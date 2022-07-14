Число жертв обстрела Винницы российскими оккупантами возросло до 21, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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В результате ракетного удара войск РФ по Виннице погиб 21 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 16:35:
- погибших 21 (из них 3 ребенка),
- за медицинской помощью обратился 91 человек,
- 52 человека госпитализированы (из них 4 ребенка),
- в тяжелом состоянии находятся 34 человека.
Продолжаются поиски 42 человек, с которыми отсутствует связь", - говорится в сообщении.
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+11 Валерий Викторович 053e9aad
показать весь комментарий14.07.2022 17:05
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Ось так звичайні росіяни «не підтримують» путіна і криваву війну проти українців
https://www.youtube.com/watch?v=bRRUXIqCd7w
Щоб цих тварюк знищить. на нашій землі
Одужання пораненим.