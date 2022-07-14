Спартц: В Конгрессе США нужно создать общую рабочую группу для контроля за помощью, поступающей в Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американский конгрессвумен Виктория Спартц предлагает создать рабочую группу по контролю над предоставленной помощью Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своем сайте.
В сообщении отмечается: "Меня ужасает то, что некоторые сейчас предполагают, что поддержка надзора за более чем 50 миллиардами долларов помощи Европе – не все, которые предоставляются непосредственно Украине – является некой "прокремлевской". Напротив, отсутствие надзора лишь создает ненужные риски, которыми могут воспользоваться нашими противниками.
Я должна сказать, что любой, кто говорит, что ответственность не нужна, является "прокремлевским", потому что единственная сторона, которая извлекает выгоду от того, что оружие не попадает в нужные руки, - это российская сторона. Независимо от того, то ли украинцы гибнут на поле боя, потому что у них закончились боеприпасы, то ли нападения под фальшивым флагом с применением оружия США, только Россия выигрывает, когда Америка не знает, куда идет ее поддержка, финансируемая налогоплательщиками.
Надлежащий надзор и упрощенные логистические процессы будут иметь следующие ключевые преимущества для Украины и Соединенных Штатов:
1. Предоставьте гарантии американским налогоплательщикам, чтобы наш электорат продолжал поддерживать помощь Украине.
2. Повышение эффективности и скорости доставки помощи на передовую.
3. Снижение рисков саботажа со стороны таких стран как Россия, Китай, Иран и т.д.
Эти преимущества очевидны. Я не знаю, почему кто-либо из моих коллег подумает, что проактивность Конгресса – чтобы нам не пришлось искать наше оружие в Сирии или Мексике – это плохая идея, учитывая наш повышенный уровень поставок передовых систем за границей.
Помощь Украине, выделенная на сегодняшний день:
Март 2022 г. Пакет на 13,6 млрд долл.
Предназначено для Украины:
$2,9 млрд прямой военной помощи
- $100 миллионов на продовольственную помощь
- $30 млн на интеграцию украинской электросети с европейской
Другое:
- $4,2 млрд – питание, здравоохранение и гуманитарная помощь Украине, соседним странам и перемещенным украинским беженцам
- $3 млрд – военные операции США в Европе
- $1,2 млн – Государственный департамент "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии"
- $650 миллионов – иностранное военное финансирование для Украины и соседних стран
- $647 млн – Фонд поддержки экономики Украины и соседних стран
- $550 миллионов – пополнить исчерпаемые запасы оружия в США
- $175 миллионов – санкции и правоохранительные органы
- $125 млн – дипломатическая деятельность США в Украине
Пакет в мае 2022 года на 40 миллиардов долларов
Предназначено непосредственно для Украины:
- $8,75 млрд – экономическая поддержка украинского правительства
- $6 миллиардов долларов – оружие, снабжение, обучение и материально-техническая поддержка украинских военных
Другое:
- $10 миллиардов – пополнить и увеличить исчерпаемые запасы оружия в США
$4 млрд – военные операции США в Европе
$5 млрд – гуманитарная помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России (еда, жилье, другие формы помощи) через НПО, администрируется USAID
$4 млрд – иностранное военное финансирование (FMF) для Украины и соседних стран
$1 млрд – поддержка для украинских беженцев в США
$650 млн – Европейский банк реконструкции и развития и Глобальная программа сельского хозяйства и продовольственной безопасности
$120 миллионов – обеспечение выполнения законов и санкций".
Пожалуйста, подождите...
Тепер би руки відрубувати почали, було б норм.)
а эта дамочка - главный проталкиватель Ленд-Лиза
Окремі в коментах журилися, що в нею з українською погано (вже не розуміє і ніби їй важко говорити - без коментарів).
Зеленський у цієі шобли секретарка, та актриса у відосіках.
А милованов за хамство в ее сторону, должен быть выкинут из своей (не своей) должности под зад сраной метлой.
А розтягувати поставки зброї на місяці, коли вона потрібна вчора це політика ціною наших життів(не Ваших, хоч ви і пишете Українською). Тому не треба тут розповідати як там важко платникам податків, ми тут теж не в іграшкі граємо. І взагалі, дочого тут ці питання, були факти продажі, передачі, наданної зброі? Ні? так що ми тут обговорюємо, додаткову бюрократію яка будет просто сповільнювати нові поставки зброї? І до чого тут Президент? Його безглузда політика до цьго не відноситься, тут віськові і звичайні люди гинуть кожного дня, дуже багато. А як я вже сказав, чим більше буде таких висерів про злиття зброї, тим довше вона буде йти сюди, як результат більше людей загине.
