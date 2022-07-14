30% ракетных ударов в течение недели Россия наносила по объектам гражданской инфраструктуры Украины, – Генштаб ВСУ
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Около 30% ракетных ударов в течение недели Российская Федерация наносила по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За неделю мы отбили атаки врага: ни один метр украинской земли не потерян. Однако противник продолжает наносить ракетные удары по территории Украины… В течение недели почти 30% ракетных ударов противника были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры, что свидетельствует о целенаправленности действий российского политического и военного руководства по геноциду украинского народа", – сказал Громов на брифинге в четверг.
В то же время, по его словам, по сравнению с прошлой неделей враг почти в полтора раза увеличил количество авиационных ударов: с 70 до 118.
"На прошлой неделе противник ежедневно наносил от семи до 12 авиационных ударов, а только 8 и 9 июля его авиацией было нанесено 50 ударов. Позавчера, 12 июля - 30 ударов. Поражались в основном объекты в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях", - уточнил Громов.
Кроме того, представитель Генштаба отметил, что с начала вооруженной агрессии противник нанес 630 ударов крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр" по территории Украины.
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@zloy_odessit
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2 ч
В зоне поражения нашими ствольными и реактивными средствами на территории россии предостаточно военных объектов. Именно военных. Настолько предостаточно, что мы можем вдоль контролируемой части границы устроить зарево, которое будет видно из Кремля Хватит играть в толерантность
Так війна може тривати не скінчено довго, але достатньо, якщо буде зруйнована промислові об'єкти і інфраструктура життєзабезпечення населених пунктів , тоді безробітні і голодні громадяни зустрінуть холоди без електроенергії, води, тепла і газу. Без симетричної військової відповіді, хоча б по прикордонним територіям рашки, ми приречені повернутися по умовам життя на 100 років назад.