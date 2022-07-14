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В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Среди 12 погибших в результате обстрела Винницы российскими оккупантами есть маленький ребенок. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фотографии обнародовала ГСЧС.

"Мы не знали, что боль может быть бесконечной, а слезы – беспрестанными… Какие-либо слова здесь лишние. По состоянию на 12:40 – 12 погибших. Среди них – младенец… На месте страшной трагедии работают 90 спасателей, а также - кинологи и психологи", – добавили спасатели.

Также смотрите: В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок 01
В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок 02

В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+87
Твари!!!!!!!!!!!!!!!
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14.07.2022 13:14
+74
****, ******* вже по бєлгороду
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14.07.2022 13:14
+71
русня не люди..., если может кто сомневался на 5 месяц войны, то почитайте, что они пишут насчет этого удара по Виннице...
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14.07.2022 13:17
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КАЦАПИ!!! Будьте прокляті!!!
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14.07.2022 13:44 Ответить
И шо им от этого?они должны быть убиты. Убиты те кто стрелял,корабли известны. На каждый прилет в мирный город должно быть утоплено одно ихнее корыто с Калибрами,уже есть чем. Зеля не бзди,дай команду!
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14.07.2022 19:46 Ответить
Зато Евросоюз быстренько поспешил нагнуть Литву и разрешить зеленый коридор росийским нацистам в окупированный Кенигсберг. А Шольц все никак не угомонится со своими переговорами с ******. Как им тварям спиться?
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14.07.2022 13:44 Ответить
Где наша ответка на терракты?! Плесень зеленая, до каких пор ты, ссыкло, будешь позволять тварюкам терроризировать гражданских?! за каждого погибщего украинца должна быть изничтожена тысяча кацапов.
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14.07.2022 13:45 Ответить
Допустим, вы президент.Как вы будете изничтожать стоптиццот кацапов, поделитесь мудростью.Приём.
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14.07.2022 14:04 Ответить
Дорослий хлопчик вирішив погратися в президенти, 73% цю дибільну ідею підтримали. Згорнули ракетну програму, урізали бюджет на армію бо не сможем строить дороги. А тепер усі ниють що нема чим відповісти.
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14.07.2022 14:46 Ответить
А за кучму чого не згадуете, чи не він здав ядерну зброю і 600 ракет, які зараз повертаються в Харків? За овоща, який мав міністра оборони громадянина лаптестану і їх згадайте
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14.07.2022 17:34 Ответить
за кучму не згадують, тому що ********** зараз не кучма, а клован дебільний. Йому й відповідати.
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14.07.2022 17:59 Ответить
А таких захісників як ви хочеться мордою в гівно тикати, щоб наступним разом не обирали дебілів.

