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Новости Экономика
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Прогноз МВФ: из-за вторжения России в Украину 2022 год будет сложным, а 2023 - "еще тяжелее", - Георгиева

Новости Цензор.НЕТ Экономика

георгиева

Вторжение России в Украину привело к существенному ухудшению прогнозов о глобальном экономическом росте.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. По ее словам, 2022 год будет сложным, а 2023 - "вероятно, еще более тяжелым с большим риском рецессии".

"Человеческая трагедия войны в Украине ухудшилась. Так же и ее экономическое влияние, особенно из-за шок-цен на ресурсы, что замедляет рост и усугубляет кризис цены жизни, влияя на сотни миллионов людей в мире, особенно бедных, которые не могут позволить себе прокормить семьи. И будет только хуже", — отметила она.

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По ее словам, война в Украине "существенно ухудшила глобальный экономический прогноз" и лидеры G20 должны приложить усилия к решению экономических проблем.
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Та ты шо, не может быть..
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14.07.2022 12:56 Ответить
Йди какл€ти жарити, оракул в спiдницi
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14.07.2022 13:00 Ответить
передайте этой озабоченной что 2022 уже как пол года идет , а к 2023 году нас приготовил великий и солнцеликий президент всех времен и народов - дядя вова , у нас все есть для преодоления трудностей , хорошие дороги, шаурма и шашлыки.
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14.07.2022 13:00 Ответить
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14.07.2022 13:01 Ответить
Наш клоун послав вас вжопу і нам пофігу.
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14.07.2022 13:21 Ответить
А с чего она взяла, что Параша будет ещё существовать в 2023-м году?
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14.07.2022 13:21 Ответить
Война Украины с мавзолейным Б ыдлом идет минимум 400 лет...
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14.07.2022 13:36 Ответить
 
 