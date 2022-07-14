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Воин ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кротенко

Бывший сотрудник Министерства молодежи и спорта, а ныне военнослужащий ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения, где он проходит службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.

"Для эффективного и ответственного выполнения своих обязанностей и служебных задач мне и моему подразделению нужен новый хороший квадрокоптер. В идеале "Мавик 3". Предыдущий, приобретенный раньше, целый и невредимый, но по определенным техническим причинам использовать его сейчас не безопасно и не желательно. Поэтому покупаем новый. Цена вопроса 80-85 тыс. грн.

Я хотел бы приобрести его за свой счет, но армейская зарплата задерживается, а гражданской после законодательных нововведений, похоже, я больше не увижу. Поэтому мне очень стыдно, но я снова должен обращаться к вам за помощью. От себя сразу забрасываю на счет первые 25 тыс. грн. Это все, что у меня сейчас есть. Осталось собрать еще 60. Буду признателен за любую поддержку", - написал Кротенко.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк:

5168 7520 0381 5464

Кротенко Илья Геннадиевич

IBAN: UA743052990262086400934571884

Моно:

4441114429809906

PayPal: [email protected]

Воин ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения 01
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Топ комментарии
+28
+
І це на фоні
Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда
Джерело: https://biz.censor.net/n3353896

Це якийсь зЕздець.
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14.07.2022 19:25
+14
А тим часом суд списує 4,2 млрд. грн. (143 млн. дол.) боргу БаблоМойського

із Боневтіком ми не переможемо!

Україні потрібен Порох у порохівницях, а не ваЗЕлін у сідницях ! 👿
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14.07.2022 19:27
+12
Так а "армія дронів" де? Що за... твою маму - куди не поткнись, одне наїбалово, одна показуха, одні рейтинги. І комісії, комісії...
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14.07.2022 19:18
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14.07.2022 19:17 Ответить
Так а "армія дронів" де? Що за... твою маму - куди не поткнись, одне наїбалово, одна показуха, одні рейтинги. І комісії, комісії...
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14.07.2022 19:18 Ответить
квадракоптери - розхідний матеріал
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14.07.2022 19:25 Ответить
Ну, гроші теж расходний матеріал, і ще швидше розходяться, ніж квадрики.
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14.07.2022 19:32 Ответить
угу..особливо з держбюджету..розпустити раду - зарплатні депутатів не на один вистачить..все одно у нас рада нічого не вирішує..
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14.07.2022 19:40 Ответить
Розпустити все!
І Боневтіка також розпустити!
Залишити одного дьЄрмака.
Він всьо порєшає і зі всіма домовиться....
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14.07.2022 20:02 Ответить
🤷‍♂️ Якийсь дурдом даже таку фігню як прості квадракоптнри які росхідний матеріал треба десь куплять, і в 50 % случаїв через перекупів🤦

Притому що це не ударний безпілотник а фігня наполовину з Алі єкспрес.
Ніяк не можна такого наладить випуск в Україні ну ніяк , як пригнать 10 000 машин то можна а квадракоптер та ну .
АН літак змогли зробить а квадракоптри ні, 🤣
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14.07.2022 20:24 Ответить
+
І це на фоні
Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда
Джерело: https://biz.censor.net/n3353896

Це якийсь зЕздець.
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14.07.2022 19:25 Ответить
зате роботи немає, а за комуналку колектори вже душу виймають...а тут борги списують перед держбанком...звіздець просто..
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14.07.2022 19:43 Ответить
Не дам більше жодної копійки,поки не плюнете у харю земавпі!
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14.07.2022 19:25 Ответить
Ти так далеко, що недоплюнеш? Але відкрию секрет - йому хоч в очі сци
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14.07.2022 19:28 Ответить
Я про тих,кого він нагороджує,хоч один нехай плюне в це рило ******!
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14.07.2022 19:32 Ответить
Нагороду не дадуть. Або відберуть. Нє, не варіант...
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14.07.2022 19:34 Ответить
На це ворог і розраховує .
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14.07.2022 19:49 Ответить
А вам звідки відомо,на що москаль розраховує?думаю розрахунок у ворога був на вибір Буратіно мудрим народом,розрахунок виправдав себе,але із воїнами прорахувалися.
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14.07.2022 19:57 Ответить
Боець не може плюнути, Він дуже зайнятий на передовій.Так що підніми дупу ,сходи на Банкову і плюнь сам. А потім-перерахуй кошти тому,хтотвоюдупу захищає.
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14.07.2022 20:52 Ответить
Я свою дупу сам захищаю,***** іди бидло.
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14.07.2022 21:40 Ответить
Каломойському на*рать: "Жертвуют только слабые".
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14.07.2022 19:25 Ответить
60 тис це небагато. давайте всі хоча б по 250 грн скинемося і готово.
можна й більше, звичайно))
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14.07.2022 19:26 Ответить
"любити" Україну -це так "патріотично" з вашого боку .... особливо з теплого чану в "Осло" ...
"Да і шо це дасть ? " - Ніт і вам нічого не дасть ...
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14.07.2022 20:34 Ответить
А тим часом суд списує 4,2 млрд. грн. (143 млн. дол.) боргу БаблоМойського

