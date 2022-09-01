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Новости Война в Украине Война
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Винница (701) война (47275) обстрел (20434) Порошенко (19352) Тимошенко (24578) Яценюк (7979) Голос партия (487)

Россия - страна-террорист, которая совершает геноцид украинцев, это должен признать весь мир: Реакция украинских политиков на обстрел Винницы войсками РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

Украинские политики прокомментировали ракетный удар российских оккупантов по Виннице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко отметил: "В центре моей родной Винницы сейчас — настоящий ад. Российские оккупанты попали в гражданские объекты, уже известно по меньшей мере о 12 погибших, среди которых маленький ребенок. Россия продолжает разрушать мирные украинские города, убивать детей и женщин. Россия — это государство-террорист, совершающее геноцид украинцев. Мир должен это признать и наказать путина и его банду".

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подчеркнула, что мир должен официально признать Россию террористическим государством и ввести санкции, которых до сих пор не знала история.

"Санкции, которые за считанные месяцы похоронят путинский режим! А ВСУ должны немедленно получить оружие, способное поражать самолеты и корабли, с которых запускают ракеты по украинским ТРЦ, многоэтажкам, больницам и детским садам", — добавила она.

Глава Киевского форума безопасности, экспремьер Арсений Яценюк заявил: "Очередное преступление нациста путина и его орды. Еще один трагический факт для тех, для кого до сих пор все "неоднозначно". Россия — страна-террорист. Это должно быть признано всем миром. Путин должен ответить на международном трибунале".

Партия "Голос" также призывает мир признать РФ государством-террористом.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Число жертв в результате удара составляет 20 человек, в том числе 3 ребенка.

Читайте: В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+
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Топ комментарии
+13
Если бы в 2019 году переизбрали Пороха, у нас было бы чем ответить на эти зверства, не стоя с протянутой рукой перед Западом..
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14.07.2022 14:44
+12
Чому ж немає такої вимоги у слуг урода?
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14.07.2022 14:38
+12
Поки не почнем вбивати усіх хто причетний до узкого міра,це буде продовжуватись,українцям потрібно стати нацією егоїстів,та не зважати взагалі ні на кого,зробив щось,сказав щось проти України,повинен здохнути.
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14.07.2022 14:40
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Не всі
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14.07.2022 14:40 Ответить
накидуєш гівно на вентилятор?
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14.07.2022 14:43 Ответить
АОН - АБЄСПАКОЕН
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14.07.2022 14:36 Ответить
а верещук с митрофановым выступили? или они только на союзников гавкают?
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14.07.2022 14:37 Ответить
на кого президент Ермак пальцем тыкнет, на того и гавкают)
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14.07.2022 14:58 Ответить
Дєрьмак проти цього, це навіть Конгрес знає, але проти дерьмака він слабкий
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14.07.2022 15:50 Ответить
А головний мерзенний терорист ховається у бункері...
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14.07.2022 14:38 Ответить
Чому ж немає такої вимоги у слуг урода?
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14.07.2022 14:38 Ответить
бо не на часі і не треба провокувати путіна
