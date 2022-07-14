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Конгресс США (979) контроль (191) Спартц Виктория (39)

Спартц: В Конгрессе США нужно создать общую рабочую группу для контроля за помощью, поступающей в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

спартц

Американский конгрессвумен Виктория Спартц предлагает создать рабочую группу по контролю над предоставленной помощью Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своем сайте.

В сообщении отмечается: "Меня ужасает то, что некоторые сейчас предполагают, что поддержка надзора за более чем 50 миллиардами долларов помощи Европе – не все, которые предоставляются непосредственно Украине – является некой "прокремлевской". Напротив, отсутствие надзора лишь создает ненужные риски, которыми могут воспользоваться нашими противниками.

Я должна сказать, что любой, кто говорит, что ответственность не нужна, является "прокремлевским", потому что единственная сторона, которая извлекает выгоду от того, что оружие не попадает в нужные руки, - это российская сторона. Независимо от того, то ли украинцы гибнут на поле боя, потому что у них закончились боеприпасы, то ли нападения под фальшивым флагом с применением оружия США, только Россия выигрывает, когда Америка не знает, куда идет ее поддержка, финансируемая налогоплательщиками.

Надлежащий надзор и упрощенные логистические процессы будут иметь следующие ключевые преимущества для Украины и Соединенных Штатов:

1. Предоставьте гарантии американским налогоплательщикам, чтобы наш электорат продолжал поддерживать помощь Украине.
2. Повышение эффективности и скорости доставки помощи на передовую.
3. Снижение рисков саботажа со стороны таких стран как Россия, Китай, Иран и т.д.

Эти преимущества очевидны. Я не знаю, почему кто-либо из моих коллег подумает, что проактивность Конгресса – чтобы нам не пришлось искать наше оружие в Сирии или Мексике – это плохая идея, учитывая наш повышенный уровень поставок передовых систем за границей.

Помощь Украине, выделенная на сегодняшний день:

Март 2022 г. Пакет на 13,6 млрд долл.

Предназначено для Украины:

$2,9 млрд прямой военной помощи

  • $100 миллионов на продовольственную помощь
  • $30 млн на интеграцию украинской электросети с европейской

Другое:

  • $4,2 млрд – питание, здравоохранение и гуманитарная помощь Украине, соседним странам и перемещенным украинским беженцам
  • $3 млрд – военные операции США в Европе
  • $1,2 млн – Государственный департамент "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии"
  • $650 миллионов – иностранное военное финансирование для Украины и соседних стран
  • $647 млн – Фонд поддержки экономики Украины и соседних стран
  • $550 миллионов – пополнить исчерпаемые запасы оружия в США
  • $175 миллионов – санкции и правоохранительные органы
  • $125 млн – дипломатическая деятельность США в Украине

Пакет в мае 2022 года на 40 миллиардов долларов

Предназначено непосредственно для Украины:

  • $8,75 млрд – экономическая поддержка украинского правительства
  • $6 миллиардов долларов – оружие, снабжение, обучение и материально-техническая поддержка украинских военных

Другое:

  • $10 миллиардов – пополнить и увеличить исчерпаемые запасы оружия в США
    $4 млрд – военные операции США в Европе
    $5 млрд – гуманитарная помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России (еда, жилье, другие формы помощи) через НПО, администрируется USAID
    $4 млрд – иностранное военное финансирование (FMF) для Украины и соседних стран
    $1 млрд – поддержка для украинских беженцев в США
    $650 млн – Европейский банк реконструкции и развития и Глобальная программа сельского хозяйства и продовольственной безопасности
    $120 миллионов – обеспечение выполнения законов и санкций".

Читайте также: Ермак предлагает создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров
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Топ комментарии
+46
Дєрьмак все стирить без варіантів. Так було і є.
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14.07.2022 21:42
+36
Коли преЗедент звільнить Єрмака і Татарова?
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14.07.2022 21:45
+36
Что бы там ни истерили дерьмак и милованов, всем ясно, что она права. А эти негодяи не стоят и пыли на ее обуви.

