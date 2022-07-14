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Новости Война в Украине Санкции против России
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Руководитель производителя "Калибров", которыми сегодня в Виннице убиты 23 человека, до сих пор не под санкциями, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

абдрахманов

Ряд руководителей российских оборонных предприятий до сих пор не под санкциями и продолжают свободно пользоваться всеми благами западного мира.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции не введены против Фарида Абдрахманова, генерального директора проектно-конструкторского бюро "Новатор", производящего крылатые ракеты "Калибр". Именно этими ракетами сегодня был нанесен удар по Виннице, в результате чего погибли 22 человека, из которых трое — дети.

"В то время, когда санкции должны прежде всего парализовать оборонно-промышленный комплекс России, руководители этих предприятий не наказаны и свободно пользуются всеми благами мира", – говорится в сообщении.

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Кроме Абдрахманова до сих пор остаются без "санкционного" внимания:

- Сергей Питиков, генеральный директор Конструкторского бюро машиностроения, разработавшего ракетный комплекс "Искандер";
- Игорь Чурбанов, генеральный директор Воткинского завода, производящего ракеты "Точка У";
– Денис Пальцев, управляющий директор Арсениевской авиационной компании "Прогресс" им. М.И. Сазыкина. Компания производит ударные вертолеты Ка-52, известные как "Аллигатор";
– Сергей Коротков, член совета директоров компании, которой принадлежит Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова, производящего фронтовые бомбардировщики Су-34.

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Топ комментарии
+16
А Украина ввела санкции?
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14.07.2022 21:44
+11
санкції якби діють ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ!!! і результат ми всі побачили 24-ого лютого цього року!

санкції - це недозброя лохів і терпил....
ніколи за всю історію людства війна санкціями НЕ вигравалась!
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14.07.2022 21:52
+11
а вони в Україну не їдуть, а взагалі то питання до Дєрьмака і шмарклявого паяца
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14.07.2022 21:54
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А Украина ввела санкции?
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14.07.2022 21:44 Ответить
а вони в Україну не їдуть, а взагалі то питання до Дєрьмака і шмарклявого паяца
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14.07.2022 21:54 Ответить
Ні не їдуть, але починати треба з себе, навіть якщо санкції чисто номінальні.
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14.07.2022 22:07 Ответить
Ага, ну звісно ж Порошенко винен у всьому, а хто ж ще)
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14.07.2022 21:49 Ответить
З 91-го року кожен президент України доклав свою руку у знищенні країни тією чи іншою мірою.
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14.07.2022 22:32 Ответить
зато шмарклявий Боневтік тактіцкім асфальтом дороги повикладав
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14.07.2022 21:55 Ответить
У тебя со зрением как у тех73 процентов
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14.07.2022 22:07 Ответить
С 2014 года Порошенко и его служаки не сделали НИЧЕГО для изоляции засрашки и бизнес связей со страной-убийцей

ты можешь огласить полный список того, что он мог сделать и не сделал ?
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14.07.2022 22:13 Ответить
Слово нічого каже саме за себе, що абсолютно НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ, що завгодно підстав і попадеш в ціль, навіть візовий режим з засрашкою не ввів, медведчука навіть не спробував притягнути до відповідальності, а міг, можна годинами писати, що міг Порошенко зробити і нічого не зробив.
p.s.
Готов йти в бан, знаю, що на цьому сайті порошенко священна корова, але заради правди можна і в бан.
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14.07.2022 23:03 Ответить
Такт шлёпнуть нужно его скорее, пока в тюрьму не спрятался.
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14.07.2022 21:47 Ответить
санкції якби діють ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ!!! і результат ми всі побачили 24-ого лютого цього року!

санкції - це недозброя лохів і терпил....
ніколи за всю історію людства війна санкціями НЕ вигравалась!
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14.07.2022 21:52 Ответить
то були не санкції, а посміховисько, кацапська економіка знову булов плюс вийшла, ну тепер то вже ва мінусі великому, а могли і раніше
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14.07.2022 21:57 Ответить
Я сподіваюсь це кажуть щоб привернути увагу кгбістів з параші, накшталт як копи відпускають з тюряги щоб свої ж завалили з підозри на те що стукач завівся...
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14.07.2022 21:56 Ответить
*****!!! закрийте небо над Україною, ***** не зупинити, всі прекрасно це розуміють! вбивають дітей та жінок! що ви за люди, що спокійно спостерігаєте, що робить цинічний маньяк з моєю країною!!!
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14.07.2022 21:57 Ответить
это ты кому? В ОПэшке только щебнем запаслись. А камнями воевали первобытные люди
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14.07.2022 22:07 Ответить
Засуньте свої санкції в дупу!

Росії пох на них, і 8 років війни це показали!
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14.07.2022 21:58 Ответить
***** кремлёвский и вся гэбня на войне с 2008 года (когда вышеупомянутый обидку кинул западу).... а западный мир 🌍 на работе ... потому так и происходит ... туПин гадит а весь мир думает как на это отреагировать.... ..
пора консолидированно ******* по русне!....
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14.07.2022 22:03 Ответить
Захід у 1917 році збудував собі країну рабів які добували для нього корисні копалини по бросовим цінам, нафту, газ, золото, редкоземельні метали, ліс а зараз ти кажеш взяти все це і порушити ?
На Заході кожен цент рахують, їм треба якусь альтернативу презентувати.
Не для того Захід всю промисловість у тому числі видобувну побудував у радянському союзі.
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14.07.2022 22:09 Ответить
Треба інфу надіслати в органи ЄС і США щоб ввели санкції і самій Україні проти нього теж спочатку ввести санкції.
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14.07.2022 22:03 Ответить
Он под крышей ОПы и лично СУКИ ДЕРМАКа.
Какие санкции????
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14.07.2022 22:22 Ответить
Передайте эти фамилии сибирским нефтяникам. Они знают что делать.
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14.07.2022 23:13 Ответить
Санкції незабаром з усіх знімуть. Німці та хранцузи усе порєшають. Їм без кацапських газів ніяк не обійтись.

А цього вбивцю треба трошечки підсмажити живцем десь у ліфті чи в автівці, бажано разом з його лічінками, самками та охоронцями.
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14.07.2022 23:40 Ответить
Не понял.... С каких пор назк вместо поиска наших коррупционеров занимается контрразведкой?
Вряд ли этого директора выпускают за бугор.. Вводить санкции на всех 6ок путина и его банды?
Тогда надо и его семью...
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14.07.2022 23:49 Ответить
Санкції? Ефективні санкції це пару десятків тон вибухівки у вигляді ракет, дронів і т.п. на виробництва та житло керівництва і працівників підприємств що робить калібри.
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15.07.2022 03:14 Ответить
У нас не ввели санкції ще при Порошенко навіть проти депутатів держдуми московії, які анексували наш Крим!
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15.07.2022 07:34 Ответить
 
 