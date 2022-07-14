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Украина контролирует каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Залужный провел разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Заметил, что противник продолжает сосредоточивать свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славьянск Лисичанск-Северск, Попасная-Соледарь. Нам удается отражать массированные атаки врага. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории", — рассказал главнокомандующий ВСУ.

В то же время Милли отметил эффективность работы ракетно-артиллерийских систем, в частности применения М142 HIMARS.

"Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит попадания в руки террористов", — подчеркнул Залужный.

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Топ комментарии
+29
Залужному вірю,
Шапталі вірю.
ОП і ЗЕ
НЕ ВІРЮ!!!
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14.07.2022 14:08
+17
Третій день в інформпросторі оця немотивована х#йня про контроль західної зброї. Хто це розігнав? А чи не андрьюшечка дєрьмак,щоб власну дупу прикрити?
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14.07.2022 14:09
+16
Відтоді, як Залужний заступив на цю посаду, українське військо регулярно проводило навчання на рівні оперативно-тактичного планування. Так що не треба перти на Залужного, гроші на озброєння виділяє не він.
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14.07.2022 14:14
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та ця зброя для нас на вагу золота! До терористів може потрипати тільки ракета з неї і так раз за разом, раз за разом!
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14.07.2022 14:08 Ответить
докази?
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14.07.2022 16:46 Ответить
Залужному вірю,
Шапталі вірю.
ОП і ЗЕ
НЕ ВІРЮ!!!
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14.07.2022 14:08 Ответить
Залужний обіймав свою посаду + РНБО за рік до війни та відповідальний за проїби разом із усіма зеленими.
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14.07.2022 14:10 Ответить
Відтоді, як Залужний заступив на цю посаду, українське військо регулярно проводило навчання на рівні оперативно-тактичного планування. Так що не треба перти на Залужного, гроші на озброєння виділяє не він.
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14.07.2022 14:14 Ответить
Володимир, ты убогий мудак, который, как шавка из-за забора, гавкает исключительно на Залужного во всех новостях. Со своей диванной критикой военных, очередной раз подтверждаешь свою мерзкую сущность, чмо ты клавиатурное.
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14.07.2022 14:21 Ответить
Така у нього робота. Заробляє, як уміє
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14.07.2022 14:26 Ответить
заспокойся смерд шукающий собі кумирів, для поклоніння - ось повісь собі в спальні



