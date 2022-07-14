РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16539 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
18 091 69
Винница (701) война (47275) обстрел (20434) жертвы (1564) Тимошенко_Кирилл (417)

Обстрел Винницы войсками РФ: Число жертв возросло до 20, в том числе погибли 3 ребенка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 20, в том числе погибли трое детей.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Продолжается спасательная операция.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. 

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Читайте: Ракетный удар РФ по Виннице: Пострадали около 90 человек, около полусотни из них в тяжелом состоянии. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Для глухих та сліпих у НАТО-Україні конче потрібні ракети дальньоого радіусу дії та визнайте вже нарешті лапотних терористів терористами...
показать весь комментарий
14.07.2022 14:20
+25
Израиль из-за одного терракта со спортсменами создал Комитет-Х. У нас счет жертв террактов уже идет за тысячи, и ни одна срань не почесалась сделать что-то для ответки кацапью.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:24
+21
як там проходять переговори щодо зерна для вічно голодних негрів у форматі Україна-Росія-Туреччина?

Хвилююся, що ці Вінниці та Миколаєви можуть їх зірвати.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ти й мерзота!
показать весь комментарий
14.07.2022 14:18 Ответить
поймать тебя тварюку и нарезать на ломтики мразь
показать весь комментарий
14.07.2022 14:20 Ответить
Ніколи Вінниця не була ватним містом , тому не базікай зайвого !
показать весь комментарий
14.07.2022 14:20 Ответить
брехня
показать весь комментарий
14.07.2022 14:35 Ответить
п@здобол
показать весь комментарий
14.07.2022 14:55 Ответить
Погано ти знаєш Вінницю,там хто розмовляв(розмовляє) українською називають поважним словом»бики»,так що не кизди!!! І вати там більш чим потрібно!
показать весь комментарий
14.07.2022 18:36 Ответить
Головне, шо Європа буде продовжувати фінансувати газових терористів.

Ім ***** на нас.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:19 Ответить
Вже може й не дадуть. Милованов за вказівкою ОПи постарався.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:35 Ответить
як там проходять переговори щодо зерна для вічно голодних негрів у форматі Україна-Росія-Туреччина?

Хвилююся, що ці Вінниці та Миколаєви можуть їх зірвати.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:20 Ответить
так нехай сенегальці пришлють 2-3 батальони різати кацапів
показать весь комментарий
14.07.2022 14:27 Ответить
Для глухих та сліпих у НАТО-Україні конче потрібні ракети дальньоого радіусу дії та визнайте вже нарешті лапотних терористів терористами...
показать весь комментарий
14.07.2022 14:20 Ответить
У всьому винна Європа? Чи у всьому винна уся планета?! Світ споглядає на єрмаків-татарових і тихо рже... Хе-хе споконвічно українські прізвища...
показать весь комментарий
14.07.2022 14:45 Ответить
Чтоб устроить в ответку неколько взрывов домов в Москве и нескольких станций метро не нужно никакого заморского оружия.
Нужно всего лишь отдать приказ 2-3 человекам......
показать весь комментарий
14.07.2022 15:04 Ответить
До населения России дошло, что у них идет чеченская война, что убивают, бомбят, запытывают до смерти десятки тысяч чеченцев, только после захвата "Норд-Оста".
До этого им было на это плевать, пока не коснулось их.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:23 Ответить
Теракт в Нордосте организовал Путин. Об этом в интервью Гордона сообщил его близкий соратник Сергей Пугачёв.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:33 Ответить
и коротко про русскую биомассу

Мамка Снайпер

@ShinodaKatron

·

38 мин

Підараси,що ви гнили заживо
показать весь комментарий
14.07.2022 14:22 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 14:22 Ответить
Израиль из-за одного терракта со спортсменами создал Комитет-Х. У нас счет жертв террактов уже идет за тысячи, и ни одна срань не почесалась сделать что-то для ответки кацапью.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:24 Ответить
буде відосік
показать весь комментарий
14.07.2022 14:26 Ответить
І так буде тривати й далі, доки при владі сидітиме ворог.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:29 Ответить
Ти, вража тварина, хочеш на радість ворогу змінити владу в країні?! Іди на х.й!!!
показать весь комментарий
14.07.2022 15:31 Ответить
вже в 2019 році на радість змінили
показать весь комментарий
14.07.2022 16:27 Ответить
а тому що евреям при владі пох на загибель Українців
показать весь комментарий
14.07.2022 14:35 Ответить
Срюська біомасса скоро здихатиме з голоду , але всеодно путлєр для них буде боХом , так як ця біомасса зазомбована навіки !
показать весь комментарий
14.07.2022 14:26 Ответить
отвечать не будем- это приведет к эскалации конфликта.... (Зеленский)
показать весь комментарий
14.07.2022 14:27 Ответить
Блиц» (англ. The *****; в некоторых источниках также встречаются названия «Лондонский блиц» и «Большой блиц») - бомбардировка Великобритании авиацией гитлеровской Германии в период с 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года, часть Битвы за Британию. Хотя «Блиц» был направлен на многие города по всей стране, он начался с бомбардировки Лондона в течение 57 ночей подряд. К концу мая 1941 года более 40 тысяч мирных жителей, половина из них в Лондоне, были убиты в результате бомбардировок. Большое количество домов в Лондоне было разрушено или повреждено.

