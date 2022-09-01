Россия - страна-террорист, которая совершает геноцид украинцев, это должен признать весь мир: Реакция украинских политиков на обстрел Винницы войсками РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские политики прокомментировали ракетный удар российских оккупантов по Виннице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко отметил: "В центре моей родной Винницы сейчас — настоящий ад. Российские оккупанты попали в гражданские объекты, уже известно по меньшей мере о 12 погибших, среди которых маленький ребенок. Россия продолжает разрушать мирные украинские города, убивать детей и женщин. Россия — это государство-террорист, совершающее геноцид украинцев. Мир должен это признать и наказать путина и его банду".
В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подчеркнула, что мир должен официально признать Россию террористическим государством и ввести санкции, которых до сих пор не знала история.
"Санкции, которые за считанные месяцы похоронят путинский режим! А ВСУ должны немедленно получить оружие, способное поражать самолеты и корабли, с которых запускают ракеты по украинским ТРЦ, многоэтажкам, больницам и детским садам", — добавила она.
Глава Киевского форума безопасности, экспремьер Арсений Яценюк заявил: "Очередное преступление нациста путина и его орды. Еще один трагический факт для тех, для кого до сих пор все "неоднозначно". Россия — страна-террорист. Это должно быть признано всем миром. Путин должен ответить на международном трибунале".
Партия "Голос" также призывает мир признать РФ государством-террористом.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Число жертв в результате удара составляет 20 человек, в том числе 3 ребенка.
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ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
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Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала...
***
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...
22.08.1931г.
1 ч ·
Терористи та вбивці.
Абсолютно всі хто роками, десятиліттями та століттями приводив до влади на росіі путіністів, сталіністів, лєніністів та всіх інших ліквідаторів живого на землі.
Всі вони винні. Всі вони мовчали, мовчать і будуть мовчати. А більшість з них радіє. Захлинається в радості до горя.
Вінниця, 14.07.2022.
Ще один злочин з тисяч інших злочинів проти України та всього людства.
Не розповідайте про «хороших», не розповідайте про «миритись», не говоріть про «дипломатичних шлях врегулювання». Бо без ліквідації такої терористичної недодержави як расія нічого не буде.
Вічна пам'ять всім хто сьогодні загинув…
Але в будь-якому випадку давно вже, хоча б два місяці потрібно на такий терор відповідати - ударами по цивільних об'єктах Росії. Допоможе це це чи ні - але тільки так!! Якщо Зеля для цього слабенький - нехай забирає Єрмака і їде до батьків до Ізраїлю, йому тут не місце.
Я вам скажу следующее.Западу не до лампочки.Запад вообще заинтересован,чтоб война в Украине продолжалась максимально дольше,чтоб устраивать энергетический кризис,который по цепочке тянет за собой повышение цен на продукты и т.д.
Заинтересованы,чтоб понижался уровень жизни,чтоб людям сложнее было выживать,чтоб уменьшить количество населения планеты.
У мировых элит,устраивающие нам войны,кризисы и пандемии,уже начало получаться уменьшить рождаемость. доклад ООН Население мира растет все медленнее
Если бы Запад хотел быстро прихлопнуть путина,они бы быстро ввели все необходимые санкции,чтоб россия не смогла бы себя обеспечивать материально,и за это время войны быстро бы накачали Украину оружием.Но они всё тянут под различными предлогами.