А милованов за хамство в ее сторону, должен быть выкинут из своей (не своей) должности под зад сраной метлой.
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14.07.2022 22:55
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Страница 2 из 2
Они(ДНР и ЛНР) напрямую знают от перебежчиков, что при "Слугах" в Украине жизнь и порядки как при позднем Кучме и вольготней, чем при "Овоще", а уйма !!! бывших регионалов осела в ОП и в других хлебных местах и гораздо лучше себя чувствует !!!, чем они - повелители двух суверенных "республик". Опыт и интуиция также подсказывают этим "донецким", что Москва скоро по полной начнёт ликвидировать их феодальные вольности, а в Луганской области это идёт полным ходом. В Кремле также знают о таких сомнениях, которые гложат группу "смотрящих" за "ДНР", и эта группа об этом тоже знает. Так как Москва не потерпит никакой феодальной вольницы в своих владениях, то дни существования "ЛНР" сочтены, а время существования "ДНР" находится в самой прямой зависимости от ситуации на Донецком фронте. Пока фронт стоит "ДНР" будет существовать и исчезнет, когда он сместится в ту или другую сторону.
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14.07.2022 22:15 Ответить
Оце рвоне пукан у зе шобли.)))
Тепер би руки відрубувати почали, було б норм.)
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14.07.2022 22:20 Ответить
Конечно ненавидишь. Потому что ты собачка Павлова.
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14.07.2022 22:34 Ответить
Зная репутацию наших чинуш за 30 лет пересмотр за праведниками будет не лишним .... главное чтобы это не мешало ленд-лизу иначе дамочка Вас посадят ровно на попу как выскочку Салливана...
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14.07.2022 22:24 Ответить
с Салливаном дела имеет именно Ермак,

а эта дамочка - главный проталкиватель Ленд-Лиза
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14.07.2022 23:02 Ответить
Вона - не "дамочка". Вона - УКРАЇНКА, козацького роду-племені, а от в оп (дєрьмак, сотовариші), уряді(вєріщюк.......), прокуратурі, судах...., то дамачкі і таварісчі. Не плутай те.
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15.07.2022 12:38 Ответить
До чого тут Салліван, вона - республіканка і українка.
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15.07.2022 12:43 Ответить
Дєрьмак походу також розпилить комісію, нехай по кишенях сидять, звідти не видно що за чмонька у нас боневтік.
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14.07.2022 22:25 Ответить
Герой Голабородька! Ото цікаво куди воно втікати буде, на родіну до тезки пуйла чи все ж таки до німців/французів, бо там також свої при владі.
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14.07.2022 22:27 Ответить
То после победы увидим. А вот муйлуша укатит в Западную Европу, как пить дать.
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14.07.2022 22:31 Ответить
Хто це таке : "муйлуша"?
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15.07.2022 12:39 Ответить
Все она правильно говорит, вот это наших ворюг и коллаборантов и бесит.
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14.07.2022 22:29 Ответить
в начале я тоже подумал: ну вот америкосы наконец хотят помочь Украине избавиться от фсбешной агентуры дерьмака и компании! а потом глянул интервью спарц "украинской правде" и это был "холодный душ" как оказалось зто обычная пиар компания республиканцев которые очень пикуться о деньгах рядовых американских налогоплатиьшиков, у которых полно проблем и без Украины, вернее как говорит спарц вашей страны
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14.07.2022 22:34 Ответить
Как бы это был не тест Спартц, а твоего интеллекта на способность воспринимать материал. У нас, кстати, некоторые журналисты его не прошли.
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14.07.2022 22:39 Ответить
Інтерв'ю красномовне. Рівень - дуже низький. Для політика - соромно має бути.

