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Под Киев боевые действия резко не перенесут, главная опасность – ракетные удары, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужный,залужний

Вооруженные силы вытеснили вражеские войска из-под Киева и организовали надежную оборону столицы. Главную опасность сейчас представляют ракетные удары.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил во время встречи с послом США Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

"В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев - невозможен", - сказал он.

Залужный отметил, что главную опасность для украинцев сейчас представляют ракетные удары. При этом защитники Украины сбивают немало ракет противника.

Смотрите: Командир 24-й ОМБр имени короля Данила, Герой Украины Мамавко об обороне Попасной: "Ежедневные атаки. Непрерывно. Два с половиной месяца". ВIДЕО

"ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизить к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", - добавил Залужный.
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Топ комментарии
+24
То вони нас ракетами поступово і знищать. Треба наносити удари у відповідь. Саме по тому місцю звідки був запуск на нас. Бо інакше це ніколи не припиниться.
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14.07.2022 16:38
+16
вислюк с дерьмаком говорят - низзя. Обидятся хозяева.
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14.07.2022 16:40
+10
пока не начнём уничтожать их инфраструктуру,как то водоканалы,электроподстанции,производства...ничего не изменится.
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14.07.2022 16:43
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То хіба мало ракет??Всю країну руйнують..Навіщо їм наземна війна??
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14.07.2022 16:34 Ответить
То вони нас ракетами поступово і знищать. Треба наносити удари у відповідь. Саме по тому місцю звідки був запуск на нас. Бо інакше це ніколи не припиниться.
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14.07.2022 16:38 Ответить
вислюк с дерьмаком говорят - низзя. Обидятся хозяева.
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14.07.2022 16:40 Ответить
Это ты про зяму?
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14.07.2022 17:00 Ответить
А ПВО нащо тоді?
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14.07.2022 20:02 Ответить
Уже почти 3000 ракетных ударов нанесено, и знищить не получилось. Крылатыми ракетами уничтожить страну невозможно даже имея ресурсы США. А у РФ современных ракет не так много, а старые советские часто не долетают и часто сбиваются. К сожалению не всегда, поэтому нужно побольше нормального ПВО.
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14.07.2022 21:10 Ответить
Головний пріоритет для ЗСУ відродження безжально винищених Кучмою РВСП. 21 століття - сторічяя ракет та ЯЗ. 1Мт байдуже скільки техніки, солдат на 50 км2 хоч 1 хоть 100 тис. Сила іншого виміру - яка дозволяє меншим триматись проти більших. Ізраїлю в оточенні сотень мільйонів арабів, Пакистану проти півтора мільярда індусів.
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14.07.2022 16:39 Ответить
пока не начнём уничтожать их инфраструктуру,как то водоканалы,электроподстанции,производства...ничего не изменится.
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14.07.2022 16:43 Ответить
А чого Залужний про бєлорашку не згадує?
Із протикорабельними ракетами все зрозуміло.
А протибульбашні ракети ми будемо застосовувати, якщо з білорашки прилітає?
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14.07.2022 16:44 Ответить
а не різке перенесення типу можливе? уже продуманий відхідний маневр чи нах таке ліпити?
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14.07.2022 16:48 Ответить
звісно можливе, подивіться на схід
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14.07.2022 16:53 Ответить
я дивлюсь й хочу знати де наш мільйонний мобрезерв. Поки він схожий на міліард зе-дерев. Тому залужному б менше піздіти, а формувати нові бригади треба. Скільки ще маневрувати ***
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14.07.2022 16:58 Ответить
йди ***** зєлєбоб. Я питаю чому попасну й рубіжне рота бійців утримувала, а в цей час в тернополі окопи зе-армія рила??????????? якже ви ******* маневрувачі до києва. У нас одних ментів в два рази більше ніж армія вторгнення, а ми не можемо 2 тисячі луганонських мобіків з козачої лопані викурити звідки вони мільйонний кошмарять
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14.07.2022 17:19 Ответить
Найшли блд вояків,менти це найбільші сцикуни та зрадники,підготувати бійців не так просто,із ста мобілізованих до реальних бойових дій готові лише двоє,іншим потрібно витирати соплі та сраки обісрані після першого прильоту.
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14.07.2022 17:41 Ответить
проблема не в мобіках, проблема в артилерії, яка нищить наші позиції з теріторії кацапії. До мобіків ще треба підійти якось.
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14.07.2022 17:43 Ответить
Хлопців є вдосталь,але вони поки сидять без діла!
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14.07.2022 18:53 Ответить
Судячі по тому, як раша безкарно нищить ракетами Україну, у мене виникає питання, на чиєму боці Зе-верховно-командувач?
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14.07.2022 16:48 Ответить
ЗЕко-мандувач займається "зерновим перемир'ям" -- найсправедливіший хоче нагодувати дітей в Африці...
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14.07.2022 17:29 Ответить
На боці *****,це зрозуміло було ще з його "жартів",але багатьом подобалось,зараз мають наслідки своїх вподобань та вибору.
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14.07.2022 17:43 Ответить
Ракетний террор - це єдине що у каців залишилося із конвенціональної зброї. Коли ЗСУ будуть наближатися до Херсону, може статись так, що орки завдадуть масованого ракетного удару з усіх напрямків (100-150 ракет одночасно) наприклад по Київу, що буде дорівнювати за руйнівною силою тактичному ЯО..ПРО проти таких ударів безсилі, навіть **********..
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14.07.2022 16:53 Ответить
Шо, кацапе, лякати намагаєшся? Йди на *** зі своїми ракетами обдристаними!
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14.07.2022 17:55 Ответить
Валера , пока у Вас в Киеве сидит Ермак и Татаров возможно все Хотите выиграть эту войну , для начала избавьтесь от от агентов ФСБ в АП
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14.07.2022 16:56 Ответить
+100500!!!
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14.07.2022 17:26 Ответить
Друже,у зеленського псевдо Буратіно,завербований фсб ще у 2004році.
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14.07.2022 17:45 Ответить
Абсолютно правильно.Якщо главзебіл не розуміє вже прямих натяків,мабуть треба комусь йому допомогти.Бо так як зараз,вже суттєвого прогресу не буде...
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14.07.2022 20:04 Ответить
та **....ть нарешті по севастополю і їхнім кораблях. ну скільки ж можна уже....
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14.07.2022 16:59 Ответить
Це натяк, що область не захищена, чи українці тільки в києві?
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14.07.2022 18:55 Ответить
Залужний сказав, як в калюжу перднув! Київ це прифронтове місто, отже постійно буде тепер знаходитись в небезпеці, як Миколаїв, Запоріжжя або Харків
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14.07.2022 19:49 Ответить
Дальнісь залпового вогню Торнадо 120 км, став на кордоні Білорусі і накривай хоч Печерські пагорби
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14.07.2022 19:56 Ответить
Залужный, ты же вроде грамотный генерал, а такую фигню несёшь. То что ты сказал напоминает слова зельца сказанные в январе - «не нагнетайте». Помнишь? Что из этого получилось ты знаешь. На дежавю разве не похоже
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14.07.2022 20:35 Ответить
 
 