Если нет ума, то не ходи на выборы вообще. Это лучше, чем голосовать жопой
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14.07.2022 18:00 Ответить
Тоді було пострадянське суспільство - вата в голові була практично в кожного виборця.
З тих пір виросло ціле покоління, яке в союзі не жило! Інтернет - це зі сфери фантастики було! Дві революції було!
Ну невже мозгів не хватає до цих пір для аналізу хто чим дихає і за кого голосуєш? Ну невже ти пішов би до стоматолога, який читав лише теорію? Я взагалі в шоці від таких розкладів.
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14.07.2022 18:13 Ответить
Ядерну зброю кравчук здав.
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15.07.2022 17:54 Ответить
какая ответка, але! На шашльіки ехать надо, лето же
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14.07.2022 14:45 Ответить
Дуже цинічно, але -- уже ржом, па-пріколу. Як пригадаю як наш клоун по фонтанчиках бігав, а мудрий нарід в екстазі (Екстаз - позитивно забарвлений афект. Вищий ступінь захвату, наснаги, інколи переходить в несамовитість). Немає слів.
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14.07.2022 22:26 Ответить
Да насрать этим зажравшимся тварям. Им главное, что бы негритосы не голодали.
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14.07.2022 13:47 Ответить
ракета с *********?
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14.07.2022 13:46 Ответить
з моря
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14.07.2022 14:06 Ответить
тварини
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14.07.2022 13:46 Ответить
Все кто за войну, и которые её умудряются ещё как-то оправдывать, смотрите суки, это и ваших рук дело. Возмездие придет к вам рано или поздно.
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14.07.2022 13:47 Ответить
ЄРМАК, І НА ТОБІ, РАСЄЙСЬКІЙ ххх ЦЯ КРОВ НЕВИННО УБІЄННИХ!
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14.07.2022 20:56 Ответить
Чому гинуть діти простих громадян, а діти і онуки кремлівських старців спокійно проживають на заході. Бити потрібно по рідним кремлівських нелюдей, тільки це зможе їх зупинити.
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14.07.2022 13:50 Ответить
Сажать родню, живущую на Западе - в лагеря как японцев - агенті врага.
Перезваниваетесь? Значит агенты.
Не нравится писсдудйте за свой паребрик в одних трусах.
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14.07.2022 14:09 Ответить
Тому, що це дєрмакратія, толерастія...
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15.07.2022 17:56 Ответить
За пів року можна було б програму для смартфона зробити, щоб коли бачиш ракету - натиснув кнопку і інформація пішла на загальну базу й показала траекторію. Тисячі людей бачать ці ракети, які пролітають над їх головами. Вони елементарно збиваються стінгерами, так як не мають теплових "ловушок", задача засікти їх завчасно. Систему з мікрофонів можна було б поставити на сотових вишках та інше. Але таке враження, що влада зовсім не зацікавлена "закрити небо" ., бо договорняки простіше робити коли люди налякані.
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14.07.2022 13:57 Ответить
На кожному даху стінгер не поставиш. А у зелених вже вибори, їм не до людей. Та й треба думати куди тікати після війни - тут або Ростов, або поховаюсь свої.
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14.07.2022 16:11 Ответить
Где добробаты? Ермак не идёт к горе - гора должна сама найти его.
И тогда мы быстро получим много дальнобойного оружия.
И положим конец этим обстрелам.
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14.07.2022 14:02 Ответить
Чому не викладати? Нехай бачить весь світ!
Саме з таких фото почалась реальна допомога зброю з Європи.
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14.07.2022 14:06 Ответить
ти ********?! хто сором втратив ?! та на весь світ про це кричати потрібно!
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14.07.2022 14:13 Ответить
Ти ідіот? Злочини русні повинні бачити у всьому світі!
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14.07.2022 14:35 Ответить
Я вам казав пігулки не випльовувать!!у вас загострення.
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14.07.2022 14:37 Ответить
потрібно тим тваринам оголошувати джихад і вбивати їх всюди де тільки можна без розбору

і біомусор з луганди знищувати треба так само
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14.07.2022 14:15 Ответить
Вже відомо що запускали з підводного човна. Розвідка повинна знати хто там капітан. У капітана є рідні і діти, вони повинні понести покарання. Якщо орки будуть розуміти, що своїми діями вони можуть спричинити смерть своїх близьких і дітей, тоді вони можливо відмовляться виконувати злочинні накази.
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14.07.2022 14:22 Ответить
люто плюсую!
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14.07.2022 14:25 Ответить
Військова база Севастополь повинна бути знищена
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14.07.2022 15:47 Ответить
Знать людей нужно пофамильно, всей страной сбросимся на то, чтобы лучшие наемники мира охотились за их семьями.
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15.07.2022 06:23 Ответить
Просится ракетный удар по центру принятий террористических решений. Координаты цели всем известны.
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14.07.2022 14:26 Ответить
пусть будут прокляты до последнего колена вместе со своими выбл*дками.

эта нация не имеет права на существование.