Окремі в коментах журилися, що в нею з українською погано (вже не розуміє і ніби їй важко говорити - без коментарів).
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15.07.2022 07:20 Ответить
Рівень в чому вимірювали і скільки ій наміряли?
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15.07.2022 12:41 Ответить
Ви, взагалі, про яке інтерв'ю?
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15.07.2022 12:44 Ответить
Вибирали Зеленського, а получили Єрмака, Коломойського , Татарова і іншу дрянь ‼️

Зеленський у цієі шобли секретарка, та актриса у відосіках.
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14.07.2022 22:45 Ответить
діркачя
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15.07.2022 06:46 Ответить
Что бы там ни истерили дерьмак и милованов, всем ясно, что она права. А эти негодяи не стоят и пыли на ее обуви.

А милованов за хамство в ее сторону, должен быть выкинут из своей (не своей) должности под зад сраной метлой.
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14.07.2022 22:55 Ответить
Треба гарно запам'ятати, хто лив бруд на Спартц. Щоб ці мразоти не перевзулись, коли прийде час. А він прийде.
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14.07.2022 23:30 Ответить
А ти уважно читав статтю? Особливо розписані цифри , куди і скілики? Чи ви тільки гамно на вєнтілятор вмієтє кидати ? З 53,6 млрд доларів напряму Украіні тільки 8.9 млрд -це війскова допомога і 8.8 млрд - фінансова , решта або іншим краінам які допомагають Украіні , або собі любимим для поповнення запасів чи військові операціі США за кордоном . Украіна втрачає кожного місяця 5 млрд доларів , ті 8.8 млрд вже пішли на фінансування бюджету, чи ви думаєте з відки платилися допомога біженцям і зарплати війсковим ? Ну а зброя , яка може з явитися в Сіріі це зовсім фейл ! Як ? Через заблокованний порт в Одесі ? Тобто вона не довіряє украінцям і повністю довіряє талібам , яким вони залишили зброї на 100 млрд ? Там з Авгану через Іран та Ірак на ослах перевезти можна !
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14.07.2022 23:57 Ответить
Ідіть ви особисто на хрін, чи ви думаєте, що Америка повинна віддати вам усі військові запаси і не поповнювати їх для себе? З таким ставленням до країн, що допомагають вам, ви скоро взагалі можете залишитися без допомоги, ви навіть не знаєте чого варте американському government це підтримка України і скільки людей в Америці проти цього. Тому особисто вам Я пропоную закрити рота і не писати дурниці тут. Усі претензії про відсутність важкого озброєння в Україні спрямовуйте на чинного президента, а не на країни, що допомагають Україні.
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15.07.2022 00:14 Ответить
Ми тут начеб-то не проти Зімбабве воюєм, а проти "другої" армії світу і як би нам ці запаси зараз потрібні. І нам не допомагают, ми ціною своїх життів захищаємо західні цінності і взагалі пів Європи. Можете не надавати зброю, тоді через декілька років будуть воювати ваші діти(в чому я дуже сумніваюсь), тільки вже не з тухлою, а добре навченою армією з досвідом війни 21 століття.

А розтягувати поставки зброї на місяці, коли вона потрібна вчора це політика ціною наших життів(не Ваших, хоч ви і пишете Українською). Тому не треба тут розповідати як там важко платникам податків, ми тут теж не в іграшкі граємо. І взагалі, дочого тут ці питання, були факти продажі, передачі, наданної зброі? Ні? так що ми тут обговорюємо, додаткову бюрократію яка будет просто сповільнювати нові поставки зброї? І до чого тут Президент? Його безглузда політика до цьго не відноситься, тут віськові і звичайні люди гинуть кожного дня, дуже багато. А як я вже сказав, чим більше буде таких висерів про злиття зброї, тим довше вона буде йти сюди, як результат більше людей загине.