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14.07.2022 14:48 Ответить
Ну тай що?
Вон ветеринарові теж приходиться зі свинями працювати!
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14.07.2022 15:34 Ответить
Стільки недовіри піднялося через одну крису, яку кришує оманський.
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14.07.2022 15:53 Ответить
не сильно верь тем, кто коснулся офиса президента, ты думаешь залужного почему вывели на ,, свет,, и начали ему дифирамбы петь ? теперь на него можно свалить все что угодно, там ни кто просто так ни чего не делает , у нас много толковых и заслуженных военначальников , и залужный ни чем не лучше других, но выбрали для пиара именно его , все что умеет делать офис президента- это делать из людей идолов , это политтехнологии и опыт работы в 95 квартале.
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14.07.2022 14:13 Ответить
Залужний, крім того, що воювати, має ще якось балансувати на грані відставки. Бо зе-підари дуже ревниві до популярності. Не буде Залужного, буде щось набагато гірше: такий принцип зе-влади.
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14.07.2022 14:16 Ответить
Залужного в данном случае пытаются оговорить, а не диферамбы поют, если б продался, а продавшихся было очень много - пример Юг, мог бы в первые дни войны включить мороз и вообще не защищать страну, и сидели бы все как миленькие под оккупацией и хер бы что сделали. И очень заметно как властные деблоиды с пропаган-донами очерняют его
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14.07.2022 14:32 Ответить
І дійсно, якщо контроль за постачання зброї від наших закордонних друзів залишається під контролем Заслуженого разом з американцями, то буде толк. Як тільки сюди влізе запроданець Дєрмак з допомогою карманно-безуглого ТСК, пиши пропало.
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14.07.2022 14:40 Ответить
Третій день в інформпросторі оця немотивована х#йня про контроль західної зброї. Хто це розігнав? А чи не андрьюшечка дєрьмак,щоб власну дупу прикрити?
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14.07.2022 14:09 Ответить
именно так 100%
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14.07.2022 14:15 Ответить
1000%. Уже і слідчу комісію пропонує.
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14.07.2022 14:41 Ответить
Ну не сам він, а його криша.
Тем паче, що зараз по російськіих пабликах крутять видео, де скритою камерою знято як з багажника цівільного авто продають NLAW та Javelin.
Торговці, звісно, розмовляють гарною українською.
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14.07.2022 15:44 Ответить
Контроль над всією допомогою, над грошима платників податків США, а от зокрема зброя коштує великі гроші, а втрата її призводе ще й до втрати технологій її виробництва . Скоріше за все це розганяють через деякі незрозумілі, чи навпаки,зрозумілі фото високої якості. Побоююсь фейконути, але колись сам побачиш, про що всі мовчать.
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14.07.2022 16:07 Ответить
Я вірю, що та зброя, яка потрапляє до рук відповідальних військових (Залужного і його підлеглих) - використовується належним чином.
Але - перед цим вона транспортується Україною. А тиловики - це ще ті "прапорщикки"...
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14.07.2022 14:09 Ответить
Не потрібно переводити стрілки на підлеглих.
Є відповідальні за постачання зброї посадові особи, вони ж відповідальні за їх належну доставку, експедицію, зберігання та призначення осіб, які це здійснюють.
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14.07.2022 14:34 Ответить
Залужному респект!
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14.07.2022 14:10 Ответить
Кацапское ИПСО отработало на ура, что приходится главнокомандующему ВСУ объяснять людям очевидные вещи.
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14.07.2022 14:10 Ответить
Та да. Какой-то кривой инфовброс и все уже отчитыватся. Аж стыдно. Я б вообще не реагировал на подобную херню.
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14.07.2022 14:14 Ответить
А хто дає кацапам козирі у руки? Найвеличніший, який через особисті стосунки нехтує державними інтересами і закриває очі на крота біля себе?
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14.07.2022 14:14 Ответить
То нехай єрмак із безмозглою і не сунуть носа до зброї.
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14.07.2022 14:12 Ответить
- США надала ЗСУ високоточку зброю, і навчила нею користуватися.
- США надає ЗСУ ********** до цієї зброї.
- США указує ЗСУ практично онлайн координати цілей.

Тепер питання:
де в цій схемі героічний Верховний Боневтік, і весь його кротячий ОПУ разом з Ермаком?
(с)
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14.07.2022 14:18 Ответить
транспортування
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14.07.2022 14:33 Ответить
Не треба вектор зміщати. Претензія до не контролю зброї була у парі із вимогою звільнити Єрмака!
А тепер нам почнуть розповідати зелені, що сенаторка неправа, бо бачте, ми зброю контролюємо.
Так, тут вона не права, а те що Єрмак зрадник, на рахунку якого Оман, розмінований Чонгар і т.п., це факт!
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14.07.2022 14:13 Ответить
што ты хотел сказать? У зЕленгского учился?
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14.07.2022 14:25 Ответить
контролируйте уже по территории врага
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14.07.2022 14:21 Ответить
По HIMARS там вкрасти та застосувати без власника неможливо. Одним натиском миші система стає грудою металобрухту. Контроль постачальника 24/7
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14.07.2022 14:26 Ответить
Это нравиться-зашить в каждую секретную зброю мини бомбочку,что б не досталось врагу.... .Хотя сумливаюсь,что б ихнии шпионы это давно не "унюхали".
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14.07.2022 14:37 Ответить
Поки що. Але якщо ВР створить слідчу комісію по контролю за Західною зброєю, чого хоче Єрмак,, то навіть останні ФСБ-ні шістки з ВР будуть знати де ця зброя і і по яким цілям будуть завдані удари.
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14.07.2022 14:36 Ответить
Навіть більше!
Самі на нуль не поїдуть,а будуть вимагати для рахуваня та обліку доствити їм у безпечне місце!
В кремлі аплодують такому.
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14.07.2022 14:42 Ответить
Хто - небудь! Підкажіть "обеспокоенньім",що при бажані, Україна може вагонами постачати російську ТРОФЕЙНУ зброю!
Від автоматів до гаубіц,і від бронемашин до танків і САУ!
І всі можуть звинувачувати рашку!
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14.07.2022 14:38 Ответить
Орки хвастаются что захватили гаубицу 777. Есть у кого нибудь видео опровержение?
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14.07.2022 14:39 Ответить
Якщо це навіть правда, то що вони з нею будуть робити? Де снаряди братимуть? Хоча я особисто вважаю це рашинська деза.
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14.07.2022 14:47 Ответить
Копію точно не зроблять
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14.07.2022 15:58 Ответить
Американцы точно знают ГДЕ и КАКОЕ их оружие(не стрелкотня!),как и ВСЕ,кто их предоставили.
Если они украденные комбайны видели,то думаеш гаубицу не видят?!
Есть такая штука - активные и пассивные трекеры,их в фильмах даже показывают!
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14.07.2022 14:53 Ответить
Ugu, orki u ***************** užo zaxvatili i 100500 haimarsov i 700 fantomov 35-tyx...
Vse oni tam boljno takie "zaxvatnye' (libo za-vatnye).
Ne uveren, čto ne s botom tolkuju, no obščee pravilo dokazyvanija, - dokazyvaet utverždajuščij, a ne otricajuščij. Tak čto ot vašego komenta isxodit takoj ne očenj sebe zapašok..
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14.07.2022 15:48 Ответить
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14.07.2022 14:47 Ответить