Царствие небесное погибшим!
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14.07.2022 14:29 Ответить
рашисткие военные, мусора и гебнюки должны быть объявлены вне закона, все.
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14.07.2022 14:33 Ответить
😪
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14.07.2022 14:34 Ответить
Злість рве душу...**** кончена мразота !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.07.2022 14:36 Ответить
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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14.07.2022 15:00 Ответить
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14.07.2022 15:12 Ответить
Цього могло не бути... Нам треба зброя
https://www.youtube.com/watch?v=nn5_ytGU8uM

Віниця ми з тобою!!!

Дайте більше зброї і ми росію знищемо як останніх хробаків!!!
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14.07.2022 15:16 Ответить
КОЖЕН КАЦАП ЗАСЛУЖИВ ТІЛЬКИ СМЕРТЬ !!!
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14.07.2022 16:57 Ответить
Кучма с.своим Будапешским меморандумом должен ответить. Оставить нас без оружия.
Наверняка его дети в безопасности и тепле.
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14.07.2022 16:59 Ответить
Не кучма а кравчук.
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15.07.2022 17:57 Ответить
А чому орки не ******** ВР та Банкову? Якщо б хотiли, то для ейфективностi вже бахнули би. Тому можна пульнути по Бялгороду.
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14.07.2022 17:08 Ответить
там ппо пять рядів
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14.07.2022 19:21 Ответить
І Кончу-Заспу охороняють.
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14.07.2022 20:46 Ответить
Ви от бачили, щоб коли небудь прилітало в Голосіївський район? Так отож. Бо цей район ближче всього до Кончи-Заспи.
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14.07.2022 20:47 Ответить
Шульцману ці кадри на його сторінку викласти...хай ратує за газ , перемовини , невтручання ..... Хай іде нах й разом з кораблем"москва".
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14.07.2022 17:31 Ответить
Якщо я в Україні почую хоч щось на підтримку чи виправдання росії, ця людина помре!
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14.07.2022 17:33 Ответить
Ненавиджу рашистів! Нема їм прощення навіки за злочини проти українців!
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14.07.2022 17:56 Ответить
Не кажется ли вам, что данный теракт произведен для того, чтобы отвлечь внимание от скандала, который разгорелся вокруг деятельности агента рф Ермака. Очень подозрительно запускать среди бела дня 7 ракет по одной из центральных площадей Винницы атакуя офисный центр и концертный зал.
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14.07.2022 18:03 Ответить
Удар по базам Севастополя уже назрел!
Только месть, это блюдо, требующее особого подхода. Дождаться, когда на базы пришли заправляться топливом, ракетами...
В общем, разведка знает лучше, когда и где, но что бы так, чтобы уцелевший флот рашистов убрался на Южный полюс.
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14.07.2022 18:03 Ответить
Доказательства?
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14.07.2022 20:49 Ответить
Будьте прокляты, фашисты! Нет вам прощения!
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14.07.2022 18:10 Ответить
За то еврошлюхи Литву нагнули а Канада параше отремонтировала турбины.
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14.07.2022 18:45 Ответить
На відміну від Кременчука по Вінниці прилетів високоточний Калібр, так що цілили по центру міста, де було в той час багато людей, спеціально
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14.07.2022 19:46 Ответить
Калібр такий високоточний, як із лопати автомат!
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14.07.2022 21:44 Ответить
Там не было военных объектов.
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14.07.2022 20:50 Ответить
російські нелюди
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14.07.2022 20:36 Ответить
Мы должны отвечать на каждый удар рашки равноценным ударом. Иначе это никогда не закончится
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14.07.2022 21:27 Ответить
Ну что я вам скажу. Цель жизни каждого нормального украинского мужчины после этого должна заключаться в уничтожении нескольких русских.
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15.07.2022 06:21 Ответить
Люди, коли ви перестанете ігнорувати сигнали тривоги?! Де ви шпацеруєте в розвалу, коли повітряна тривога?!
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15.07.2022 08:05 Ответить
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