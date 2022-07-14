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Войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря, - Воздушные Силы ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодняшний обстрел Винницы РФ произвела из акватории Черного моря. Две ракеты рашистов Воздушные Силы ВСУ уничтожили.
Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 14 июля, около 11 часов российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" с подлодки фактически по центру Винницы. Две ракеты были уничтожены зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил", - сказал он.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
По состоянию на 13:30 14 июля известно о 17 погибших, в том числе двое детей.
Топ комментарии
+34 Лысый коротышка
показать весь комментарий14.07.2022 14:11
+20 Бруно Адольфович
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+19 Мобильный крематорий
показать весь комментарий14.07.2022 14:20
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Період напіврозпаду Урану235 = 7,04⋅10^8 років
Для плутонію 239 - 24 360 років
Треба трошки зачекати
Розквітне знов прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку ... вся його родина.
Знищення севастополю може нас врятувати, якщо цього не зробити - нам буде дуже важко.
Отже - гівнокомандувач веде велику політику.
а то вдруг путин на них нападет...
Асфальтом и откатами.....
Відповідно, ні підводних човнів, ні москітного флоту, ні підводних дронів ми просто не мали на що придбати. І це при затвердженій у державі концепції побудови москітного флоту.
Це не дуже властиво українцям як нації... але чим більше отаких вбивств жінок та дітей, ця ймовірність зростає.
Прилетіло 3, збили 2.
Зебіли, що у вас з арифметикою?
Крымско-Чернобаевского моста.
Отже. Крилата ракета "Нептун".
2014 р. - початок робіт з розробки.
2015 р. - вигляд ракети представили на виставці "Зброя і безпека - 2015".
2017 р. - перші випробування готової ракети.
2018 р. - проведено низку успішних випробувань ракети "Нептун". Ракет успішно вразила цільна відстані 280 км.
2019 р. - успішні випробування вдосконаленої ракети "Нептун".
2020 р. - скандал, "Нептун" не включений в державне оборонне замовлення. Через крик здійнятий ЗМІ ракету включають в ДОЗ. "Нептун" приймають на озброєення.
2021 р. скандал, преса повідомляє про спробу зупинити Палоградський хімічний завод, що виробляв компоненти для ракет "Вільха" та "Нептун". Через скандал ситуацію виправляють.
2022 р. - ракетами "Нептун" виведений з ладу флагман російського чорноморського флоту, крейсер "Москва". Це перший флагман втрачений Росією/СССР від 1905 р.
Спільний марафон по ТБ розповідає про неймовірний успіх команди президента Зеленського і взагалі не згадує про долю участі Петра Порошенка і Олександра Турчинова."
відповідним озброєнням.