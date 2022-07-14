Кулеба об ударе РФ по Виннице: Будем судить российских военных за каждую каплю украинской крови
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетный удар россиян по Виннице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил в Twitter.
"В то время как в Гааге продолжается Конференция по ответственности РФ за преступления в Украине под руководством (министра иностранных дел Нидерландов) Вопке Гукстры, Россия совершает еще одно военное преступление. Среди пострадавших от ракетного удара по Виннице по меньшей мере один ребенок. Мы будем судить российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез", — подчеркнул министр.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
По состоянию на 13:30 14 июля известно о 17 погибших, в том числе двое детей.
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Блювати хочеться від крокодилових сліз за голодаючими папуасами,коли годувати їх збираються кров'ю українуів.Коли німецькі шлюхи в черговий раз заморожують допомогу Україні,коли сита розбещена Європа на камери виголошує підтримку і "хоче" перемоги України,і в той же час тримає в кишені дулю,щоб не дай Боже ми не перемогли і рашка не розвалилася,бо їм не хочеться виходити з зони комфорту . Гидко,мерзенно,боляче.
Хтось скаже-нема грошей на яз.Та ми останнє продамо,але гроші зберем.Бо це запорука життя наших дітей.
Хто, де та коли їх буде судити? Їх треба залякати, почати вбивати на їхніх болотах, застосовувати зброю та не просити дозволу на це.
За Боїнг малазійський когось засудили? Так само засудять за тероризм в Україні та знищення цілого народу.
Тільки знищення і нічого іншого. Чому коригувальникам дають смішні максимум кілька років або і без того??? Це як так під час війни? Для бійців Безугла придумала розстріл, а для колоборантів і шпигунів з диверсантами - підозру???