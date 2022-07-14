РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16936 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 129 14
война (47275) Луганщина (6251) Северодонецк (599) техногенная катастрофа (32) Гайдай_ЛОГА (714)

Рашисты планируют запустить северодонецкий "Азот", что может привести к техногенной катастрофе, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азот,гайдай,сєверодонецьк

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области рашисты хотят снова запустить химическое предприятие "Азот", что может привести к техногенной катастрофе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск "Азота" может привести к техногенной катастрофе. Оккупанты осознанно подвергают опасности северодончан, заставляя их выходить работать на завод", - отметил он.

По словам Гайдая, на днях рашисты в своих пропагандистских СМИ заявили о своих планах возобновить деятельность северодонецкого "Азота".

"В свою очередь Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и невозможно без соответствующих специалистов.

В результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты. Пострадала практически вся инфраструктура предприятия - системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС", - пояснил глава ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
В Мариуполе горит завод "Сателлит"



Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет ... На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще
показать весь комментарий
14.07.2022 18:29
+3
Взоровать его на хер, этот Азот!! И так пол-Украины отдали врагу, почти 5 областей! Сколько можно побеждая -отступать и на блюдечке всё оставлять окупантам и зерно и заводы и фабрики и транспорт и людей!! А за сдачу Херсонской и Запорожкой областей кто-нибудь ответит??..Уже пять месяцев прошло со времени предательства нашего высшего эшалона власти! Никак не выродят предателей!!Наверное слишком высокая шишка?? Если не первое лицо???
показать весь комментарий
14.07.2022 18:57
+2
Якщо кому цікаво що таке ІПСО то оцей вкид якраз ним і є. Загорнуте в словоблуддя про "можливу катастрофу", повідомлення про запуск заводу. Цей придурок вже не вперше розповсюджує подібне, свідомо чи ні - х/з...
показать весь комментарий
14.07.2022 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А рашистам что с того? Чем нам хуже, тем им лучше.
показать весь комментарий
14.07.2022 18:14 Ответить
якщо все так пошкоджене - чого перейматись? ці орки просто на металобрухт розберуть все..кабеліі, мабудь, вже давно позрізали, повикопували і поштою роїсі додому відправили
показать весь комментарий
14.07.2022 18:15 Ответить
Якщо кому цікаво що таке ІПСО то оцей вкид якраз ним і є. Загорнуте в словоблуддя про "можливу катастрофу", повідомлення про запуск заводу. Цей придурок вже не вперше розповсюджує подібне, свідомо чи ні - х/з...
показать весь комментарий
14.07.2022 18:15 Ответить
Было надо скрывать, что рашисты запускают завод?
показать весь комментарий
15.07.2022 11:55 Ответить
Если собираются запускать, значит, не так там всё плохо. Передали обезьянам завод? Передали...
показать весь комментарий
14.07.2022 18:17 Ответить
триндіти не мішки вантажити...те підприємство аби як з пня не запустити..а воно роздовбане і розобране вхлам
показать весь комментарий
14.07.2022 18:26 Ответить
Дочекались хімічної бімби.
показать весь комментарий
14.07.2022 18:18 Ответить
В Мариуполе горит завод "Сателлит"



Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет ... На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще
показать весь комментарий
14.07.2022 18:29 Ответить
чому раніше його не підірвали??
Чому відходячи порт не падірван??
показать весь комментарий
14.07.2022 22:27 Ответить
Взоровать его на хер, этот Азот!! И так пол-Украины отдали врагу, почти 5 областей! Сколько можно побеждая -отступать и на блюдечке всё оставлять окупантам и зерно и заводы и фабрики и транспорт и людей!! А за сдачу Херсонской и Запорожкой областей кто-нибудь ответит??..Уже пять месяцев прошло со времени предательства нашего высшего эшалона власти! Никак не выродят предателей!!Наверное слишком высокая шишка?? Если не первое лицо???
показать весь комментарий
14.07.2022 18:57 Ответить
Якщо би усі коментатори цензора пішли у ЗСУ то ми вже давно перемогли. Дивуюсь у нас стільки наполеонов и гай юлій цезарів з дивана.
показать весь комментарий
14.07.2022 19:03 Ответить
Судячи великий процент сепаратистів осталося..
показать весь комментарий
14.07.2022 19:14 Ответить
Далбасс техногенная катастрофа с 1918 года

.когда краснопузые бараны вошли в Юзовку...
показать весь комментарий
14.07.2022 19:22 Ответить
 
 