США вместе с Украиной, пока Украина не победит, - госпожа посол Бринк в ответ на удар РФ по Виннице
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар России по Виннице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом госпожа посол написала в твиттере.
"В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на Конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, Россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице. США вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России" – написала Бринк.
As international experts meet at the Ukraine Accountability Conference today in the Hague, Russia commits another horrific attack claiming lives of innocent civilians in Vinnytsia. The United States stands with Ukraine until Ukraine prevails against Russia’s brutal aggression.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 14, 2022
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас после ракетного удара России по Виннице заявил, что преступления россиян будут расследованы, а виновные – привлечены к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
По-перше, йде третя світова війна, в якій кинуто виклик західній цивілізації добра і світла. А вона, ця цивілізація, веде себе як цивілізація лайна і бариганів, нажаль. Уявіть себе, що було б, якби США не вписалися у другу світову війну. Хтозна чи повалили би гітлера союзники без США. І справа не в зброї, вірніше не тільки в зброї. Є така штука як моральний стан. Якщо люди бачать, що зо дня на день руйнуються міста і села, палиться врожай, а західна цивілізація лицемірно шукає (і знаходить!) способи обійти санкції - це дуже сильно б'є по моралі.
Ну і по-друге, таки прошу не забувати про будапештський меморандум, да? Той факт що кравчук нікчемне тупе дніще, знову ж таки, нічого не міняє. Західна цивілізація обіцяла захищати Україну? Обіцяла. Отримала в обмін на це наше ЯЗ? Нажаль, отримала. Ото і все, що важливо, все інше - це просто некрасива поведінка і спроби відмазаться від даного слова.
Тобто, говорячи коротше, справа не в зебілах і не в шибному виборі зомбованих кварталом "малоросів" (не можу цих істот назвать ан людьми, ані українцями, вибачте). Справа в одвічному протистоянні світла і темряви. В якому на шляху темряви, на свою голову, стала Україна. А світло в цей час з усіх сил намагається і рибку з'їсти, і на путінському *** посидіти.
Месть будет очень жестокой, но все равно не такой, какую они заслуживают 😡
Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования."
Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись ?
1 ч ·
Проблема, когда твой враг - террорист: ты не можешь ответить террористическим актом на террористический акт. Иначе ты тоже превращается в террориста. Да, иногда в порыве ярости хочется, чтобы ВСУ зеркально ударили тоже по супермаркетам на россии, но нельзя и это недопустимо, это исключено. Украина точно не будет это делать.
Россия - классическая террористическая организация. К ней относятся не только те, кто в Кремле, кстати, но и все, кто поддерживает то, что называется «спецоперацией». Её отличие от других подобных организаций - она огромная, у неё есть ядерное оружие. Всё, что мы можем сделать, - продолжать бить по военным объектам. И мы будем уничтожать военную инфраструктуру и живую силу террористов. Планомерно и жестоко! Самое интересное начнётся в августе!
Росія - терористична організація! Світ мусить це визнати!
Удар по центру города в Виннице был нанесён осознанно и преднамеренно высокоточными ракетами во время конференции в Гааге, посвящённой военным преступлениям российских оккупантов в Украине.
Оцените этот «плевок» в лицо цивилизации, эту зловещую не прикрытую кровавую игру маньяка! Зло просто смеётся во весь оскал своей пасти..
По суті вони перетворились в Хамас з балістичними ракетами. Встали з колін, перетворившись у засніжений Сектор Газа. Один великий клоповник з терористами.
З такою терористичною ордою не може впоратись одна країна. Весь світ повинен в решті решт піднятись.
Чого це раптом ми не можемо взять і ******* по растову чи бєлгороду? путєн нападе?
якийсь дивний переклад
амбасадорка, мабуть, мала на увазі "до перемоги"
а місцевий перекладач чомусь поділив підтримку на "до" - та "після"
цікава служба
для цього (щоб їх притлумити) могли б використовувати хаймарси, якби їх було не кілька штук, а бодай кількадесят
і хто Вам казав про швидку перемогу? -- швидкою буває переважно Настя
(американські урядовці щось про себе самих знають, про що сказати вголос було б не цілком пристойно)
амбасадорка ж озвучує виключно урядову позицію: крок уліво - крок управо вважається несанкціонованим ексцесом, а вона ж зовсім недавно наважилася взагалі приїхати до Києва й було б якось неправильно повертатися додому раптом
А могло бы быть послыня, послесса, посолка. Но как-то исторически не сложилось...
Где признание кацапов страной террористом??!
А хитрые любители откатов идут лесом - по курсу крейсера "Москва".