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Путин подписал закон о специальных мерах в экономике для обеспечения российской армии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения вооруженных сил России при проведении "контртеррористических и других операций" за пределами страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

По новому закону, юридические лица в России не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, когда эти контракты касаются проведения этих операций. Также российское правительство сможет устанавливать особое "правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях", позволяющее переработку, работу ночью, в выходные и праздничные дни.

При этом российское правительство получило право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Законопроект о специальных мерах в экономике был разработан российским правительством и внесен в госдуму 30 июня. Дума приняла закон 6 июля, а через два дня его одобрил совет федерации.

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Топ комментарии
+61
Головне - щоб кацапи дохли.
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14.07.2022 19:47
+46
народ будет подыхать от голода, но армия нужна больше, чтобы защитить его труп
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14.07.2022 19:45
+27
главное чтобы украинцы это тоже знали, сначала армия, а потом все остальное. Это нужно для победы.
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14.07.2022 19:51
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Вот именно: это не страна, а территория, которой управляет банда во главе с самозванцем, похожим на путина 1-модели. Потому он и прячет свои какашки. По ДНК определят, что он никакой не "В.В.Путин", а натасканный куйй с бугра.
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14.07.2022 23:46 Ответить
Там не тільки те підписав..... Думаю що буде мобілізація в них чі воєнний стан
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15.07.2022 01:40 Ответить
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