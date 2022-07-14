Украина контролирует каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Залужный провел разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Заметил, что противник продолжает сосредоточивать свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славьянск Лисичанск-Северск, Попасная-Соледарь. Нам удается отражать массированные атаки врага. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории", — рассказал главнокомандующий ВСУ.
В то же время Милли отметил эффективность работы ракетно-артиллерийских систем, в частности применения М142 HIMARS.
"Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит попадания в руки террористов", — подчеркнул Залужный.
Пожалуйста, подождите...
Шапталі вірю.
ОП і ЗЕ
НЕ ВІРЮ!!!
Вон ветеринарові теж приходиться зі свинями працювати!
Тем паче, що зараз по російськіих пабликах крутять видео, де скритою камерою знято як з багажника цівільного авто продають NLAW та Javelin.
Торговці, звісно, розмовляють гарною українською.
Але - перед цим вона транспортується Україною. А тиловики - це ще ті "прапорщикки"...
Є відповідальні за постачання зброї посадові особи, вони ж відповідальні за їх належну доставку, експедицію, зберігання та призначення осіб, які це здійснюють.
- США надає ЗСУ ********** до цієї зброї.
- США указує ЗСУ практично онлайн координати цілей.
Тепер питання:
де в цій схемі героічний Верховний Боневтік, і весь його кротячий ОПУ разом з Ермаком?
(с)
А тепер нам почнуть розповідати зелені, що сенаторка неправа, бо бачте, ми зброю контролюємо.
Так, тут вона не права, а те що Єрмак зрадник, на рахунку якого Оман, розмінований Чонгар і т.п., це факт!
Самі на нуль не поїдуть,а будуть вимагати для рахуваня та обліку доствити їм у безпечне місце!
В кремлі аплодують такому.
Від автоматів до гаубіц,і від бронемашин до танків і САУ!
І всі можуть звинувачувати рашку!
Если они украденные комбайны видели,то думаеш гаубицу не видят?!
Есть такая штука - активные и пассивные трекеры,их в фильмах даже показывают!
Vse oni tam boljno takie "zaxvatnye' (libo za-vatnye).
Ne uveren, čto ne s botom tolkuju, no obščee pravilo dokazyvanija, - dokazyvaet utverždajuščij, a ne otricajuščij. Tak čto ot vašego komenta isxodit takoj ne očenj sebe zapašok..
Гарний текст -- https://petrimazepa.com/uk/nova_molytva_armiyi