із Боневтіком ми не переможемо!

Україні потрібен Порох у порохівницях, а не ваЗЕлін у сідницях ! 👿
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14.07.2022 19:27 Ответить
Та шо ви до того каломойші причепились? Ну, немає у нього таких деньог, він же не олігарх, шо тут нєпанятного
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14.07.2022 19:30 Ответить
300+
Такі самі,потім нам...
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14.07.2022 19:31 Ответить
Тут вже крім Бєні неолігархів назбиралося хоч греблю гати...Може їх потрусити?
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14.07.2022 19:33 Ответить
А тобі їх молюська дозволить трусити? Ти обережніше з правосуддям, воно у нас у-у-у...
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14.07.2022 19:36 Ответить
+.
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14.07.2022 19:34 Ответить
Тут один с иронией говорил что о ракете влетевшей в Николаеве в СОВКОВУЮ гостиницу. Так обратитесь к нему, он богатый
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14.07.2022 19:38 Ответить
+
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14.07.2022 20:00 Ответить
+ Хай Бог Вам допомагає !
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14.07.2022 20:14 Ответить
+
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14.07.2022 20:19 Ответить
Через день разные страны перечисляют Украине десятки и сотни миллионов долларов и евро на поддержку армии, а один квадрокоптер купить не начто.
А если копнуть по-глубже, то окажется, что в армии нет много чего.
Что происходит?
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14.07.2022 20:41 Ответить
Краще спитати Єрмака.Тільки він не відповість. Звіти дає в іншу контору
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14.07.2022 21:03 Ответить
Ви порахуйте день війни скільки коштує, скільки тре щоб економіку підтримувати, і все стане на свої місця))так, проблем купа, але ми маємо бути всі як один
Людина просить допомоги, підтримайте, якщо можете
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14.07.2022 22:48 Ответить
у резникова спрашивал? Спроси.. Желательно с АК
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14.07.2022 20:44 Ответить
++
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14.07.2022 20:53 Ответить
Это при тех бешенных лярдах , которые мир даёт зеле на армию !!!
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14.07.2022 21:00 Ответить
Вибачай, братан, Народ голий вже!
Проси у Коломойського і у суддів, які списують йому борги!
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14.07.2022 21:05 Ответить
+
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14.07.2022 22:00 Ответить
ребята, берегите дрончики, я понимаю, это война, но я знаю чувака, который со своим дроном объездил весь фронт и не один год уже ездит, он у него залапаный такой, но живой..., это ж классная штука и долго может служить при соответствующем отношении и прошивке...
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14.07.2022 22:03 Ответить
а у мацкалів теж воїни побираються??
чи це їм не потрібно
бо в них не має Бєні,Єрмака,Шифера..
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14.07.2022 22:22 Ответить
+Спасибо, что защищаете нас!
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14.07.2022 23:02 Ответить
Вот зачем тебе дрон, бывший сотрудник министерства молодежи спорта( вообще непонятно, чем эта шаражка занимается)? ..ты корректировать арту будешь? Да нет..не верю я , что твое подразделение на уровне батальйона не имеет дронов..у нас в ротах по три Мавика, а то что уже чуть ли ни каждый хочет себе дрон- то такое..игрушку себе покупают( да за свои хоть танк покупай), скиньтесь , мне так надо, так надо...не стыдно, бывший сотрудник министерства?
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15.07.2022 08:04 Ответить
 
 