Тому свою диванно аналітику можете писати на інформаційних сайтах США, так як ви взагалі не в контексті що відбувається раз так піклуєтесь про платників податків.
Призвали чоловіка, у якого двоє неповнолітніх дітей, на війну. Місяць!! просиділи, пронудилися аж поки не отримали обмундирування і зброю, і потім ще чогось очікували і практично без навчання кинули на донецький напрямок. Ну й що, що він служив у Десні? Він там майже весь час пробув у охороні периметра полігону в лісі на сухому пайку (це було ще при кучмі). Що він вміє із військових вправ? Бо в цивільних справах він вміє дуже багато.
А если бы даже не по договоренности, то следует понимать, что она не просто украинка, а конгресмен США. То есть в любом случае он нахамил США.
Это может замедлить помощь в оружии от США. Но им до лампы. Им главное накрасть побольше и кто им мешает тот враг.
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Реєстрація:13.07.2022
Новоспечений спеціаліст, з досвідом контролю за чужими грошима в чужій кишені. Мабуть Безугла, або Гетьманцев, а можливо рускій бот.
и до всего, что может понадобится.
Любителям откатов - прутень на всё рыло.
Цікаво, що вона тоді скаже.
Indiana понад усе!
https://apostrophe.ua/news/economy/banks/2022-07-14/sud-spisal-dolg-kompanii-kolomoyskogo-pered-privatbankom-kuda-mogli-byi-poyti-dengi/274340
Всі зацікавлені сторони з американського боку висловилися (політ.коректно, не озвучуючи на широкий загал свої можливі concerns, щоб не давати москалям і їхнім сателітам поживу), БД пообіцяв надати вілповідь, але вона вгавати не збирається: відпрацьовує.
P. S. Хоча я завжди був проти Зе і особливо Єрмака.
Після цього наші хабарники та казнокради повішаються.
Взагалі то весь цей "двіж", який пішов із США - це не про Єрмака.
Це про Зеленського зокрема і про ЗЕбанду взагалі. Просто США надоїло робити по-тихому пропозиції Зеленському перейти на світлу сторону і вони вирішили робити це вже більш відкрито і прямо.
Все -таки посада Президента України - виборна і Зеленський її займає юридично законно, хоча по факту - ця історія повністю побудована на брехні, обмані, маніпуляціях і спецоперації фсб росії.
Головним для США в цій ситуації було правильно розтавити акценти впливу на Зеленського. І це було зроблено дуже технічно - ініціатором гострих меседжів до ЗЕбанди стала Спартц - конгресвумен від республіканскої партії.
ОПешка не зрозуміла ситуації і повела себе, як тупий гопник, чим сама, власними силами підняла питання обговорення дій ОПи, Єрмака і Зеленського до найвищого градусу і на найвищому рівні. Сталося те, на що в принципі і розраховували в Білому домі.
Не думаю, що цей скандал негативно вплине на відносини між США і Україною. Білий дім добре розуміє з ким має справу і чітко розділяє ЗЕвладу з кремлівськими щурами і український народ разом з ВСУ, що обороняють країну.
Просто прийшов слушний момент, щоб завдати удару по кремлівській агентурі на Банковій. І Білий дім розпочав свою операцію по очищеню ОП від ворогів.
Чи зрадить Зеленський своїх господарів в Кремлі і перейде на світлу сторону? Шанси 50 на 50.
Тоді фактично прийдеться міняти все і всіх в українському управлінні. Крім керівництва армією. І Єрмак тут тільки одна із найпомітніших фігур.
Чи дадуть йому це зробити? Всі, хто за ці три роки прийшов до влади під прикриттям Зеленського - це прекрасно розуміють - тому вся система ЗЕвлади стала на дибки і готова захищатись. Захищаючи Єрмака - вони захищають себе. Навіть ціною розриву відносин із основним союзником. Їм не потрібна наша перемога, вони прийшли красти і допомагати путіну перемогти Україну. А Зеленський/Єрмак - їх гарант находження на своїх посадах.
радник Зеленського Устенко "ми повинні отримувати від союзників по 9 млрд доларів на місяць замість 5 млрд доларів"
13.04.22
Суд постановив 4.3млрд.гр. боргу Коломойському перед Приватбанком.😠‼️
Це ж які очі в Сірка запозичені?