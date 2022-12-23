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Спортсмены, тренеры и судьи из России и Беларуси отстранены от всех соревнований под эгидой IWF и EWF

Новости Цензор.НЕТ Спорт

спорт,атлетика,важка

В ответ на обращение Федерации тяжелой атлетики Украины Международная IWF и Европейская EWF применили санкции против России и Беларуси за войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Отмечается, что спортсмены, тренеры и судьи из России и Беларуси отстранены от всех соревнований под эгидой IWF и EWF. Также без представителей стран-агрессоров пройдут чемпионат мира среди юниоров, чемпионат Европы, чемпионат мира среди юношей и девушек до 17 лет, чемпионат Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Спортсменам этих стран запрещено тягаться под нейтральным флагом.

У России также забрали право проводить ЧЕ среди юношей и девушек, который должен был состояться в 2022 году.

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"Официальные лица из РФ и РБ отстранены от спортивных организаций, за исключением первого вице-президента EWF из России. Над этим мы продолжаем работать", - говорится в сообщении Гутцайта.

Министр молодежи и спорта поблагодарил Федерацию тяжелой атлетики Украины и международных партнеров за поддержку.

"Продолжаем давить до полной изоляции россиян и белорусов от спорта высших достижений", – подчеркнул Гутцайт.
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Топ комментарии
+6
САме прекрасне в цій новині трішки інше - Росію і Білорусь поставили на одну полицю Тобто визнали абсолютно "рівними" в розпалюванні війни Ні ООН ні інші міжнародні інституції на це ніяк не наважаться!
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14.07.2022 19:25
+3
Лапатнікі-мєтайтє каравяк-ета ісконна ваше...
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14.07.2022 18:58
+3
Б'ють цих істот (не плутати з тваринами) скрізь. Так тримати!
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14.07.2022 19:11
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Лапатнікі-мєтайтє каравяк-ета ісконна ваше...
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14.07.2022 18:58 Ответить
Б'ють цих істот (не плутати з тваринами) скрізь. Так тримати!
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14.07.2022 19:11 Ответить
Футбол хокей легкая атлетика и любые другие спорт-coревнования для рабZeи закрыты...
Пургаметы путлера проведут чемпионат мира по футболу...сборная Мавзолея .сборная Южной Осетии и Дамбасса...
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14.07.2022 19:18 Ответить
дзюдо и теннис вроде еще у них остались.. что ITF и IJF ждут....
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14.07.2022 19:24 Ответить
САме прекрасне в цій новині трішки інше - Росію і Білорусь поставили на одну полицю Тобто визнали абсолютно "рівними" в розпалюванні війни Ні ООН ні інші міжнародні інституції на це ніяк не наважаться!
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14.07.2022 19:25 Ответить
нехай створюють ********* із ордло
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14.07.2022 19:42 Ответить
доможіться виключення з МОК і з ФІФА!
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14.07.2022 19:59 Ответить
А москсвини запитали " Нас за що?!!"
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15.07.2022 00:47 Ответить
А треба не відсторонювати, а фільтрувати - публічно заява від них що партія єдина росія це терористична організація, що лідери росії терористи, і що вс рф терористичне утворення. Не дають такої заяви - страта як пособників терористичної держави.
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15.07.2022 03:21 Ответить
 
 