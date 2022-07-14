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Когда мы зайдем на территорию Херсона, увидим еще одну Бучу, - и.о. главы ОВА Бутрий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

После деоккупации Херсонской области станут известны преступления российских военных, подобные совершенным в Буче Киевской области.

Такого мнения придерживается и. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы зайдем на территорию Херсонщины, я думаю, что мы увидим еще одну Бучу", - сказал Бутрий на онлайн-брифинге в четверг.

Он отметил, что "орки звереют", усилили контроль и проверки.

По словам и.о. главы ОВА, жителям области желательно эвакуироваться, что можно сделать "через Васильевку Запорожской области", хотя "официальных выездов" не было с первых дней оккупации.

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"Мы подключаем волонтеров к эвакуации и призываем людей по возможности оставить территорию", - рассказал Бутрий.

Он напомнил, что большая часть Херсонщины в настоящее время временно оккупирована РФ, при этом освобождено 44 населенных пункта, которые постоянно обстреливают российские войска.
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Топ комментарии
+37
"Якщо на мапу великого будівництва накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз.
Асфальт був Не для нас." (с)
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14.07.2022 14:31
+19
Кто же конкретно ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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14.07.2022 14:33
+14
Денисова і була замінена на свого омбудсмена для того, щоб ми не чули про другу Бучу. Цей новий омбудсмен буде замовчувати злочини русні, це було зрозуміло, чому замінили Денисову, яка доводила до всього світу про злочини в Бучі. Геть з ОП Єрмака і Татарова, їм довіри немає!
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14.07.2022 14:45
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"Якщо на мапу великого будівництва накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз.
Асфальт був Не для нас." (с)
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14.07.2022 14:31 Ответить
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14.07.2022 14:32 Ответить
Та да. Зато все программы современного вооружения для нашей армии, аналоги которых мы сейчас клянчим у союзников, были успешно угроблены и закатаны в асфальт и бетон стадионов с бассейнами.
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14.07.2022 14:36 Ответить
А де мапу будівництва подивитись?
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14.07.2022 14:47 Ответить
в гуглі можна. але якщо вас там забанили, то можете подивитись тут: https://bigbud.kmu.gov.ua/

пролистайте донизу, там карта.
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14.07.2022 14:53 Ответить


1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.

2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.

3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.

4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.

Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».

Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.

Але певні нехороші думки інколи виникають.

Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?

Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.

Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.

Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?

Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.

Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».

А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.


Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?

Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.

В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.

Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.

Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.

Але - все одно.

Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
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14.07.2022 14:59 Ответить
Te zsh same
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14.07.2022 18:27 Ответить
Кто же конкретно ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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14.07.2022 14:33 Ответить
75% довольны
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14.07.2022 14:35 Ответить
Наложіть на мапу військових дій - ще мапу голосувань і мовну мапу....
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14.07.2022 14:44 Ответить
Мовна мапа:



Голосування за опзж (вибрав майже першу, що попалась):

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14.07.2022 14:47 Ответить
Та "какая разніца", як говорив один дупоголовий діяч...
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14.07.2022 15:04 Ответить
Ну ти чудний. Навіщо ж тоді клоуняра здавав Херсонщину за оманським договорняком?
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14.07.2022 14:34 Ответить
Я не чую нового омбудсмена де Ви куди запхали свого язика може в дупу владі де заяви по Азову по обстрілах Кременчуг Віниця Харьків якщо ви мовчите то навіщо Ви взагалі потрібні, гроши отримувати,поставили якогось ждуна який чекає від влади вказівки
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14.07.2022 14:34 Ответить
так але ми влаштуємо бучу усім зрадникам
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14.07.2022 14:37 Ответить
Бучи обидві створила зевлада.
"Дякуємо" 73 дупоголовим і чекаємо новин від тупих покидьків.
Приблизно 10% - чисельність ВСУ.
Певен, українці 10 переможуть і рашку, і срань 73.
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14.07.2022 14:43 Ответить
Денисова і була замінена на свого омбудсмена для того, щоб ми не чули про другу Бучу. Цей новий омбудсмен буде замовчувати злочини русні, це було зрозуміло, чому замінили Денисову, яка доводила до всього світу про злочини в Бучі. Геть з ОП Єрмака і Татарова, їм довіри немає!
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14.07.2022 14:45 Ответить
А,чому нн:- геть зельогського?? Єрмаків татарових неприбрати неприбравши лайно
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14.07.2022 15:52 Ответить
А коли зайдете на територію Маріуполя, то побачите ще один Аушвіц.
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14.07.2022 14:49 Ответить
Подяка тим, хто здав Південну Україну за пару днів... Взагалі без спротиву - скільки могли кацапи, стільки й їхали (((
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14.07.2022 15:02 Ответить
За мільярди долярів Життя знищених грошва в кишені янелоха
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14.07.2022 15:54 Ответить
Дуже "подобається",як вони кажуть,що по рашинским городам не собираются бить ракетами,Ви серйозно?А коли буде помста за Бучу,за Маріуполь список виріс на 300років.Ми чекаємо коли будуть повністю знищені:раастов,бельград,маасква...
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14.07.2022 15:23 Ответить
1. Спочатку, туди зайдіть, а то ми ротом вже всюди зайшли.
2. Якщо влада не хоче бачити десь "бучу", то туди не пускають кацапів!
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14.07.2022 15:26 Ответить
С-ка.... Не каркай.... Придурок....
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14.07.2022 15:38 Ответить
А почему не уничтожают Антоновский мост и жд мост? Они заминированы кацапами, при нашем наступлении их взорвут. Зато сейчас по мостам идет ударный подвоз стройматериалов и строится укрепрайон, подвозится техника и боеприпасы. ЗСУ долбит склады, а через мосты опять все подвозится. Зачем дают укрепляться кацапам, что бы побольше положить наших бойцов? вислюк запретил, ему приказал дерьмак.
кацапы на переговорах по зерну хотят месячное перемирие. Если "сваты" согласятся, мы проиграем войну. Так как это даст кацапам передышку и будет 2015 год, когда мы остановили свое наступление - запрет стрелять на 10 дней и получили кацапске контрнаступление и Иловайск.
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14.07.2022 15:47 Ответить
Вони якраз не дебіли. Дебіли ми, що дозволяємо владі себе знищувати.
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14.07.2022 16:34 Ответить
Если придраться к словам, то получается, что мы уже месяц наступаем на Херсонщине, но до сих пор не зашли на Херсонщину?
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14.07.2022 15:49 Ответить
Кожен українець має карати кацапів. Ігнорувати лінії фронту ,кордони. Хаймерси,ножі,топори,гранати. Припиняти існування гидоти будь,яким чином. Недавати янелоху нас знищувати
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14.07.2022 16:15 Ответить
Там в кожному селі своя Буча https://www.youtube.com/watch?v=29Fvu0xVfrs
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14.07.2022 16:27 Ответить
 
 