РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13369 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 704 34
Гаага (283) ГПУ (9581) конференция (278) Венедиктова (723)

В Гааге создали группу диалога для привлечения РФ к ответственности за преступления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гаага,венедіктова

В Гааге участники конференции по привлечению к ответственности за преступления РФ во время войны в Украине создали Группу диалога по ответственности для Украины.

Как предает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что генпрокурор Ирина Венедиктова приняла участие в конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге. 45 стран-участников согласовали Политическую декларацию о сотрудничестве для достижения общего результата. Группа Диалога, основанная на этом мероприятии, должна объединить национальные, европейские и международные инициативы по документированию и правосудию для международных преступлений. Работа группы по поддержке Украины будет руководствоваться Офисом генерального прокурора.

"Также в документе отмечена работа украинских прокуроров и правоохранителей по документированию и расследованию международных преступлений во взаимодействии с мировым сообществом, а также привлечении к ответственности тех, кто совершает зверства на нашей земле", - говорится в сообщении.

"Справедливость и ответственность являются фундаментальными для достижения мира и безопасности. Итак, наилучшим противодействием действиям России являются две вещи. Первое – международное сообщество должно обеспечить победу Украины. Второе – те, кто совершает международные преступления, должны быть привлечены к ответственности", – отметила Ирина Венедиктова во время своего выступления.

Также читайте: Обстрел ТЦ в Кременчуге может расследовать Гаага, - Венедиктова

Генеральный прокурор констатировала, что демократический мир сталкивается с серьезным врагом, которым является государство-изгнанник, стремящийся подорвать международный порядок.

"Конференция, организованная Правительством Нидерландов, Офисом прокурора Международного уголовного суда и Европейской Комиссией, дала возможность на самом высоком уровне обсудить конкретные шаги и предстоящие усилия", - говорится в сообщении.

