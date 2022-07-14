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Подразделения разведки НГУ совместно с артиллеристами уничтожили две российские "Ноны" на Харьковщине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На этой неделе украинские военные уничтожили две российские САУ "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения в фейсбуке МВД Украины, об этом заявил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий.
"Совместно с 40-й отдельной артиллерийской бригадой имени Великого князя Витовта провели успешные действия и уничтожили обнаруженные системы, а также разбили склад артиллерийских боеприпасов", - сказал он.
По данным Главного управления НГУ, только за прошедшую неделю подразделения воздушной разведки НГУ обнаружили 404 цели противника.
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показать весь комментарий14.07.2022 19:10 Ответить Мне нравится 6
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