Гарний текст -- https://petrimazepa.com/uk/nova_molytva_armiyi
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14.07.2022 14:49 Ответить
Вопрос был о недоверии Ермаку, как человеку, который ближе всего к президенту(вопросы к последнему пока опустим). "Просчеты" Ермака очень похожи на предательство и во многих делах, где Украина проиграла, а кацапия выиграла торчат уши Ермака. На защиту Ермака подняли всех кого смогли. Атака отбивается по всем направлениям: очернение оппонента, "не на часі"; и успокоение масс, что типа все под контролем. Ермак сам не уйдет, Зеленский его сам не уволит. Разве что его шантажировать чем-то для него важным. Приостановка поставок вооружения, как следствие новые тысячи погибших под огнем кацапской артиллерии, потерянные территории, для Боневтика вообще не аргумент. Жаль, что Залужному, вместо занятия основной деятельностью, тоже пришлось поучаствовать в этом ******** цирке.
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14.07.2022 14:59 Ответить
U Zaluznogo jest poriadok,daze kazetsia takyje meloci kak antidroni s Litvi,on ukazal kakim konkretno castiam budet postavleni i postucno,takze radari dlia nix kakim castiam i skolko.Vse eti nedoverija izxodit iz kacapov stob smutit vodu stob zapade nedali voruzenyje dlia Ukraini
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14.07.2022 15:15 Ответить
Скільки там в Афганістані лишили? Про що взагалі мова? Терористи вже мають все, що заманеться: літаки, гелікоптери, танки тощо.
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14.07.2022 15:42 Ответить
А такой вопрос?кто считает оружия которое отправляют с США тойсть где тот орган власти который принимает оружие в Украине и следит чтобы все поставленные оружие находилось в частях ЗСУ ..Залужный пешка которому дали приказ он его выполняет, за ним что стоит пол Азов ,,,,,нет ,так америкосы а спрашивают кто следит за пришедшим оружием отправленным с США ??? Где те люди которые будут отчитываться перед США что так мол и так все пришло в таком то количестве не чего не спиженно , все на передовой стреляет ,,,а пока такого не будет сделано, вас США пошлёт нафуй с базы ,вместе с Залужным ,,
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14.07.2022 16:26 Ответить
А в Идеале должен быть представитель в Украине с США по контролю поступления вооружений тойсть назвать эту службу 007, и чтобы она контролировала количество приходящего оружия хотя бы кованого тогда будет дело а если будут свои Пасажиры проверяющие, то их или подкупят или запугают 100%корупцию не кто не отменял в Украине.
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14.07.2022 16:41 Ответить
 
 