Тому свою диванно аналітику можете писати на інформаційних сайтах США, так як ви взагалі не в контексті що відбувається раз так піклуєтесь про платників податків.
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15.07.2022 10:57 Ответить
але вона по-своєму права - життя країни не відповідає військовому стану. Лозунг "все для фронту, все для перемоги" абсолютно відсутній.
Призвали чоловіка, у якого двоє неповнолітніх дітей, на війну. Місяць!! просиділи, пронудилися аж поки не отримали обмундирування і зброю, і потім ще чогось очікували і практично без навчання кинули на донецький напрямок. Ну й що, що він служив у Десні? Він там майже весь час пробув у охороні периметра полігону в лісі на сухому пайку (це було ще при кучмі). Що він вміє із військових вправ? Бо в цивільних справах він вміє дуже багато.
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15.07.2022 11:14 Ответить
Избиратели штата Индиана очень интересуются Андреем Ермаком и Украиной. Идеальная тема для пиара.
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14.07.2022 23:06 Ответить
фсбшных ермаков нужно вывозить в гуантанамо
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14.07.2022 23:08 Ответить
Милованов нахамил ей, строя из себя дурачка не понимающего, что Спартц выступила наверняка по договоренности с президентом США. То есть этот клоун нахамил всему США.

А если бы даже не по договоренности, то следует понимать, что она не просто украинка, а конгресмен США. То есть в любом случае он нахамил США.
Это может замедлить помощь в оружии от США. Но им до лампы. Им главное накрасть побольше и кто им мешает тот враг.
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14.07.2022 23:20 Ответить
Їм головне надувати губи,строїти з себе скривджених і крутити всім Дулі замість того, щоб вирішити цей конфлікт, і своїми поганими бошками не розуміють, що республіканці точно будуть наступною партією при владі в Америці і вони тоді пригадають все, що Зелені дурні говорили про Sparts і як вони її ображали. Їм це з рук не зійде.
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15.07.2022 00:21 Ответить
Милованову надо рот заклеить скотчем или в дурку отправить. Ето же явная агентура кремля.
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15.07.2022 09:12 Ответить
Їм не до лампи, їхня ціль - припинення поставок озброєння Україні на догоду їхнім кураторам з кремля
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15.07.2022 09:32 Ответить
У нее и так есть все полномочия, и думаю она и без твоих сопл....й разберется. А про дерьмака у тебя забыли спросить- бред или не бред. Кротоферме не место во власти в Украине. Лучше жуй что нибудь....
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14.07.2022 23:34 Ответить
Спартц - ярая трампистка. Надо не забывать.
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14.07.2022 23:53 Ответить
ні, якраз не трампістка. Трампа підтримує, оскільки він виграв останні праймеріз, тільки й того.
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15.07.2022 00:17 Ответить
Она не трампистка а представитель Республиканской партии и это не одно и тоже , это как сравнивать хер с пальцем.
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15.07.2022 00:24 Ответить
А ви, ярий зе-нелох, який любить чужі гроші?
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15.07.2022 02:36 Ответить
Colt. Зе-нелохи із Бурісмою опозорились, заглядаючи тому ж Трампу , як і х**лу в очі. Чому так часто міняєте свої політичні погляди, проститути. Ви давно стали не-трампістами..
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15.07.2022 02:42 Ответить
За що заплатять такі й погляди тут просувають
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15.07.2022 09:36 Ответить
Leri Va

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Реєстрація:13.07.2022

Новоспечений спеціаліст, з досвідом контролю за чужими грошима в чужій кишені. Мабуть Безугла, або Гетьманцев, а можливо рускій бот.
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15.07.2022 02:47 Ответить
Дерьмак может соснуть тунца. Будут привлечены спецы из американских ЧВК. Они уже умеют работать со всей номенклатурой - от F-16,
и до всего, что может понадобится.
Любителям откатов - прутень на всё рыло.
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14.07.2022 23:42 Ответить
Та зробіть для неї посаду з контролю і посадіть у Вінниці десь біля будинку офіцерів... Або в Харкові на Салтівці... Або на півдні Миколаєва в любий будинок.

