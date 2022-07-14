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"Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников", - представитель НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато

В НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, которое она получает от союзников в реализации права на самооборону от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из комментария официального представителя альянса на статью, ранее опубликованную Financial Times с заголовком ""НАТО и ЕС бьют тревогу в связи с риском контрабанды оружия Украиной" ("NATO and EU sound alarm over risk of Ukraine weapons smuggling").

"Союзники по НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны. Мы помогаем отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки. Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников", - сказано в комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ, - представитель ЕС Стано
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Топ комментарии
+5
А мы дивлячись на єрмака ***** в цьому не впевнені
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14.07.2022 14:05
+4
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14.07.2022 14:12
+3
Ніхіло хімарсами прикурити дали москалям, почали вибухати концерви ті що готувалися на крайній випадок.
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14.07.2022 14:11
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поставить и любоваться ею
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14.07.2022 14:04 Ответить
А ми не впевнені,бо знаємо що таке хуцпа.
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14.07.2022 14:04 Ответить
Сам факт подобных разговоров со стороны союзников уже настораживает.
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14.07.2022 14:05 Ответить
v perevode ce označae - daže ne pytaijtesj raspilivatj. Kak-to tak.
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14.07.2022 15:39 Ответить
А мы дивлячись на єрмака ***** в цьому не впевнені
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14.07.2022 14:05 Ответить
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14.07.2022 14:12 Ответить
та пох їм збереження вашої зброї зброї.
головне втриматися в креслах
там у них цілий рік жнива.
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14.07.2022 14:06 Ответить
Це вкид
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14.07.2022 14:40 Ответить
Я вірю, що та зброя, яка потрапляє до рук відповідальних військових (Залужного і його підлеглих) - використовується належним чином.
Але - перед цим вона транспортується Україною. А тиловики - це ще ті "прапорщикки"...
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14.07.2022 14:11 Ответить
Навіщо наражатися на небезпеку з натівською?!!
Можна торгувати кацапською,трофейною!
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14.07.2022 15:09 Ответить
Ніхіло хімарсами прикурити дали москалям, почали вибухати концерви ті що готувалися на крайній випадок.
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14.07.2022 14:11 Ответить
представник нато най іде в дупу... нато як організація імпотенти
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14.07.2022 14:30 Ответить
Чому ніхто не скаже "обеспокоенньім", що за бажаня,Україна може продавати московицьку трофейну зброю,від автомату до гаубиці ,і від бронемашин до САУ!
І не по одиніцях,а на вагу! Від "мосінки" до " утес" - на будь який смак!
3 тони АК + 2 тони рпг різних типів,наприклад?! Або "панцир"? Потрібно?
Хто продає? РАША!
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14.07.2022 15:06 Ответить
Через що Генеральний штаб ЗСУ і є безпосереднім отримувачем озброєнь від країн-партнерів...
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14.07.2022 16:47 Ответить
 
 