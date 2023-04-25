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Жена рассказывает оккупанту об убитом офицерами русском солдате: "Пид#расы #баные думают война нах#й все спишет", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В перехвате ГУР жена оккупанта рассказывает, как в Бурятию привезли убитого российскими офицерами солдата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Жена русского оккупанта простит найти любые возможности, чтобы вернуться с войны домой. Советует обратиться к матери, у которой связки в больницах, с целью получить справку о непригодности к службе.

Потом рассказывает историю о своей знакомой, у которой сына убили в Украине:

"Его привезли. Она хотела его помыть, в другой гроб переложить. А он был весь забинтованный… Прошел месяц и пришел его друг из армии, у него контракт закончился. Он тоже "там" был. Пришел к матери и сказал, что его убили два офицера. И что он был весь избит. Говорит, у меня контракт истек, я пойду главным свидетелем. Они сейчас эксгумацию хотят делать независимую экспертизу. Они его избивали и потом убили, застрелили. Я говорю, пи… его… (нехорошие люди). Думают, что война все спишет".

Также читайте: В драмтеатре Херсона оккупанты устроили склад боеприпасов, – ГУР
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Топ комментарии
+23
Не убили а денацифицировали.
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14.07.2022 16:32
+8
весь выдуманный мир великой культурной роzzиюшки: балет, пушкин-достоевский, художники-музыканты... (часто вообще неузкие, а оккупированные) хйло и его тупорылое население спустили в унитаз привселюдно..
кацапы - синтетический народец, и уж точно ошибка природы.. черновик Творца..
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14.07.2022 16:49
+7
тупа якась бурятская самка....вона НЕ розуміє,

що руZZкі офіцери-вбивці забезпечили їй безбідне проживання в своєму кішлаку...
так років на 2-3...
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14.07.2022 16:47
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Не убили а денацифицировали.
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14.07.2022 16:32 Ответить
О новые записи привалили от Юры Великого и той страшной бабы с 95 кварталу
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14.07.2022 16:37 Ответить
Вот эти ребята. На марафоне их показывают в рыгаловке у кошевого и пикалова.
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14.07.2022 16:39 Ответить
тупа якась бурятская самка....вона НЕ розуміє,

що руZZкі офіцери-вбивці забезпечили їй безбідне проживання в своєму кішлаку...
так років на 2-3...
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14.07.2022 16:47 Ответить
.... но это как бухать, а то и на год не хватит.
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15.07.2022 12:32 Ответить
весь выдуманный мир великой культурной роzzиюшки: балет, пушкин-достоевский, художники-музыканты... (часто вообще неузкие, а оккупированные) хйло и его тупорылое население спустили в унитаз привселюдно..
кацапы - синтетический народец, и уж точно ошибка природы.. черновик Творца..
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14.07.2022 16:49 Ответить
Слава богу, rusische schweine начали пожирать друг друга.
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14.07.2022 17:47 Ответить
Тупі рабокацапи досі вірять що у їх є Суд..... на пляшку фсб посадять пряму у залі суду а суддя на камеру зніматиме щоб потім нелюду ***** відео показати, ***** таке любить.
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14.07.2022 17:57 Ответить
Глаза надо было усохшему йодом закапать.
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14.07.2022 18:16 Ответить
прикольные у них обычаи, родственники покойника моют.
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14.07.2022 18:56 Ответить
Х✌ярте своїх щоб наші боялись
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14.07.2022 19:22 Ответить
Теперь солдаты будут офицеров тихую ху ййарить без свидетелей.
Какие проблемы ?
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14.07.2022 21:31 Ответить
Втихую. А спросят - хороший был офицер. Не тяжёлый. Не брыкался.
В карманах полно денег. Не хотел контракт солдатам разрывать - ну, это дело поправимое.
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14.07.2022 21:34 Ответить
Вот придет к этой свиноматке фсбешник и скажет, что "так надо было" и что "дядя Вова в курсе", и эта свиноматка всхрюкнет на последок и подтвердит своим подружкам - "погиб за родину, как и требовалось"
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14.07.2022 22:32 Ответить
После этого бинтовать не будут - будут эпоксидкой заливать.
Поменяют style "мумия" на "муха в янтаре".
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15.07.2022 12:35 Ответить
 
 