Цікаво, що вона тоді скаже.
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15.07.2022 00:02 Ответить
Схоже, що ви в радниках у Зеленського, тому так хріновo все в країні.
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15.07.2022 00:26 Ответить
Вона скаже , що ви телепень і просто дурень 😠
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15.07.2022 01:14 Ответить
Вікторія вкрутіть zeленим фітіля по саме нехочу!
Indiana понад усе!
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15.07.2022 04:09 Ответить
Виктория,вы ещё спросите за Беню, который рвет тело нашей Украины под прикрытием ставленника.
https://apostrophe.ua/news/economy/banks/2022-07-14/sud-spisal-dolg-kompanii-kolomoyskogo-pered-privatbankom-kuda-mogli-byi-poyti-dengi/274340
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15.07.2022 04:23 Ответить
Шановне товариство! Так це і як кажуть і коню зрозуміло, що любу владу, яка б не прийшла в Україні до влади треба щільно контролювати, бо вони туди рвуться не для того, щоб дбати про Україну та її народ, а за для того, щоб набити бабулесами свої кормани та кармани своїх родичів для забезпечення свого безбідного життя. А ця Зе- влада не виняток. Так що те що пропонує Вікторія вже давно назріло і це треба зробити негайно, щоб не було б запізно.
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15.07.2022 06:46 Ответить
У нашего вождя стойкий дух: когда был "вагнергейт" ни один мускул не дрогнул на его мужественном лице. Вот и сейчас он как супергерой камнем омываеться ураганом. Стовп мира мудрость дарит нам: "... иногда можно незаконно /крапка/"
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15.07.2022 07:08 Ответить
Отже, вона вгамовуватися не збирається. По інтерв'ю вже було видно, що нарвана істеричка з потоком свідомості.

Всі зацікавлені сторони з американського боку висловилися (політ.коректно, не озвучуючи на широкий загал свої можливі concerns, щоб не давати москалям і їхнім сателітам поживу), БД пообіцяв надати вілповідь, але вона вгавати не збирається: відпрацьовує.
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15.07.2022 07:10 Ответить
Щось вона мені підозріла. Не знаю чому, але я їй б не довіряв. Якесь внутрішнє відчуття.

P. S. Хоча я завжди був проти Зе і особливо Єрмака.
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15.07.2022 08:22 Ответить
аналогічно, вона республіканка і її волання навіть якщо вона робить це з кращих мотивів (а не просто привертає до себе увагу з бажання переобратися в Конгрес) буде використано ворогами України в особі трампа і його шушери якщо ці прокремлівски козли переможуть на виборах у Сполучених Штатах
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15.07.2022 10:45 Ответить
Всех на детектор. Наумов наверняка агентов после себя оставил.
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15.07.2022 08:27 Ответить
Сотни миллионов долларов через суды приватизированные зеленским Коломойский окончательно украл у ,, Приватбанка,, ( у украинцев). За 3 года 60% тендеров на велыкэ крадивныцтво отдали Коломойскому. Стоимость метра дороги дороже самых лучших Саудовской Аравии. У Козеленского не нашлось в бюджете для армии ни копейки. Кроме этого продали Путлеру Украину _ открыли все границы , разминировали минные поля, отвели от границ войска (в Мелитополь вошли через 2 часа, обрекли на смерть Мариуполь). Сколькополучил за это Зе герой ? Ну и кореша Татаров - убийца Майдана, Ермак - непонятно кто , появился ,, вчера,, в Украине , может личный посланник Путлера. ????
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15.07.2022 08:32 Ответить
Давай мала😍, вжар цих довпаних рашистських виродків із банкової.
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15.07.2022 08:42 Ответить
Таке враження наче до цього, ніякого контролю не було... Всі бачили інтерв'ю Спартц УП, думаю коментарі зайві від слова зовсім.
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15.07.2022 08:47 Ответить
Призначити Вікторію Спартц головою комісії по контролю за використанням американських грошей.
Після цього наші хабарники та казнокради повішаються.
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15.07.2022 09:14 Ответить
Меня в этой истории со Спартц смущает, что она активизировалась именно сейчас с Ермаком. Он уже как 2 года сидит в кулуарах ОП и че? Почему именно сейчас? Белый Дом любезно послал ее. Ну понятно, что очки выборщиков зарабатывает перед осенними выборами в Конгресс. А так она трампистка и этим все сказано.
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15.07.2022 12:08 Ответить
Віктор Федорончук.
Взагалі то весь цей "двіж", який пішов із США - це не про Єрмака.
Це про Зеленського зокрема і про ЗЕбанду взагалі. Просто США надоїло робити по-тихому пропозиції Зеленському перейти на світлу сторону і вони вирішили робити це вже більш відкрито і прямо.

