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В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Среди 12 погибших в результате обстрела Винницы российскими оккупантами есть маленький ребенок. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фотографии обнародовала ГСЧС.
"Мы не знали, что боль может быть бесконечной, а слезы – беспрестанными… Какие-либо слова здесь лишние. По состоянию на 12:40 – 12 погибших. Среди них – младенец… На месте страшной трагедии работают 90 спасателей, а также - кинологи и психологи", – добавили спасатели.
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+87 oleg1966
показать весь комментарий14.07.2022 13:14
+74 Моксим тоцЯк
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+71 Hanka Panyanka
показать весь комментарий14.07.2022 13:17
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Если нет ума, то не ходи на выборы вообще. Это лучше, чем голосовать жопой
З тих пір виросло ціле покоління, яке в союзі не жило! Інтернет - це зі сфери фантастики було! Дві революції було!
Ну невже мозгів не хватає до цих пір для аналізу хто чим дихає і за кого голосуєш? Ну невже ти пішов би до стоматолога, який читав лише теорію? Я взагалі в шоці від таких розкладів.
Перезваниваетесь? Значит агенты.
Не нравится писсдудйте за свой паребрик в одних трусах.
И тогда мы быстро получим много дальнобойного оружия.
И положим конец этим обстрелам.
Саме з таких фото почалась реальна допомога зброю з Європи.
і біомусор з луганди знищувати треба так само
эта нация не имеет права на существование.
Царствие небесное погибшим!
https://www.youtube.com/watch?v=nn5_ytGU8uM
Віниця ми з тобою!!!
Дайте більше зброї і ми росію знищемо як останніх хробаків!!!
Наверняка его дети в безопасности и тепле.
Только месть, это блюдо, требующее особого подхода. Дождаться, когда на базы пришли заправляться топливом, ракетами...
В общем, разведка знает лучше, когда и где, но что бы так, чтобы уцелевший флот рашистов убрался на Южный полюс.