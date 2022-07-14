Число жертв обстрела Винницы российскими оккупантами возросло до 21, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара войск РФ по Виннице погиб 21 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16:35:

- погибших 21 (из них 3 ребенка),

- за медицинской помощью обратился 91 человек,

- 52 человека госпитализированы (из них 4 ребенка),

- в тяжелом состоянии находятся 34 человека.

Продолжаются поиски 42 человек, с которыми отсутствует связь", - говорится в сообщении.

Также читайте: ЕС поможет с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице, - Маасикас