Все -таки посада Президента України - виборна і Зеленський її займає юридично законно, хоча по факту - ця історія повністю побудована на брехні, обмані, маніпуляціях і спецоперації фсб росії.

Головним для США в цій ситуації було правильно розтавити акценти впливу на Зеленського. І це було зроблено дуже технічно - ініціатором гострих меседжів до ЗЕбанди стала Спартц - конгресвумен від республіканскої партії.

ОПешка не зрозуміла ситуації і повела себе, як тупий гопник, чим сама, власними силами підняла питання обговорення дій ОПи, Єрмака і Зеленського до найвищого градусу і на найвищому рівні. Сталося те, на що в принципі і розраховували в Білому домі.

Не думаю, що цей скандал негативно вплине на відносини між США і Україною. Білий дім добре розуміє з ким має справу і чітко розділяє ЗЕвладу з кремлівськими щурами і український народ разом з ВСУ, що обороняють країну.

Просто прийшов слушний момент, щоб завдати удару по кремлівській агентурі на Банковій. І Білий дім розпочав свою операцію по очищеню ОП від ворогів.

Чи зрадить Зеленський своїх господарів в Кремлі і перейде на світлу сторону? Шанси 50 на 50.

Тоді фактично прийдеться міняти все і всіх в українському управлінні. Крім керівництва армією. І Єрмак тут тільки одна із найпомітніших фігур.

Чи дадуть йому це зробити? Всі, хто за ці три роки прийшов до влади під прикриттям Зеленського - це прекрасно розуміють - тому вся система ЗЕвлади стала на дибки і готова захищатись. Захищаючи Єрмака - вони захищають себе. Навіть ціною розриву відносин із основним союзником. Їм не потрібна наша перемога, вони прийшли красти і допомагати путіну перемогти Україну. А Зеленський/Єрмак - їх гарант находження на своїх посадах.
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15.07.2022 12:12 Ответить
Are you sure that Spartz is not on the side of the Russians? Her idea will add months to any aid that Ukraine gets from America.... her idea will create a bottleneck that will kill funds and give those Pro-Russia Congressmen an opportunity to oil the funds..
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15.07.2022 12:19 Ответить
not sure if it could be a Russian Trojan horse
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15.07.2022 12:26 Ответить
Even no need to comment for whom you do work 😂😂😂😂😂😂
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16.07.2022 13:14 Ответить
в принципі все логічно. Контроль важливий. От у нас немає контролю над корупцією і за олігархами, так у нас і проблеми вічно були, які зрештою призвели до війни. А як ще? Держава, в якій держінститути працють на приватні інтереси купки бандитів з 90-х, у яких ні розуму ні сумління, а тільки хапательні рефлекси - ласий шматок, а?
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15.07.2022 12:39 Ответить
13.04.22
радник Зеленського Устенко "ми повинні отримувати від союзників по 9 млрд доларів на місяць замість 5 млрд доларів"
13.04.22
Суд постановив 4.3млрд.гр. боргу Коломойському перед Приватбанком.😠‼️
Це ж які очі в Сірка запозичені?
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15.07.2022 13:09 Ответить
Зебанду потрібно гнати - досить вже конролювати ‼️
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15.07.2022 13:11 Ответить
Чи ти.
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15.07.2022 13:45 Ответить
НІ ОДИН ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ НЕ ПРИВОДИВ ІЇ ДО ТАКОЇ КАТАСТРОФИ ЯК ІЇ ШОСТИЙ ПРЕЗИДЕНТ. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЦЕ НАЙБІЛЬШИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ, БО КАЦАПИ ІМИ БУЛИ ЗАВЖДИ
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15.07.2022 13:44 Ответить
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