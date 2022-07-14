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Великобритания выделила Украине почти $3 млн помощи для расследования военных преступлений РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

могила,буча,братська,ексгумація

Правительство Британии объявило о выделении примерно 2,5 млн. фунтов стерлингов (2,98 млн. долларов) Украине. Денежные средства будут направлены на расследование военных преступлений России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Пакет помощи будет использован для помощи Генеральной прокуратуре Украины в ходе расследования военных преступлений России.

"Свидетельства ужасных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, и рассказы из первых уст, которые я слышала от выживших, останутся со мной навсегда", — заявила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Симмонс приветствовала решение правительства по выделению средств и отметила решимость украинцев противостоять зверствам России.

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могу даже предположить кто наложит лапу на 50 млн - всеумеющий ермак

он сейчас предложит создать очередную комиссию по распределению денег - и ее возглавить
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14.07.2022 13:33 Ответить
зелені ублюдки вже заявили, що злочинів немає, все ок.
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14.07.2022 13:38 Ответить
Километры преступлений крыс путлера фиксировали на видосы даже дети...со всей Украины...
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14.07.2022 13:39 Ответить
Все есть в Ютьюбе...Опытные следаки Скотланд ярда не приедут...Джонсон запретил...а Байден поддержал...дЕрмака с Безуглой зовите..."следаки" круче любых
Чужаков
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14.07.2022 13:43 Ответить
В нас тут через суд баба Беня відсудила майже 4 міліарди гривень, а тут 3 $ міліони.
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14.07.2022 13:44 Ответить
 
 