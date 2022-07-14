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В Винницкой области 15 июля объявлен днем траура по погибшим во время ударов РФ по областному центру
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
15 июля в Виннице и области объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Число жертв в результате удара составляет 20 человек, в том числе 3 ребенка.
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Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий14.07.2022 16:43 Ответить Мне нравится 2
Старі Корчаки
показать весь комментарий14.07.2022 16:59 Ответить Мне нравится 1
Диды Выпивали
показать весь комментарий14.07.2022 17:09 Ответить Мне нравится 2
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Luca Ima
показать весь комментарий14.07.2022 19:42 Ответить Мне нравится 0
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