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14.07.2022 14:56 Ответить
це страшно, так роблять тільки терористи.... загинули люди, в тому числі й діти... але в мене одне питання до наших громадян - чому ви не вивозите дітей за кордон? я вивезла свою внучку в німеччину, інша внучка в нідерландах.... я вважаю, що дітей зараз не має бути в Україні!!! по перше, так ми збережемо свій генофонд, а по друге, Європа буде швидше чесатися, якщо там будуть мільйони українських біженців!
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14.07.2022 14:40 Ответить
Деякі країни вже не надають допомогу біженцям. Також зняти житло там зараз дуже важко.
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14.07.2022 15:32 Ответить
Отже де саме ваші онуки мешкають, у притулку?
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14.07.2022 15:33 Ответить
в готелі, з триразовим харчуванням (нідерланди), і в приватному будинку з усіма зручностями (німеччина)
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14.07.2022 15:52 Ответить
То як це, в готелі 4 місяці, хто платить за готель, школа чи дитячий заклад? Кому належіть приватний будинок та скільки це коштує?
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14.07.2022 17:50 Ответить
за готель і харчування платить уряд нідерландів, а за будинок - німецька родина, яка прихистила моїх рідних, а їм компенсує уряд...
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14.07.2022 18:22 Ответить
в нідерландах дитину вже зарахували в школу, там дітки ходять туди з 4-х років... щоправда, важкувато без знання місцевої фризської мови, але нічого - внучка справиться...
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14.07.2022 18:24 Ответить
Подивимось, зважаючи на те що шкільна програма там зовсім інша, то тестування в Україні дитина може не скласти іспит.
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14.07.2022 19:44 Ответить
Поки не почнем вбивати усіх хто причетний до узкого міра,це буде продовжуватись,українцям потрібно стати нацією егоїстів,та не зважати взагалі ні на кого,зробив щось,сказав щось проти України,повинен здохнути.
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14.07.2022 14:40 Ответить
так, потрібно, щоб вони нас боялися... інакше, це ніколи не припиниться.... терор можна зупинити лише справедливою карою за нього... тільки страх зупинить москалів... чому досі жоден їх політик, причетний до війни, не вбитий? невже це так складно зробити? якщо не в росії, то за кордоном, їх потрібно прибирати.... і пофіг, що скаже світ.... так далі продовжуватися не може...
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14.07.2022 14:45 Ответить
Ага как Израиль .тем долее ,что и евреев в руководстве нашей страны не меньше чем там
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14.07.2022 14:47 Ответить
На жаль це не євреї,це більшовики,у яких із кацапами спільні цінності.
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14.07.2022 14:51 Ответить
Бабюля намалювалась. Цікаво звідки?
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14.07.2022 14:43 Ответить
Ага, давно не было слышно
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14.07.2022 14:43 Ответить
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14.07.2022 15:33 Ответить
И к чему этот высер?
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14.07.2022 15:39 Ответить
chekaemo na ivana sulimu))))
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14.07.2022 18:23 Ответить
Тільки вчора про неї думала,де це Юля.І на тобі,з'явилася.До чого б це?На дощ,чи на дострокові вибори,хоч це і не реально під час війни.
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14.07.2022 14:51 Ответить
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14.07.2022 15:12 Ответить
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14.07.2022 15:31 Ответить
ЄВРОПА МОВЧАЛА
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ

