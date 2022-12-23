В ответ на обращение Федерации тяжелой атлетики Украины Международная IWF и Европейская EWF применили санкции против России и Беларуси за войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Отмечается, что спортсмены, тренеры и судьи из России и Беларуси отстранены от всех соревнований под эгидой IWF и EWF. Также без представителей стран-агрессоров пройдут чемпионат мира среди юниоров, чемпионат Европы, чемпионат мира среди юношей и девушек до 17 лет, чемпионат Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Спортсменам этих стран запрещено тягаться под нейтральным флагом.

У России также забрали право проводить ЧЕ среди юношей и девушек, который должен был состояться в 2022 году.

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"Официальные лица из РФ и РБ отстранены от спортивных организаций, за исключением первого вице-президента EWF из России. Над этим мы продолжаем работать", - говорится в сообщении Гутцайта.

Министр молодежи и спорта поблагодарил Федерацию тяжелой атлетики Украины и международных партнеров за поддержку.

"Продолжаем давить до полной изоляции россиян и белорусов от спорта высших достижений", – подчеркнул Гутцайт.