Украина воют с ещё большим злом,но уже 21 веке.И все эти удары рассчитаны только на ОДНО заставить Украину задаться!!!!ВСУ ****** этих СУК без жалости,а мирные люди не будьте БЕЗПЕЧНЫМИ и хотябы когда объявляют тревогу не гуляйте с колясками по улицам думая что Винница это глубокий тыл!!!Берегите себя МЫ все должны дожить до нашей ПОБЕДЫ!!!!
показать весь комментарий
14.07.2022 14:29 Ответить
"БЕЗПЕЧНЫМИ" -- це якою мовою?
показать весь комментарий
14.07.2022 15:23 Ответить
Бубочка будувало не системи ППО, які пропонувало КБ Луч за 1 млрд грн
Бубочка будувало дороги за 6 млрд грн (подяка від раше-танків)
Чому не ППО? Бо не 30%.
Нема а гешефту, нема ППО...
показать весь комментарий
14.07.2022 14:29 Ответить
ну почали би бодувати ППО ті почали би більше ракет робити....вони ж то все відслідковують ... там ресурів дуже багато: що людей, що і запасів природних....
показать весь комментарий
14.07.2022 14:36 Ответить
Вони ракети зараз не роблять - немає електроніки..
І байдуже ракети - для их потрібні носії.
І головне - де логіка - якщо у противника є ракети - то не захищатися?
Якась зебільна точка зору. Вгадав?
показать весь комментарий
14.07.2022 14:59 Ответить
Віталій Ковальчук 348eeb8a Бубочка будувало дороги...

показать весь комментарий
14.07.2022 16:19 Ответить
це страшно, так роблять тільки терористи.... загинули люди, в тому числі й діти... але в мене одне питання до наших громадян - чому ви не вивозите дітей за кордон? я вивезла свою внучку в німеччину, інша внучка в нідерландах.... я вважаю, що дітей зараз не має бути в Україні!!! по перше, так ми збережемо свій генофонд, а по друге, Європа буде швидше чесатися, якщо там будуть мільйони українських біженців!
показать весь комментарий
14.07.2022 14:30 Ответить
у внучки с кем должны жить? с мамами? а папы где? а семьи которые 5 мес. не видятся? это семья разве? а работа, а родители, а дома, и еще много чего...не все так просто
показать весь комментарий
14.07.2022 15:30 Ответить
Да уже сейчас невозможно про крупным немецким городам сто метров не пройти, чтоб не услышать либо украинскую речь, либо, чаще, русскую с украинским акцентом. Но вы правильно сделали, что спасаете своих внуков.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:32 Ответить
Ой да ладно. В Германии меньше миллиона беженцев. Я редко их вижу на улицах Берлина. Какие каждые сто метров?
показать весь комментарий
14.07.2022 15:37 Ответить
"...невозможно про крупным немецким городам сто метров не пройти..." Это они вам так мешают , шо вы уже и пройти не можете или мова напрягает .
показать весь комментарий
14.07.2022 16:14 Ответить
А батьки онучок де?
показать весь комментарий
14.07.2022 15:49 Ответить
Балоболи з США та Европи ну да просрал наш президент будевництво далекобійних ракет каемось за цього дурня ну а де ж ваш гуманізм і защита слабкого дайте вже ж наконенц системи ППО дайте дальнобійни ракети скільки можно терпіпи вбивство мирних жителів та дітей обезумевшим фюрером ********** хвате балакати дурні бо нас вбивають ! після нас будете ви !
показать весь комментарий
14.07.2022 14:37 Ответить
Да они от мысли о ***** обсираются. Лишь бы его не разгневить, у него же ЯО.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:42 Ответить
Тобі штати щось винні? Вони тобі чимсь зобов'язані? Коли блазень прибере єрмаків, тоді буде інша розмова. А поки що ...
показать весь комментарий
14.07.2022 14:58 Ответить
Звичайно, зобов'язані. Вони на пару з рашею забрали у нас ядерну зброю. І хай той меморандум до кінця не затвердили, а з моральної точки зору - зобов'язані. А то розвели гірше, ніж індіанців, ті хоч дзеркальця і намисто отримали, а ми папірець, який нічого не вартий. Багато людей позичають одним одному гроші під чесне слово, і якщо порядні люди - повертають борги.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:35 Ответить
Я до речі, за Петра голосувала і в першому і другому турі і погоджуюсь, що ермака, татарова, Демченко, аразамію, верещук, гетьманцева і всю ту зелену шоблу треба забрати. Але США з Британію зобов'язані нам допомогти, як не з правової, то хоча б з моральної точки зору.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:39 Ответить
Хіба ти при владі?
показать весь комментарий
14.07.2022 14:42 Ответить
Нельзя оценить жизнь человека,но.... как то же надо этих мразей наказывать, погиб человек - с ******** снять 10 000 000 у.е (а то и больше) за жизнь... Я не верю что найдут виновных и дадут хотя б пожизненное, да и годы на это уйдут...
показать весь комментарий
14.07.2022 14:47 Ответить
каким образом снять?
показать весь комментарий
14.07.2022 15:32 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

54 мин. ·

Почему Путлер проводит циничные террористические акты, как в Виннице?

