Под Киев боевые действия резко не перенесут, главная опасность – ракетные удары, - Залужный

Вооруженные силы вытеснили вражеские войска из-под Киева и организовали надежную оборону столицы. Главную опасность сейчас представляют ракетные удары.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил во время встречи с послом США Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

"В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев - невозможен", - сказал он.

Залужный отметил, что главную опасность для украинцев сейчас представляют ракетные удары. При этом защитники Украины сбивают немало ракет противника.

Смотрите: Командир 24-й ОМБр имени короля Данила, Герой Украины Мамавко об обороне Попасной: "Ежедневные атаки. Непрерывно. Два с половиной месяца". ВIДЕО

"ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизить к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", - добавил Залужный.