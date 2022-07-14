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Обстрел Винницы войсками РФ: Число жертв возросло до 20, в том числе погибли 3 ребенка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 20, в том числе погибли трое детей.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Продолжается спасательная операция.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Топ комментарии
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий14.07.2022 14:20
+25 Светлана Круп
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+21 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий14.07.2022 14:20
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Пожалуйста, подождите...
Ім ***** на нас.
Хвилююся, що ці Вінниці та Миколаєви можуть їх зірвати.
Нужно всего лишь отдать приказ 2-3 человекам......
До этого им было на это плевать, пока не коснулось их.
Мамка Снайпер
@ShinodaKatron
·
38 мин
Підараси,що ви гнили заживо
Украина воют с ещё большим злом,но уже 21 веке.И все эти удары рассчитаны только на ОДНО заставить Украину задаться!!!!ВСУ ****** этих СУК без жалости,а мирные люди не будьте БЕЗПЕЧНЫМИ и хотябы когда объявляют тревогу не гуляйте с колясками по улицам думая что Винница это глубокий тыл!!!Берегите себя МЫ все должны дожить до нашей ПОБЕДЫ!!!!
Бубочка будувало дороги за 6 млрд грн (подяка від раше-танків)
Чому не ППО? Бо не 30%.
Нема а гешефту, нема ППО...
І байдуже ракети - для их потрібні носії.
І головне - де логіка - якщо у противника є ракети - то не захищатися?
Якась зебільна точка зору. Вгадав?
54 мин. ·
Почему Путлер проводит циничные террористические акты, как в Виннице?
Это попытка психологически сломить наше общество перед планируемой аннексией. Попытка вызвать когнитивный диссонанс. Когда тебе по ТВ говорят, как рашисты бегут от «химерсов» и мы целыми днями разносим их военные склады, а тут далеко в тыл прилетают ракеты, убивающие среди дня десятки мирных людей.
Это одна их технологий по расколу и запугиванию нашего общества, используемая Кремлем…
ждая смерть мирных людей от ракет не только на руках кровавого Путлера. Но и на руках западных стран, которые почти за пять месяцев войны не дали нам системы ПРО, чтобы сбивать ракеты рашистов. Хотя бы над областными центрами.
Украина - это один сплошной тир для путлеровских ракет…
Хай москалі 200 кратно отримають те що вони посіяли в Україні по всій рф
("радник" - робітник, "сельак" = селянин)
По словам Симоньян, удар был нанесен по городскому Дому офицеров, в котором размещались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков"», - сообщила медиаменеджер.
Также Симоньян рассказала, что ведомство прислало ей фотографию, которую она прикрепила к публикации в своем блоге. На фото изображена карта города с отмеченными на ней объектами инфраструктуры, а также снимки этих же объектов после удара. На некоторых фото присутствуют люди в камуфляже, которых в Минобороны обвели в кружок.
Горіти у Вогні УСІМ кацапам та підкацапним вірменам! Покидьки людства...
Але в будь-якому випадку давно вже, хоча б два місяці потрібно на такий терор відповідати - ударами по цивільних об'єктах росії. Допоможе це це чи ні - але тільки так!! Якщо Зеля для цього слабенький - нехай забирає Єрмака і їде до батьків до Ізраїлю, йому тут не місце.