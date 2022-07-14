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Винница (701) война (47275) обстрел (20434) жертвы (1564) ГСЧС (4490)

Число жертв обстрела Винницы российскими оккупантами возросло до 21, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате ракетного удара войск РФ по Виннице погиб 21 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16:35:

- погибших 21 (из них 3 ребенка),
- за медицинской помощью обратился 91 человек,
- 52 человека госпитализированы (из них 4 ребенка),
- в тяжелом состоянии находятся 34 человека.

Продолжаются поиски 42 человек, с которыми отсутствует связь", - говорится в сообщении.

Также читайте: ЕС поможет с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице, - Маасикас

Число жертв обстрела Винницы российскими оккупантами возросло до 21, - ГСЧС 01
Число жертв обстрела Винницы российскими оккупантами возросло до 21, - ГСЧС 02
Число жертв обстрела Винницы российскими оккупантами возросло до 21, - ГСЧС 03
Число жертв обстрела Винницы российскими оккупантами возросло до 21, - ГСЧС 04
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Топ комментарии
+22
Щоб ви здохли всі свинособаки москальські!!!
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14.07.2022 16:53
+18
Кацапня повина зникнути з лиця землi. Ця гнила наволочь повина бути випалена до останього.
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14.07.2022 16:58
+11
вот так они радуются нашим смертям, их резать нужно на куски, по всему миру , в европе, штатах, африке, эмиратах, китае, они должны сдохнуть все !!!!!!
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14.07.2022 17:05
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https://twitter.com/i/status/1547571381302202371
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14.07.2022 16:53 Ответить
Щоб ви здохли всі свинособаки москальські!!!
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14.07.2022 16:53 Ответить
Кацапня повина зникнути з лиця землi. Ця гнила наволочь повина бути випалена до останього.
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14.07.2022 16:58 Ответить
🤬Коментарі у одному із рашистський пабліків після ракетного удару по Вінниці
Ось так звичайні росіяни «не підтримують» путіна і криваву війну проти українців
https://www.youtube.com/watch?v=bRRUXIqCd7w
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14.07.2022 17:01 Ответить
Хто б сумнівався,,,
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14.07.2022 17:05 Ответить
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14.07.2022 17:03 Ответить
вот так они радуются нашим смертям, их резать нужно на куски, по всему миру , в европе, штатах, африке, эмиратах, китае, они должны сдохнуть все !!!!!!
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14.07.2022 17:05 Ответить
Як можно було так зазомбуватт народ
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14.07.2022 17:08 Ответить
Та ніхто їх не зомбував... кацапи по ДНК нелюди.
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14.07.2022 17:14 Ответить
25 кадр..може якісь ще технології..свекруха росіянка...була завжди жінкою при здоровому глузді..плювалась на те, що в них твориться..хвилювалась за нас..а доби 2 назад чоловік зі своєю мамою у гівно розісрався - вона йому таке несла про біндірівців і про те, що ми самі себе обстрілюємо..
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14.07.2022 17:16 Ответить
І що демократичний світ!? ООН, ОБСЄ і ,може хоть швидше зброю давать будуть,
Щоб цих тварюк знищить. на нашій землі
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14.07.2022 17:04 Ответить
это ж не негров убивают! вот тогда бы... ого-го! а так - какие-то украинцы....
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14.07.2022 17:20 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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14.07.2022 17:07 Ответить
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15.07.2022 01:25 Ответить
 
 