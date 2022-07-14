Руководитель производителя "Калибров", которыми сегодня в Виннице убиты 23 человека, до сих пор не под санкциями, - НАПК
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Ряд руководителей российских оборонных предприятий до сих пор не под санкциями и продолжают свободно пользоваться всеми благами западного мира.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Санкции не введены против Фарида Абдрахманова, генерального директора проектно-конструкторского бюро "Новатор", производящего крылатые ракеты "Калибр". Именно этими ракетами сегодня был нанесен удар по Виннице, в результате чего погибли 22 человека, из которых трое — дети.
"В то время, когда санкции должны прежде всего парализовать оборонно-промышленный комплекс России, руководители этих предприятий не наказаны и свободно пользуются всеми благами мира", – говорится в сообщении.
Кроме Абдрахманова до сих пор остаются без "санкционного" внимания:
- Сергей Питиков, генеральный директор Конструкторского бюро машиностроения, разработавшего ракетный комплекс "Искандер";
- Игорь Чурбанов, генеральный директор Воткинского завода, производящего ракеты "Точка У";
– Денис Пальцев, управляющий директор Арсениевской авиационной компании "Прогресс" им. М.И. Сазыкина. Компания производит ударные вертолеты Ка-52, известные как "Аллигатор";
– Сергей Коротков, член совета директоров компании, которой принадлежит Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова, производящего фронтовые бомбардировщики Су-34.
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ты можешь огласить полный список того, что он мог сделать и не сделал ?
p.s.
Готов йти в бан, знаю, що на цьому сайті порошенко священна корова, але заради правди можна і в бан.
санкції - це недозброя лохів і терпил....
ніколи за всю історію людства війна санкціями НЕ вигравалась!
Росії пох на них, і 8 років війни це показали!
пора консолидированно ******* по русне!....
На Заході кожен цент рахують, їм треба якусь альтернативу презентувати.
Не для того Захід всю промисловість у тому числі видобувну побудував у радянському союзі.
Какие санкции????
А цього вбивцю треба трошечки підсмажити живцем десь у ліфті чи в автівці, бажано разом з його лічінками, самками та охоронцями.
Вряд ли этого директора выпускают за бугор.. Вводить санкции на всех 6ок путина и его банды?
Тогда надо и его семью...