"Прекращение безнаказанности за основные международные преступления является нашей общей ответственностью. Несмотря на то, что Украина продемонстрировала, что она способна справиться с бременем расследований и судебных преследований, учитывая масштабы и тяжесть этих преступлений, справедливость для жертв может быть достигнута только в симбиозе с международным сообществом", – заметила Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Гааге собралась встреча по военным преступлениям России в войне против Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Група для діалогу для притягнення? Це що таке, вони ще ненаговорилися?
показать весь комментарий
14.07.2022 21:49
+7
Нехай спочатку придумають, як військових злочинців з параші дістати!
Бо ці трибунали, це чергове бюрократичне сміття!
Чи може пани вважають, що як вони десять разів зроблять заяву, з вимогою видати злочинців, кацапи їх видадуть?
показать весь комментарий
14.07.2022 21:53
+6
От таке й покарання буде оркам, діалогами пожурят терористі та й том усьо.
показать весь комментарий
14.07.2022 21:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Група для діалогу для притягнення? Це що таке, вони ще ненаговорилися?
показать весь комментарий
14.07.2022 21:49 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 22:04 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 22:06 Ответить
Це процедури такі перед трибуналом. Планування.
показать весь комментарий
15.07.2022 09:14 Ответить
********* ведёт государственный террор как немецкие фашисты, при этом отрицая.
показать весь комментарий
14.07.2022 21:51 Ответить
Нехай спочатку придумають, як військових злочинців з параші дістати!
Бо ці трибунали, це чергове бюрократичне сміття!
Чи може пани вважають, що як вони десять разів зроблять заяву, з вимогою видати злочинців, кацапи їх видадуть?
показать весь комментарий
14.07.2022 21:53 Ответить
А с чого ти узяв, що вони однозадачні?
показать весь комментарий
15.07.2022 09:18 Ответить
Пора вже й у Нюрнберзі створювати виконавчу групу для притягнення РФ до відповідальності за військові злочини проти людства
показать весь комментарий
14.07.2022 21:54 Ответить
Скільки років тягнуть вони з судом по MH17? Та зніміть вже нарешті рожеві окуляри і не живіть ілюзіями. Жодного Нюрнберга чи Гааги не буде. Якби захід хотів поразки московії та міжнародного суду над тупінии, він би нас просто завалив зброєю, а цього нема. Так, ленд-ліз - поки що лише назва.
показать весь комментарий
14.07.2022 22:57 Ответить
Ніхто нічого не тягне, це суд, а не суділіщє. Це тільки у кацапів по одному приказу кішки котяться.
показать весь комментарий
15.07.2022 09:20 Ответить
група діалогу - звучить якось невпевнено і поблажливо (хоча можливо так і треба)
а от група по звинуваченню рашкі в геноциді і терорі... якось прямолінійно і безапеляційно..да?
показать весь комментарий
14.07.2022 21:55 Ответить
самолет сбили , когото притянули?
показать весь комментарий
14.07.2022 21:55 Ответить
Всі вже забули про малазійський Боїнг , це ж так давно вже було, що вийшли всі строки давності.
показать весь комментарий
14.07.2022 21:58 Ответить
Навіщо ця брехня, на минулому тижні була інформація тут на Цензорі по цій темі,шукайте і читайте, а не фантазуйте.
показать весь комментарий
14.07.2022 22:01 Ответить
Була інформація? Та невже? Кого посадили? Інформацію?
показать весь комментарий
14.07.2022 22:03 Ответить
Навіщо ви тут,щоб знову звинувати світ,що допомагають Україні? Ведіть себе морально, брехні на сьогодні досить і вона іде від вас.
показать весь комментарий
14.07.2022 22:05 Ответить
А нащо ти брешеш про "вийшли всі сроки", якщо кацапські злочини безстрокові?
показать весь комментарий
15.07.2022 09:21 Ответить
От таке й покарання буде оркам, діалогами пожурят терористі та й том усьо.
показать весь комментарий
14.07.2022 21:56 Ответить
Європа і інші дорослі ввели санкції які працюють,ви ж працюєте на підприємствах,які руські і до сьогодні. Так про що ви....Гаага є Гаага, якщо вам вона не подобається,то шукайте другий суд.
показать весь комментарий
14.07.2022 22:03 Ответить
Хорошо бы звучало «группа по привлечению к неминуемой ответственности»...... ... диалогу... тьфу .... расейскийиван вам в дом если вы такие евронерешительные....
показать весь комментарий
14.07.2022 22:10 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 22:17 Ответить
В ролевые игры там ещё поиграйте.
показать весь комментарий
14.07.2022 22:22 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 22:29 Ответить
Х..ня це все

Укр.спецслужби повинні по всьому світу нищити кацапів. На курортах, лікуванні, відрядженні, пмж. Спочатку військових, потім їхніх дружин, потім дітей, потім всіх цивільних.
Отрути, пожежі, дтп, перерізані горлянки...
І звичайно морозиться-то не ми.
показать весь комментарий
14.07.2022 22:48 Ответить
Мілошевіч с Хусейном теж так волого мріяли.
показать весь комментарий
15.07.2022 09:29 Ответить
Я вважаю,що довести до тями цю підоту буде нанесений кацапами яд.удар по є-педекам.
показать весь комментарий
15.07.2022 01:17 Ответить
Хто такі "є-педеки"? Якась маячня с російсько-фашистської антиєвропейської пропаганди? Кажуть, що кацапи дико ссуться наносити будь-які удари по "є-педекам", бо "є-педеки" їх виїпуть і висушать у відповідь.
показать весь комментарий
15.07.2022 09:28 Ответить
Воу, скільки кацапоботів волого мріють про те, що трибуналу не буде, аж верещать. Група діалогу це тільки початок організації офіційного процесу. Хоч обверещіться, як та свиня на мотузці, а трибунал над злочинами рашистів - буде.
показать весь комментарий
15.07.2022 09:25 Ответить
 
 