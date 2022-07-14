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Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Российские войска сегодня нанесли авиационные удары по острову Змеиный.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов... мне доложили, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный... Они борются с остатками своей техники", – рассказал он.

По словам Громова, украинские войска контролируют территорию острова Змеиный, а впоследствии будут контролировать и всю акваторию Черного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+21
Они думали что тупые укры высадились на остров, и теперь все будет наоборот. Кацапы на самолётах, а укры под огнем. Мы воюем с долб******.
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14.07.2022 17:07
+10
Дебіли бл*дь! Вони, мабуть, думають, що наші там залишили таємно гарнізон і той тихцем займається вивченням їхніх "нанотехнологій" Але нормальна інженерна розвідка знімає ті вцілілі вузли та агрегати які її цікавлять і вивозить на свою територію - в лабораторних умовах вивчать зручніше Що наші й зробили А залізяччя хай кришать - дрібно порване легше буде в море скидать і топить
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14.07.2022 17:10
+5
САУ "Богдана и HIMARS-ы.. этого вполне достаточно
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14.07.2022 17:37
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Они думали что тупые укры высадились на остров, и теперь все будет наоборот. Кацапы на самолётах, а укры под огнем. Мы воюем с долб******.
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14.07.2022 17:07 Ответить
Там про зерно вчора було,добра воля орків закінчилась так і не почавши.
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14.07.2022 17:14 Ответить
Ничего там доброго нет, для этого надо разминировать порты, а крымский перешеек мы ужеразминировали результат известен, опять на теже грабли наступаем.
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14.07.2022 17:56 Ответить
Так они именно это и пишут у себя - как они уничтожили 100500 украинских десантников и туеву хучу украинской техники, высадившихся на Змеином. Причем на полном серьёзе.

Я тут почитываю на досуге некоторые рашистские паблики - один умеренный, пару слегка пессимистичных, и один совершенно оторванный от реальности, где раша всех побеждает, "евроамериканское оружие говно по сравнению с российским" и т.п... Очень занятно исследовать аборигенов в их естественной среде обитания
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14.07.2022 17:36 Ответить
А кто вам сказал что наши не высадились? Высадились и вполне вероятно точку наблюдения там держат с РЭС. Надеюсь удары русни нашему личному составу потерь не нанесли.
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14.07.2022 18:04 Ответить
Ну только если точка наблюдения под водой. Потому что пьяный орк-рукожоп опять попал в море.
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14.07.2022 18:38 Ответить
Мы можем делать только предположения. Не надо считать всю русню глупой. Недооценка противника сами понимаете к чему приводит...
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14.07.2022 18:53 Ответить
ZOMBIE
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14.07.2022 17:07 Ответить
українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом будуть контролювати і всю акваторію Чорного моря. Джерело: https://censor.net/ua/n3354143

Дай Боже !
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14.07.2022 17:08 Ответить
интересно чем ?
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14.07.2022 17:20 Ответить
САУ "Богдана и HIMARS-ы.. этого вполне достаточно
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14.07.2022 17:37 Ответить
Дебіли бл*дь! Вони, мабуть, думають, що наші там залишили таємно гарнізон і той тихцем займається вивченням їхніх "нанотехнологій" Але нормальна інженерна розвідка знімає ті вцілілі вузли та агрегати які її цікавлять і вивозить на свою територію - в лабораторних умовах вивчать зручніше Що наші й зробили А залізяччя хай кришать - дрібно порване легше буде в море скидать і топить
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14.07.2022 17:10 Ответить
Якщо воно так, то треба не волати про це на кожному перехресті, а навпаки, пошепки передавати через ОБК чутки про втрати, які "нужно срочно тайно пополніть", влаштовувати показові "таємні" екзекуції особам, які "атвєцтвєниє за Змєінний"...
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14.07.2022 17:25 Ответить
то вони осману нагадують про себе ! Ми ще ого го, только начинаем.
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14.07.2022 17:18 Ответить
А хто там пропонував розмістити щось на Зміїному? Хто там такий стратєг військовий, ану нагадайте?
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14.07.2022 17:21 Ответить
я! я пропоную там кожен раз розміщувати український прапор. і хай витрачають на нього всі свої дорогущі ракети). і портрет ху*ла іще можна)

я не проти, якщо і вимпелом опускатимуть той прапор), щоб ніхто не ризикував.
або навіть просто фотку хай розміщують в інтернеті. свинособаки павлова все одно поведуться)
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14.07.2022 20:26 Ответить
Было понятно, что кацапы будут использовать подход "Так не достанься ты никому", для них это типично.
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14.07.2022 17:30 Ответить
Меня интересует операция под 9 мая. Чей все таки вертолет был сбит тогда.
Одни говорят, что не было нашего десанта, т.к. нет вообще никакого смысла тогда его посылать. Я тоже согласен, что сбили тогда рашисткий вертолет. Посылать тогда вертолет - это верна смерть. Тем более, что мы могли доставать артой и байрактарами.
Другие говорят, что был наш десант и все погибли. Хотелось бы знать правду.
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14.07.2022 17:53 Ответить
Сергій Кривонос підтвердив штурм Зміїного https://youtu.be/xCBWLGBdKis?t=1226
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14.07.2022 18:52 Ответить
Наш был десант. Операция Буданова.
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14.07.2022 18:53 Ответить
я взагалі нічого про це не знаю. а що там було? подивлюсь відео.

я зате прочитала, що не всіх захисників Зміїного обміняли і ще 70 наших буцімто в полоні(
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14.07.2022 20:28 Ответить
 
 