Воин ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший сотрудник Министерства молодежи и спорта, а ныне военнослужащий ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения, где он проходит службу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.
"Для эффективного и ответственного выполнения своих обязанностей и служебных задач мне и моему подразделению нужен новый хороший квадрокоптер. В идеале "Мавик 3". Предыдущий, приобретенный раньше, целый и невредимый, но по определенным техническим причинам использовать его сейчас не безопасно и не желательно. Поэтому покупаем новый. Цена вопроса 80-85 тыс. грн.
Я хотел бы приобрести его за свой счет, но армейская зарплата задерживается, а гражданской после законодательных нововведений, похоже, я больше не увижу. Поэтому мне очень стыдно, но я снова должен обращаться к вам за помощью. От себя сразу забрасываю на счет первые 25 тыс. грн. Это все, что у меня сейчас есть. Осталось собрать еще 60. Буду признателен за любую поддержку", - написал Кротенко.
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк:
5168 7520 0381 5464
Кротенко Илья Геннадиевич
IBAN: UA743052990262086400934571884
Моно:
4441114429809906
PayPal: [email protected]
Пожалуйста, подождите...
І Боневтіка також розпустити!
Залишити одного дьЄрмака.
Він всьо порєшає і зі всіма домовиться....
Притому що це не ударний безпілотник а фігня наполовину з Алі єкспрес.
Ніяк не можна такого наладить випуск в Україні ну ніяк , як пригнать 10 000 машин то можна а квадракоптер та ну .
АН літак змогли зробить а квадракоптри ні, 🤣
І це на фоні
Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда
Джерело: https://biz.censor.net/n3353896
Це якийсь зЕздець.
можна й більше, звичайно))
"Да і шо це дасть ? " - Ніт і вам нічого не дасть ...
із Боневтіком ми не переможемо!
Україні потрібен Порох у порохівницях, а не ваЗЕлін у сідницях ! 👿
Такі самі,потім нам...
А если копнуть по-глубже, то окажется, что в армии нет много чего.
Что происходит?
Людина просить допомоги, підтримайте, якщо можете
Проси у Коломойського і у суддів, які списують йому борги!
чи це їм не потрібно
бо в них не має Бєні,Єрмака,Шифера..