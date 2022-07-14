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Количество жертв ракетного удара РФ по Виннице возросло до 17, в том числе погибли 2 детей, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела Винницы российскими войсками погибли 17 человек, среди них двое детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"В настоящее время известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения", - говорится в сообщении.
Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Топ комментарии
+12 Серьога Харківський
показать весь комментарий14.07.2022 13:48
+11 Віталій Ковальчук 348eeb8a
показать весь комментарий14.07.2022 13:57
+9 18c49ed2
показать весь комментарий14.07.2022 13:47
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Пожалуйста, подождите...
Ну и что делать будем?
Простые перестрелки и сопли здесь просто неуместны. Тем брлее против такого противника и с такими союзниками как у Украины.
Натомість всім відомий Вава за 6 млрд грн будував дороги
Які стали у нагоді для рашистьких танків.
Чому не ракети? Бо там нема 30%!
Привіт Дерьмаку, Вава! Дивіться на фотки, хитродупі неукраїнці...
@ogBYflJDCLt6ijP
Вінниця. Ракета. Пологовий будинок. Але що це поряд з голодаючими африканськими дітьми... правда ж, ООН!?!? Може в Стамбулі обговорите ЦЮ тему!?!?
а на укр. детей миру нас*ть, это же не негры....
А вообще я тебя, конечно, понимаю. Всё будет. Но сейчас другие приоритеты.