Это попытка психологически сломить наше общество перед планируемой аннексией. Попытка вызвать когнитивный диссонанс. Когда тебе по ТВ говорят, как рашисты бегут от «химерсов» и мы целыми днями разносим их военные склады, а тут далеко в тыл прилетают ракеты, убивающие среди дня десятки мирных людей.

Это одна их технологий по расколу и запугиванию нашего общества, используемая Кремлем…

ждая смерть мирных людей от ракет не только на руках кровавого Путлера. Но и на руках западных стран, которые почти за пять месяцев войны не дали нам системы ПРО, чтобы сбивать ракеты рашистов. Хотя бы над областными центрами.

Украина - это один сплошной тир для путлеровских ракет…
показать весь комментарий
14.07.2022 14:48 Ответить
Кожен день гинуть люди, що в селах, що в містах, раша зробила з нашої країни смертницю, коли вже буде адекватна відповідь по терористам, але Європа і США якось уже не дуже поспішають надавати ленд-ліз, бо йде недовіра до нашої влади, а у владі зовсім не ті, що потрібні Україні, скільки років наступаєм на ті самі граблі.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:57 Ответить
Но главное с террористами договориться о вывозе зерна, не так ли? Защитить мир от голода.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:59 Ответить
Знову повітряна тривога. Обережно, можуть знову бити по Вінниці.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:12 Ответить
Боже знищ цю недоімперію росію, так щоб вона більше ніколи не вставала.
Хай москалі 200 кратно отримають те що вони посіяли в Україні по всій рф
показать весь комментарий
14.07.2022 15:19 Ответить
Українців від малих до старих поставили до стінки і розстрілюють. В цей час Зе-влада домовляється з вбивцями про продаж українського хліба
показать весь комментарий
14.07.2022 15:21 Ответить
путин , ты *******, порезать тебя и всех руссосвиней на куски!!! Гореть вам ******* в ядерном пекле!!!
показать весь комментарий
14.07.2022 15:23 Ответить
Чому дисих пір мацкалячі міста не палають у відповідь?! Де справедливість?!
показать весь комментарий
14.07.2022 15:29 Ответить
Кацапські злочинці не вперше відзначилися у Вінниці.

показать весь комментарий
14.07.2022 15:30 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 15:31 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 15:34 Ответить
Сербський плакат, присвячений геноциду українців більшовиками у Вінниці.
("радник" - робітник, "сельак" = селянин)

показать весь комментарий
14.07.2022 15:40 Ответить
Твітер не відкривається тільки у мене?
показать весь комментарий
14.07.2022 15:35 Ответить
Целью удара Вооруженных сил (ВС) России в Виннице на Украине был пункт размещения военных. Такой ответ дало российское Министерство обороны на запрос главы RT Маргариты Симоньян. Ответ военного ведомства она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, удар был нанесен по городскому Дому офицеров, в котором размещались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков"», - сообщила медиаменеджер.

Также Симоньян рассказала, что ведомство прислало ей фотографию, которую она прикрепила к публикации в своем блоге. На фото изображена карта города с отмеченными на ней объектами инфраструктуры, а также снимки этих же объектов после удара. На некоторых фото присутствуют люди в камуфляже, которых в Минобороны обвели в кружок.

Горіти у Вогні УСІМ кацапам та підкацапним вірменам! Покидьки людства...
показать весь комментарий
14.07.2022 15:39 Ответить
З путіним та кацапами давно все зрозуміло, з європою та штатами теж більше менше.
Але в будь-якому випадку давно вже, хоча б два місяці потрібно на такий терор відповідати - ударами по цивільних об'єктах росії. Допоможе це це чи ні - але тільки так!! Якщо Зеля для цього слабенький - нехай забирає Єрмака і їде до батьків до Ізраїлю, йому тут не місце.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:55 Ответить
Потрібно обмінювати зерно на протиракетну оборону. Це останній шанс. Бо переб'ють усіх.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:02 Ответить
Обратите внимание, удар по Виннице был нанесён после того как Канада вернула РФ турбину и ЕС пошёл на уступки по транзиту в Калининград. А этих левацких терпил ведь предупреждали, что, чем больше уступок государству-террористу, тем больше будет гибнуть мирных укринцев.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:29 Ответить
****** российские .Твари никогда вам не будет жизни среди людей .Вы навечно прокляты.Будете гнить только у себя в *********.Будете у чуркобесов рабами в москве.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:30 Ответить
 
 