Великобритания выделила Украине почти $3 млн помощи для расследования военных преступлений РФ

Правительство Британии объявило о выделении примерно 2,5 млн. фунтов стерлингов (2,98 млн. долларов) Украине. Денежные средства будут направлены на расследование военных преступлений России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Пакет помощи будет использован для помощи Генеральной прокуратуре Украины в ходе расследования военных преступлений России.

"Свидетельства ужасных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, и рассказы из первых уст, которые я слышала от выживших, останутся со мной навсегда", — заявила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Симмонс приветствовала решение правительства по выделению средств и отметила решимость украинцев противостоять зверствам России.

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