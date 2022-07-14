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Кулеба об ударе РФ по Виннице: Будем судить российских военных за каждую каплю украинской крови

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетный удар россиян по Виннице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"В то время как в Гааге продолжается Конференция по ответственности РФ за преступления в Украине под руководством (министра иностранных дел Нидерландов) Вопке Гукстры, Россия совершает еще одно военное преступление. Среди пострадавших от ракетного удара по Виннице по меньшей мере один ребенок. Мы будем судить российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез", — подчеркнул министр.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

По состоянию на 13:30 14 июля известно о 17 погибших, в том числе двое детей.

Также читайте: В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+
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Топ комментарии
+24
Судити потрібно не тільки тих хто вбиває зараз українів. Але й тих, хто багато чого не зробив для захисту України, перебуваючи при владі.
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14.07.2022 13:53
+21
Та досить вже цих голослівних заяв! Дістало! Хто буде сидити? Де? Коли? Як?
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14.07.2022 13:52
+20
судити не треба - треба прсто вбивати
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14.07.2022 13:50
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судити не треба - треба прсто вбивати
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14.07.2022 13:50 Ответить
Пошли вы на х#й🤢👹👺🤡🐛🐸‼️‼️‼️…ВЧЕРА РЕШИЛИ СДАТЬ ПОЛНОСТЬЮ Одессу РАЗМИНИРОВАЛИ Херсон УРОДЫ ВЫ ХИТРОСДЕЛАННЫЕ‼️😩
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14.07.2022 14:06 Ответить
орда ******! Будьте ви прокляті на віка!
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14.07.2022 13:50 Ответить
Як ти когось судитимеш, коли ти встрілити в їх бік боїшся...
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14.07.2022 13:51 Ответить
Ти навіть не можеш знищувати логістичні ланцюги та склади на підступах до нашої території... пусті слова...
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14.07.2022 13:54 Ответить
Та досить вже цих голослівних заяв! Дістало! Хто буде сидити? Де? Коли? Як?
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14.07.2022 13:52 Ответить
зе буде сидіти в кріслі преза, слуги на мальдівах, а народец біля параші.
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14.07.2022 13:58 Ответить
******* включить это ж святое
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14.07.2022 14:00 Ответить
Рота закрив - робоче місце прибране.
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14.07.2022 14:42 Ответить
В Стамбуле на переговорах?
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14.07.2022 13:52 Ответить
ага, з доброї волі рашистів
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14.07.2022 13:54 Ответить
Судити потрібно не тільки тих хто вбиває зараз українів. Але й тих, хто багато чого не зробив для захисту України, перебуваючи при владі.
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14.07.2022 13:53 Ответить
Починаючи від покійного Кравчука.
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14.07.2022 14:56 Ответить
пшеницей ?
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14.07.2022 13:54 Ответить
Про Кременчук не забули? Про Маріуполь? Бучу? Ще тисячі загублених українців? Кожен день кацапня скоює злочини проти людяності. І буде скоювати поки хтось пи#дить в відосіках,узгоджує якісь ліві санкції, домовляється?! !?! з кацапами про вивіз зерна.
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14.07.2022 13:54 Ответить
Чтобы судить нам нужно победить Московию. А у нас заявляют что мы готовы остановиться на до *24 февраля* не то что уничтожить Москву.
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14.07.2022 13:54 Ответить
Унічтожитєль
Тут фронт тримається на морально вольових, а він унічтожає московію

Опускайся на землю
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14.07.2022 13:59 Ответить
Не про#би свій окоп "морально-вольовий". Аби не вмішувалися політикани,то на морально- вольових вже би Донецьк штурмували.
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14.07.2022 14:02 Ответить
Влада жидко сере відповісти кацапам по точкам обстрілів нашвх міст. А ви про мацкву. Ми свої землі, окуповані ще з 14-року повернути не можемо.
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14.07.2022 15:10 Ответить
аж до мурашок заява. я вже бачу, виходить зе на сцену приспускає штанішки, і обрізаним по клавішам, потом говорить какая разніца, буря аплодисментів, арестович і єрмак даруть квіти, і бидломаса кричить браво.
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14.07.2022 13:54 Ответить
***** як вже заїбали оці акценти дитячі у висловленнях, ніби інші не діти шо загинули і постраждали - *****, ніби їм жить не хочеться чи почуватись. 17 людей загинуло, до чого тут діти чи ні!
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14.07.2022 13:55 Ответить
Там еще пятьдесят в тяжелом состоянии. И это еще не всё разобрали. Там жилое место, людное время, середина дня. Безумие стрелять туда в такое время. Ночью там бы никого не было. Это обычный терроризм.
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14.07.2022 13:58 Ответить
Вони втечуть за паребрік і хрен ти їх там дістанеш.
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14.07.2022 13:55 Ответить
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14.07.2022 14:02 Ответить
Кулеба, как глава мид Украины - когда хоть первую ноту протеста или озабоченность или вообще хоть что то выразим Беларуси? Исходя из деятельности мида Украины у нас добрые и душевные отношения.

