показать весь комментарий
14.07.2022 13:33 Ответить
Пішли ***** зі своїм ОБСЄ
показать весь комментарий
14.07.2022 13:50 Ответить
опять будут лазить по нашим позициям и сдавать их россиянам? а потом бухать в донецке.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:58 Ответить
 
 