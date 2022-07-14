Руководитель производителя "Калибров", которыми сегодня в Виннице убиты 23 человека, до сих пор не под санкциями, - НАПК

Ряд руководителей российских оборонных предприятий до сих пор не под санкциями и продолжают свободно пользоваться всеми благами западного мира.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции не введены против Фарида Абдрахманова, генерального директора проектно-конструкторского бюро "Новатор", производящего крылатые ракеты "Калибр". Именно этими ракетами сегодня был нанесен удар по Виннице, в результате чего погибли 22 человека, из которых трое — дети.

"В то время, когда санкции должны прежде всего парализовать оборонно-промышленный комплекс России, руководители этих предприятий не наказаны и свободно пользуются всеми благами мира", – говорится в сообщении.

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Кроме Абдрахманова до сих пор остаются без "санкционного" внимания:

- Сергей Питиков, генеральный директор Конструкторского бюро машиностроения, разработавшего ракетный комплекс "Искандер";

- Игорь Чурбанов, генеральный директор Воткинского завода, производящего ракеты "Точка У";

– Денис Пальцев, управляющий директор Арсениевской авиационной компании "Прогресс" им. М.И. Сазыкина. Компания производит ударные вертолеты Ка-52, известные как "Аллигатор";

– Сергей Коротков, член совета директоров компании, которой принадлежит Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова, производящего фронтовые бомбардировщики Су-34.

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