Полный перечень заявлений мид по Беларуси

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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14.07.2022 13:57 Ответить
Не буде цього. У вас кішка занадто слабка.
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14.07.2022 13:57 Ответить
особенно прямая. вечно с нее что-то выпадает...
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14.07.2022 14:03 Ответить
Что то мне подсказывает что все ето результат ваших вчерашних переговоров с рашистами в Стамбуле. Сделали шаг навстречу *****, вот он и решил что еще пару терактов и сделаете и другие шаги ему навстстречу. Так что зерно которое вы собираетесь вывозить с Украины будет пополам с кровью
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14.07.2022 13:58 Ответить
все вірно! ***** це такий гопник-безпредєльщик. Якщо його бояться і йдуть на поклон то він далі бьє щоб боялись та поважали. Проста психологія злочинця-безпрєдельщика. Він боїться лише удару в відповідь
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14.07.2022 14:20 Ответить
Ничтожества. Вы свой народ неспособны защитить, или хоть отомстить за погибших, о каких еще "судах" над террористами речь? Все знают, кто террорист - *****, и все ссут признать паРашу строной-террористом.
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14.07.2022 14:01 Ответить
Щоб судити необхідно перемогти росіян, а не вести переговори та домовлятись. А заочні засудження для москалів це ні про що.
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14.07.2022 14:03 Ответить
Балабольство гірше підарастії
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14.07.2022 14:06 Ответить
извинияюсь, забыл еще про боевых генералов - вот их они не на словах судили, а путину все в очко заглядывали- чудный мир там рассматривали
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14.07.2022 14:09 Ответить
Це вже просто неможливо витримати,є межа людському терпінню.Можете банити,але я вже не витримую.Нам потрібно вже зараз думати про відновлення ядерної зброї.В цьому брехливому, ,лицемірному,продажному світі тільки яз захистить нас.
Блювати хочеться від крокодилових сліз за голодаючими папуасами,коли годувати їх збираються кров'ю українуів.Коли німецькі шлюхи в черговий раз заморожують допомогу Україні,коли сита розбещена Європа на камери виголошує підтримку і "хоче" перемоги України,і в той же час тримає в кишені дулю,щоб не дай Боже ми не перемогли і рашка не розвалилася,бо їм не хочеться виходити з зони комфорту . Гидко,мерзенно,боляче.
Хтось скаже-нема грошей на яз.Та ми останнє продамо,але гроші зберем.Бо це запорука життя наших дітей.
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14.07.2022 14:10 Ответить
Наша влада "бздить" в сторону кацапії з міномета бахнути, а ви за ЯЗ.
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14.07.2022 15:14 Ответить
Яка безглузда відповідь імпотента!

Хто, де та коли їх буде судити? Їх треба залякати, почати вбивати на їхніх болотах, застосовувати зброю та не просити дозволу на це.

За Боїнг малазійський когось засудили? Так само засудять за тероризм в Україні та знищення цілого народу.
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14.07.2022 14:10 Ответить
В сраку їх поцілуєте...Ви вже колоборантів та шпигунів судите...потім відпускають під заставу або просто так.
Тільки знищення і нічого іншого. Чому коригувальникам дають смішні максимум кілька років або і без того??? Це як так під час війни? Для бійців Безугла придумала розстріл, а для колоборантів і шпигунів з диверсантами - підозру???
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14.07.2022 14:11 Ответить
Покажіть хоть одного засудженого чи покараного, не має?
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14.07.2022 14:14 Ответить
***, а не зерно западным *********, до тех пор, пока террористы нашу страну обстреливают! Пусть ваши негритосы там подохнут от голода - ни одна зернина не должна быть отдана, пока, вы, зажравшиеся западные тварюки, не уничтожите террориста-*****!
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14.07.2022 14:14 Ответить
головне дітей африки від голодухи спасать свої ***** дипломати *****. і головне згідно оманським домовленостей Одессу здать.
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14.07.2022 14:15 Ответить
Чого чекати від цивілізованого світу в майбутньому,коли на його очах здуріла кацапня знищує 40 млн країну?Не знаю.Це приблизно теж саме,коли на вулиці якесь бурмило гамселить ногами беззахисну жінку,а з десяток мужиків стоять і дивляться.Хтось пропонує дати жертві дрючок для захисту,а інші сумніваються-а раптом,вона покалічить,або вб'є нападника...Їйбо,якось дивно і сюреалістично це все виглядає!Невже ніхто не підтримає нас і не стане поруч?
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14.07.2022 14:22 Ответить
Да не судить их нужно, а уничтожать! Как бешеных собак! В местах их скопления, в т.ч. на их поганой Рашке. Белгород, Курск, Ростов, Воронеж - это военные базы террористов, с которых ЕЖЕДНЕВНО убивают людей. Это базы террористов, которые нужно сравнять с землей, чтобы больше ничего никогда не выросло - как говорит их же поганый фюрер.
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14.07.2022 14:22 Ответить
Ну так судіть. Щож ви не судите їх. Вони сидять в Белгороді.
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14.07.2022 14:25 Ответить
ты иди наше зерно срусскими и турками дерибань!
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14.07.2022 14:45 Ответить
Це ж яким надо бути тупоголовими баранами, щоб вірити у якусь там Гаагу чи Нюрнберг.
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14.07.2022 15:18 Ответить
 
 