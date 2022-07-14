Прогноз МВФ: из-за вторжения России в Украину 2022 год будет сложным, а 2023 - "еще тяжелее", - Георгиева

Вторжение России в Украину привело к существенному ухудшению прогнозов о глобальном экономическом росте.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. По ее словам, 2022 год будет сложным, а 2023 - "вероятно, еще более тяжелым с большим риском рецессии".

"Человеческая трагедия войны в Украине ухудшилась. Так же и ее экономическое влияние, особенно из-за шок-цен на ресурсы, что замедляет рост и усугубляет кризис цены жизни, влияя на сотни миллионов людей в мире, особенно бедных, которые не могут позволить себе прокормить семьи. И будет только хуже", — отметила она.

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По ее словам, война в Украине "существенно ухудшила глобальный экономический прогноз" и лидеры G20 должны приложить усилия к решению экономических проблем.