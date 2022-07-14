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Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска сегодня нанесли авиационные удары по острову Змеиный.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов... мне доложили, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный... Они борются с остатками своей техники", – рассказал он.
По словам Громова, украинские войска контролируют территорию острова Змеиный, а впоследствии будут контролировать и всю акваторию Черного моря.
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Я тут почитываю на досуге некоторые рашистские паблики - один умеренный, пару слегка пессимистичных, и один совершенно оторванный от реальности, где раша всех побеждает, "евроамериканское оружие говно по сравнению с российским" и т.п... Очень занятно исследовать аборигенов в их естественной среде обитания
Дай Боже !
я не проти, якщо і вимпелом опускатимуть той прапор), щоб ніхто не ризикував.
або навіть просто фотку хай розміщують в інтернеті. свинособаки павлова все одно поведуться)
Одни говорят, что не было нашего десанта, т.к. нет вообще никакого смысла тогда его посылать. Я тоже согласен, что сбили тогда рашисткий вертолет. Посылать тогда вертолет - это верна смерть. Тем более, что мы могли доставать артой и байрактарами.
Другие говорят, что был наш десант и все погибли. Хотелось бы знать правду.
я зате прочитала, що не всіх захисників Зміїного обміняли і ще 70 наших буцімто в полоні(