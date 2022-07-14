В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+

Среди 12 погибших в результате обстрела Винницы российскими оккупантами есть маленький ребенок. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фотографии обнародовала ГСЧС.

"Мы не знали, что боль может быть бесконечной, а слезы – беспрестанными… Какие-либо слова здесь лишние. По состоянию на 12:40 – 12 погибших. Среди них – младенец… На месте страшной трагедии работают 90 спасателей, а также - кинологи и психологи", – добавили спасатели.

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