***
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала...
***
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...

22.08.1931г.
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14.07.2022 14:43 Ответить
Если бы в 2019 году переизбрали Пороха, у нас было бы чем ответить на эти зверства, не стоя с протянутой рукой перед Западом..
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14.07.2022 14:44 Ответить
Можливо фуйло б і засцяв відкрито нападати. А так - шашличник розвалив армію озброєння побудував гарні дороги для ординських танків.
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14.07.2022 14:54 Ответить
Михайло Дідух

1 ч ·

Терористи та вбивці.

Абсолютно всі хто роками, десятиліттями та століттями приводив до влади на росіі путіністів, сталіністів, лєніністів та всіх інших ліквідаторів живого на землі.

Всі вони винні. Всі вони мовчали, мовчать і будуть мовчати. А більшість з них радіє. Захлинається в радості до горя.

Вінниця, 14.07.2022.

Ще один злочин з тисяч інших злочинів проти України та всього людства.

Не розповідайте про «хороших», не розповідайте про «миритись», не говоріть про «дипломатичних шлях врегулювання». Бо без ліквідації такої терористичної недодержави як расія нічого не буде.

Вічна пам'ять всім хто сьогодні загинув…
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14.07.2022 14:45 Ответить
Світ буде продовжувати купувати газ у терористів. А незабаром і санкції почне знімати.
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14.07.2022 14:46 Ответить
Обстрілюють все окрім Банкової, Ради, Конча-Заспи... там багато свої по них РФ не валить...
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14.07.2022 14:46 Ответить
А шашличники - співучасники
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14.07.2022 14:49 Ответить
Яка ж вона країна-терорист коли ми ведимо з нею переговори, москалі так дякують за збереження їхньої репутації.
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14.07.2022 14:50 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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14.07.2022 14:52 Ответить
Жулька, а как же *ниодин украинский танк не должен покинуть военную базу....*?
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14.07.2022 14:53 Ответить
Интересно девки пляшут. Вы ж только вчера за одним столом сидели и ручкались с этими террористами в Стамбуле. Вы хоть своей головой думали что Рашка тем самым вас использует для своей легализации?
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14.07.2022 14:55 Ответить
Рашисти і далі продовжують свій ракетний терор цивільних об'єктів у великих містах України через своє воєнне безсилля. Їм вкрай потрібно почати переговори про зупинення вогню, щоби устаканитись на захопленій насьогодні території, накопичити і перегрупувати свої сили для подальшого наступу на Миколаїв-Одесу, Кривий Ріг-Запоріжя-Дніпро та Харків.
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14.07.2022 14:56 Ответить
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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14.07.2022 14:59 Ответить
Чим бомбити? Шашликами? «Літаки летять - будем всех бамбіть»
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14.07.2022 15:08 Ответить
напакувались розкраданням бюджету та міжнародних кредитів, на газових аферах з путіним, повтікали за кордон ще до війни і скулять там. Ідіть вслід за рускім корабльом !
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14.07.2022 14:59 Ответить
Світу узагалі пофіг на все це, багато хто навіть підтримує рашку
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14.07.2022 15:07 Ответить
Нанести удар по центру города в 400 км от зоны боевых действий, без угрозы с той стороны, просто по жилым кварталам - это уже не война даже, это массовое убийство
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14.07.2022 15:08 Ответить
население на расии - тоже террористы.
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14.07.2022 15:22 Ответить
********* сам просится на звание террориста, стреляя по мирным жителям или на территории Украины нет уже с начала войны военных объектов по которым фашисты могут стрелять? Цивилизованный Мир просто заради собственной безопасности должен ликвидировать кровавый роzzийский рейх.
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14.07.2022 15:52 Ответить
З путіним та кацапами давно все зрозуміло, з європою та штатами теж більше менше.
Але в будь-якому випадку давно вже, хоча б два місяці потрібно на такий терор відповідати - ударами по цивільних об'єктах Росії. Допоможе це це чи ні - але тільки так!! Якщо Зеля для цього слабенький - нехай забирає Єрмака і їде до батьків до Ізраїлю, йому тут не місце.
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14.07.2022 15:57 Ответить
Не хочется никого обижать, но Эти все заявления как минеральная вода ни пользы ни вреда, а судя по темпам поставок оружия и хваленного land lease, то это коллективному западу США вообще до лампочки.
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14.07.2022 16:07 Ответить
коллективному западу США вообще до лампочки.
Я вам скажу следующее.Западу не до лампочки.Запад вообще заинтересован,чтоб война в Украине продолжалась максимально дольше,чтоб устраивать энергетический кризис,который по цепочке тянет за собой повышение цен на продукты и т.д.
Заинтересованы,чтоб понижался уровень жизни,чтоб людям сложнее было выживать,чтоб уменьшить количество населения планеты.
У мировых элит,устраивающие нам войны,кризисы и пандемии,уже начало получаться уменьшить рождаемость. доклад ООН Население мира растет все медленнее
Если бы Запад хотел быстро прихлопнуть путина,они бы быстро ввели все необходимые санкции,чтоб россия не смогла бы себя обеспечивать материально,и за это время войны быстро бы накачали Украину оружием.Но они всё тянут под различными предлогами.
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14.07.2022 22:10 Ответить
Гройсман де цікаво?
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14.07.2022 16:34 Ответить
"Голова Київського безпекового форуму, експрем'єр Арсеній Яценюк" - це що таке? Звідки воно знову впало на нашу голову?!
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14.07.2022 23:00 Ответить
Для того щоб хтось визнав росію державою-террористом спочатку наша Верховна Рада мусить то зробити і закликати, то зробити увесь світ на рівні парламентів. Як процес почнеться тоді і Сенат то зробить, а після цього в росії буде жити ще гірше, бо весь світ буде порівнювати звичайного пересічного москаля з бійцем ІДІЛу...
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15.07.2022 00:17 Ответить
 
 